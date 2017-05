Rubicon Minerals annonce les détails concernant son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires 2017

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - May 9, 2017) - Rubicon Minerals Corporation ( TSX : RMX)( OTC PINK : RBYCF) (« Rubicon » ou la « Société ») annonce les détails concernant son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires qui se tiendra le mercredi 14 juin 2017 à 10h (heure de Toronto) au 121 King Street West, Suite 1760, Toronto, Ontario, Canada M5H 3T9 (l'« Assemblée »).

La Société utilisera le modèle de notification et d'accès prévu par la norme canadienne 54-101 pour la transmission de ses documents de procuration. En vertu de ce modèle de notification et d'accès, plutôt que de recevoir des exemplaires imprimés de la circulaire d'information de la Société, ses états financiers consolidés vérifiés pour l'exercice clos au 31 décembre 2016 et son rapport de gestion pour l'exercice clos au 31 décembre 2016 (collectivement, les « documents relatifs à l'assemblée »), les actionnaires recevront un avis leur indiquant comment accéder par voie électronique aux documents relatifs à l'assemblée (l'« Avis »). Conjointement avec l'avis, les actionnaires recevront un formulaire de procuration (dans le cas des actionnaires inscrits) ou un formulaire d'instructions de vote (dans le cas des actionnaires non-inscrits) qui leur permettra de voter lors de l'assemblée. Si vous êtes un porteur véritable d'actions et souhaitez assister à l'Assemblée en personne, vous devez veillez à vous nommer vous-même à titre de fondé de pouvoir lorsque vous remplissez votre formulaire d'instructions de vote.

Les documents relatifs à l'assemblée sont disponibles sur le site Internet de Rubicon et le resteront pendant un an après l'assemblée. Les Documents relatifs à l'assemblée sont également disponibles gratuitement et sur demande, en envoyant un courrier électronique à l'adresse ir@rubiconminerals.com, ou en appelant le numéro +1-416-766-2804 ou le numéro gratuit depuis l'Amérique du Nord +1-844-818-1776, et en ligne sur le site Internet www.sedar.com.

Le conseil d'administration tient à remercier les actionnaires pour leur soutien ininterrompu.

À propos de Rubicon Minerals Corporation

Rubicon Minerals Corporation est une société d'exploration minière de pointe, propriétaire du projet aurifère Phoenix, situé dans le district aurifère prolifique de Red Lake, dans le nord-ouest de l'Ontario, au Canada. Par ailleurs, Rubicon contrôle plus de 280 kilomètres carrés de sites d'exploration de premier ordre dans le district aurifère prolifique de Red Lake et plus de 900 kilomètres carrés de participations dans des propriétés minérales situées dans le district aurifère émergent de Long Canyon, qui traverse la frontière entre le Nevada et l'Utah aux États-Unis. Les actions de Rubicon sont cotées sur les marchés boursiers de Toronto (RMX) et d'OTC (RBYCF). Pour tout complément d'information, veuillez visiter notre site Internet : www.rubiconminerals.com.

RUBICON MINERALS CORPORATION

George Ogilvie, ingénieur diplômé, président du conseil et chef de la direction

La Bourse de Toronto n'a pas examiné le présent communiqué de presse et décline toute responsabilité quant à sa pertinence ou son exactitude.