ROOT Data Center publie une étude de cas

L'étude de cas se penche sur la raison pour laquelle ServerMania a choisi le MTL-R2 de ROOT Data Center pour établir une colocation efficace, fiable et sécurisée à Montréal.

MONTRÉAL, QC--(Marketwired - Sep 21, 2017) - ROOT Data Center, une entreprise spécialisée dans les services de colocation de nouvelle génération non limités à la sécurité et la fiabilité, annonce aujourd'hui la publication d'une étude de cas mettant en évidence les raisons pour lesquelles ServerMania, un fournisseur d'hébergement dédié et infonuagique à la fine pointe de l'industrie, a choisi de se co-implanter dans ses installations de Montréal, MTL-R2. L'étude de cas appelée « ServerMania choisit ROOT Data Center − Une colocation efficace, fiable et sécurisée à Montréal, au Canada », se penche sur la manière dont ROOT Data Center a aidé ServerMania à élargir son rayonnement international afin de servir ses clients basés aux États-Unis et au Canada grâce à des services de colocation de pointe, caractérisés par une infrastructure de réseau perfectionnée, des solutions énergétiques écologiques à faible coût et des normes de sécurité strictes.

« Faisant partie des exploitants de centres de données les plus avancés du Canada, ROOT Data Center a fourni à ServerMania une occasion exceptionnelle de pénétrer le marché canadien, ce qui va lui permettre de satisfaire aux demandes croissantes des clients en matière d'évolutivité et de déploiement rapide, d'efficacité énergétique, de refroidissement et de confidentialité, explique AJ Byers, président et chef de la direction de ROOT Data Center. L'infrastructure de son réseau transcontinental, la disponibilité de sources d'énergie abordables et propres et la sévérité des contrôles en matière de confidentialité des données font de Montréal un lieu optimal où héberger les données stratégiques pour les organisations multinationales ».

Des études ont montré que l'entreposage de données devient un défi croissant en Amérique du Nord. Selon IDC Canada, les données générées par les systèmes d'entreprise, les appareils mobiles et l'Internet des objets augmentent de près de 50 % chaque année. De plus, la résidence de données, c'est-à-dire les réglementations régionales visant le stockage de données, est devenue une préoccupation majeure pour les clients dans leur choix de marchés appropriés à leur expansion internationale.

Devant cette préoccupation, ServerMania s'est adressé à ROOT Data Center pour obtenir une solution complète de colocation efficace, qui se caractérise par l'implantation rapide de baies à haute densité, d'installations sécuritaires et indépendantes de tout opérateur et d'une technologie de pointe offrant évolutivité et efficacité, le tout dans une région régie par des règles de confidentialité strictes concernant l'utilisation et stockage sécurisés des données personnelles. Plus précisément, la Loi canadienne sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) fait de la métropole un excellent choix pour les entreprises internationales.

« Lorsque nous avons pris la décision d'étendre nos activités sur le marché canadien pour mieux servir nos clients internationaux, il était de la plus haute importance de trouver un fournisseur de centre de données apte à respecter nos normes et directives strictes en matière de colocation, explique Kevin Blanchard, le fondateur et chef de la direction de ServerMania. « ROOT Data Center présentait la combinaison idéale entre innovation et fiabilité éprouvée, tout en tirant avantage des options énergétiques à faible coût offertes par Montréal. Ces atouts nous permettent de fournir des services d'infrastructure de premier ordre dans un environnement d'hébergement de données sécurisé et indépendant de tout exploitant. »

Située sur l'une des lignes à plus fort trafic internet entre l'Europe et les États-Unis, la ville de Montréal est idéalement positionnée pour garantir une connectivité à faible latence pour les activités commerciales internationales, tout en offrant une infrastructure de réseau abordable, écologique et de calibre mondial. À l'avant-garde de la révolution verte grâce à des systèmes de refroidissement par air gratuits et des ressources en énergie hydroélectrique renouvelables, les installations de ROOT Data Center permettent à ses clients de disposer d'une énergie à bon rapport coût-efficacité dans un environnement de colocation hautement sécurisé et fiable, doté de solutions de stockage conçues pour s'adapter aux besoins des entreprises de toutes tailles.

ROOT Data Center s'appuie sur la fraîcheur du climat canadien pour offrir un bon rapport coût/efficacité en matière d'énergie. Les installations ROOT disposent d'une puissance de 55 MW pour répondre aux demandes croissantes des clients et ont accès à plus de 50 exploitants, y compris en matière de fibres noires, de réseaux locaux et de télécommunications mondiales, par l'entremise de fournisseurs sur le Net et du service Metro Connect de ROOT.

Pour lire l'étude de cas dans son intégralité, cliquez ici. Pour en savoir plus sur la façon dont Montréal répond aux besoins de colocation de certaines des plus grandes entreprises du monde, téléchargez le plus récent livre blanc de ROOT.

Pour plus de renseignements sur le portefeuille de services de ROOT Data Center, consulter www.rootdatacenter.com ou envoyer un courriel à jbishop@rootdatacenter.com.

À propos de ROOT Data Center

ROOT est une entreprise de centre de données de nouvelle génération qui fournit des solutions de colocation pour renforcer les moyens d'action des leaders informatiques du monde entier. Sa conception modulaire, caractérisée par une souplesse et une efficacité optimales, permet à ses clients de faire évoluer leur infrastructure technologique et de se développer en toute sérénité. « Moins de gaspillage, davantage de ressources à votre disposition. » Pour plus de renseignements, visitez www.rootdatacenter.com.

À propos de ServerMania

ServerMania est une entreprise canadienne forte de plus de 14 années d'expérience dans la création de plates-formes d'hébergement d'infrastructures performantes pour les entreprises du monde entier. ServerMania offre une vaste gamme de services de transit IP et de service dédiés, hybrides, infonuagiques et colocatifs entièrement personnalisables. La mission de l'entreprise est d'offrir davantage d'autonomie à ses clients en les dotant d'un hébergement d'infrastructure rapide, fiable et innovant tout en respectant un temps de disponibilité de réseau SLA de 100 % L'atteinte de cet objectif est rendue possible par une équipe d’intervention rapide 24 heures sur 24, sept jours sur 7, toute l'année − et par l'un des meilleurs temps de réponse du secteur. Pour plus de renseignements, visitez le site http://www.severmania.com.