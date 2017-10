ROOT Data Center obtient un nouveau financement à hauteur de 90 millions de dollars

Ces fonds permettront à ROOT Data Center de poursuivre son expansion dans de nouvelles régions et de répondre à la demande constante de colocalisation dans ses installations de Montréal

MONTRÉAL, QC--(Marketwired - Oct 31, 2017) - ROOT Data Center, une entreprise spécialisée dans les services de colocalisation de nouvelle génération non limités à la sécurité et la fiabilité, annonce avoir obtenu de Goldman Sachs un nouveau financement de 90 millions de dollars. Ces fonds lui permettront de poursuivre son expansion dans de nouvelles régions et de continuer à croître afin de répondre à la demande des clients. ROOT Data Center continue à connaître une forte demande d'expansion, tant de la part de ses clients actuels que de nouveaux. L'apport en capitaux souligne l'engagement de l'entreprise à fournir des services de colocalisation de pointe, caractérisés par une infrastructure de réseau perfectionnée, des solutions énergétiques écologiques à faible coût et des normes de sécurité strictes.

« Root Data Center se positionne pour répondre à la demande constante en espace de centres de données à Montréal, au moment même où les grands fournisseurs infonuagiques cherchent de plus en plus de services de colocalisation sur le marché canadien et que les multinationales découvrent les nombreux avantages commerciaux et économiques du Québec en matière d'hébergement de données, explique AJ Byers, président et chef de la direction de ROOT Data Center. Ce financement améliore la solidité financière et la stabilité à long terme de ROOT, permettant à l'entreprise de conquérir de nouvelles régions et de nouveaux marchés, d'agrandir ses installations et d'investir adéquatement dans l'infrastructure nécessaire afin de mieux répondre à la demande de secteurs d'activité en plein essor tels que le commerce de détail. »

ROOT exploite actuellement deux centres de données dans le Grand Montréal. Ces installations, qui dépassent les normes de catégorie 3, sont indépendantes de tout exploitant et sont conçues pour atteindre un rendement énergétique à la pointe de l'industrie. Les entreprises bénéficient des vitesses de déploiement inégalées de ROOT et d'une énergie hydroélectrique renouvelable, à faible coût et de provenance locale. Situés sur l'une des lignes à plus fort trafic internet entre l'Europe et les États-Unis, les centres de données ROOT sont idéalement positionnés pour garantir une connectivité à faible latence pour les activités commerciales internationales.

ROOT possède la capacité d'accueillir les serveurs les plus perfectionnés et à la plus haute densité actuellement disponible, soit jusqu'à 40 kw par baie. L'évolutivité et la performance de ses solutions d'alimentation électrique haute densité, combinées aux systèmes de refroidissement à air libre et au climat frais du Canada, permettent à ses clients de disposer d'une énergie à un excellent rapport qualité-prix dans un environnement de colocalisation hautement sécurisé et fiable, doté de solutions de stockage conçues pour s'adapter aux besoins des entreprises de toutes tailles. Sa clientèle se compose de fournisseurs d'hébergement en nuage, de services de télécommunication et d'accès Internet, d'entreprises multinationales et de l'un des plus grands fournisseurs de technologie d'hyper-convergence au monde.

Pour plus de renseignements sur le portefeuille de services de ROOT Data Center, consulter www.rootdatacenter.com ou envoyer un courriel à jbishop@rootdatacenter.com.

À propos de ROOT Data Center

ROOT est une entreprise de centres de données de nouvelle génération fournissant des solutions de colocalisation

permettant de renforcer les moyens d'action des leaders informatiques du monde entier. Sa conception modulaire, caractérisée par une souplesse

et une efficacité optimales, permet à ses clients de faire évoluer leur infrastructure technologique et de se développer en toute confiance. « Moins de gaspillage, plus de ressources à votre disposition. » Pour plus de renseignements, visitez www.rootdatacenter.com.