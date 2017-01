Rubicon Minerals présente son programme d'exploration du Projet aurifère Phoenix

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - Jan 10, 2017) - La corporation minière Rubicon Minerals (TSX: RMX)( OTC PINK : RBYCD) («Rubicon» ou la «Société») fournit une mise à jour concernant l'avancement du Projet aurifère Phoenix (le «Projet»).

« Nous avons finalisé les détails de notre programme d'exploitation d'une durée de 18 à 24 mois, qui permettra de faire progresser notre connaissance du gisement aurifère F2 dans le cadre du Projet Phoenix », a déclaré George Ogilvie, P.Eng., président et président-directeur général de Rubicon. « Nous pensons que l'approche qui consiste à considérer le gisement aurifère F2 comme une cible de recherche est une étape nécessaire afin de mieux appréhender la structure géologique complexe ainsi que la distribution de la minéralisation aurifère dans les roches d'accueil, telles qu’interprétées selon le modèle géologique réalisé en janvier 2016. Les objectifs ultimes du programme d'exploration sont l'augmentation de la quantité et de la qualité des ressources minières et, aux termes d'une étude de faisabilité planifiée, l’établissement de la politique comptable du Projet afin de passer d'un statut de ressources minières à celui de réserves. »

Programme d'exploration 2017

Le programme d'exploration 2017 du Projet se compose des étapes suivantes :

-- Seconde exploitation d'environ 10 000 mètres ("m") de noyau issu du forage historique : les échantillons des carottes forées précédemment ont été prélevées principalement pour la teneur et la lithologie. En revanche, le modèle géologique préparé en janvier 2016 a mis en évidence la complexité de contrôles structurels géologiques sur la distribution de la minéralisation aurifère. D’après l’interprétation du modèle géologique actuel, les structures en strate transversales (« structures D2 ») s’étendant en est/ouest (réseau minier) semblent contrôler la distribution de minéralisation de grade supérieur, ce qui n'avait pas été correctement interprété lors des précédents modèles géologiques. Rubicon prévoit d'exploiter une nouvelle fois le noyau historique afin de mieux appréhender la structure géologique ainsi que la relation entre ces structures D2 et la minéralisation aurifère de qualité supérieure. -- 3 500 m de forage à partir des mètres -244 et -305 (début prévu au deuxième trimestre 2017) : puisque la majorité des forages du gisement aurifère F2 a été orienté en est/ouest (réseau minier), l'influence des structures D2 (qui sont quasiment parallèles à l'orientation du forage) n'a pu être capturé. La Société prévoit de réaliser 3 500 m de forages orientés nord/sud (réseau minier) afin de mieux appréhender le rôle des structures D2 et de mettre à jour le modèle géologique. -- 20 000 m de forage à partir du mètre -610 (début prévu au deuxième trimestre 2017) : Rubicon prévoit de compléter les échantillons largement espacés, de qualité supérieure issus du forage historique du gisement aurifère F2 par des forages en diamant intercalaires et à l'extérieur de la zone. Les forages couvriront une zone située entre le mètre -366 et -854. La Société pense que les données collectées à partir de ces zones pourraient avoir un impact positif sur la classification des ressources minières dans les catégories mesurées et indiquées dans une nouvelle estimation des ressources minières. -- Recrutement d'un consultant externe principal (processus qui sera achevé au premier trimestre 2017) : Rubicon prévoit de recruter un consultant externe au début et au cours du programme d'exploration afin qu'il participe à l’interprétation de la géologie structurelle et procède à l’éventuelle élaboration d'une nouvelle estimation des ressources minières. -- Développement de la zone minière principale : tout en procédant à un nettoyage et une amélioration des infrastructures souterraines, la Société anticipe un mouvement dans la zone principale du gisement aurifère F2, entre les niveaux -305 et -366, afin de rassembler plus de renseignements destinés au mapping géologique et à l’échantillonnage.

Programme d'exploration 2018

Le programme d'exploration 2018 du Projet se compose des étapes suivantes :

-- Essais d'extraction (été 2018) : la Société prévoit de mener un nombre limite d'essais d'extraction dans la zone principale du gisement aurifère F2, entre les niveaux -244 et -305. Cela permettra à Rubicon de collecter des renseignements pour le mapping géologique, les échantillonnages, l’évaluation des techniques d'extraction et un rapprochement du modèle général de ressources minières. -- Détermination de l’étude de faisabilité et d'une nouvelle estimation des ressources minières (seconde moitié de 2018) : Rubicon anticipe en fournissant une nouvelle estimation des ressources minières lors du second semestre de 2018, qui vient s'ajouter à la décision de procéder à une étude de faisabilité du Projet. La nouvelles estimation de ressources minières (et une éventuelle étude de faisabilité) seront évaluées par un groupe d'experts consultants constitué de pairs préalable à sa finalisation.

M. Ogilvie a commenté : « Nous avons commencé les activités du Projet, notamment le déplacement de plus de 3 000 m de noyau dans notre cartothèque en prévision de la re-exploitation, le redémarrage du recrutement pour le support aux programmes d'exploration, et les appels d'offres ont été envoyés afin de recruter un consultant externe principal spécialisé dans les ressources minières. En bref, un appel d'offre sera envoyé aux candidats potentiels pour le début des activités de forage au diamant. »

La Société prévoit de fournir des mises à jour régulières aux marchés puisqu'il complète les différents éléments du programme d'exploration.

RUBICON MINERALS CORPORATION

« George Ogilvie, P.Eng. »

Président et chef de la direction

Personnes qualifiées

Le contenu de ce communiqué de presse a été lu et approuvé par George Ogilvie, P.Eng., Président et Directeur Général de Rubicon. M.Ogilvie est une Personne qualifiée au sens de la norme NI 43-101.

