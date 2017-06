Rubrik : La version Alta permet la disponibilité instantanée des applications quels que soient les environnements et leur localization

PALO ALTO, CA--(Marketwired - Jun 13, 2017) -

Extension du support des environnements physiques et virtuels clés des entreprises à Microsoft Hyper-V et Nutanix AHV





Nouveau support natif d'Oracle et restauration instantanée pour les environnements physiques SQL pour plus de simplicité, des performances de sauvegarde sans précédent, une totale protection contre les Ransomware et une disponibilité instantanée des applications.





Rubrik, la société spécialiste du Cloud Data Management annonce aujourd'hui le lancement de la version 4.0 Alta de sa plateforme de Cloud Data Management, qui permet une disponibilité instantanée des applications ceci à tout moment et quelle que soit l'infrastructure. La version Alta de Rubrik est la 9ème depuis la création de la société il y a trois ans et s'annonce comme la plus importante à ce jour avec des fonctionnalités disponibles pour les principaux environnements d'exploitations des entreprises, notamment : VMware, Hyper-V, AHV; les environnements physiques tels que Linux et Windows ainsi que AWS, Azure et les clouds privés. Côté applications, Alta apporte le support d'Oracle ainsi que de SQL tant en environnement physique que virtualisé. La nouvelle version Alta de Rubrik offre aussi de nouvelles capacités de mobilité applicative et de reprise après sinistre grâce aux instanciations intelligentes CloudOn entre les datacenters et les clouds.

Selon IDC, plus de 80 % des départements informatiques vont déployer des architectures cloud hybrides d'ici la fin de cette année. Avec la migration de leurs applications vers le cloud, la mise à disposition d'une plateforme de gestion des données adaptée au cloud devient primordiale pour les entreprises afin de pouvoir protéger et gérer leurs données indépendamment de leurs infrastructures d'origine. Un peu plus tôt cette année, Rubrik annonçait un carnet de commandes approchant les 100 M $ en seulement six trimestres de commercialisation.

« Avec la version Alta, Rubrik répond aux besoins des entreprises, » explique Arvind Nithrakashyap, CTO de Rubrik. « Avec le support des environnements VMware et Hyper-V, des environnements physiques Windows et Linux ainsi que d'Oracle et de SQL, chaque entreprise peut bénéficier de l'extrême simplicité, de la performance et de la sécurité qu'offre Rubrik. Ceci est véritablement une plateforme unique pour faciliter la disponibilité de toutes applications où qu'elles se trouvent. »

Protéger et gérer tous les environnements - Virtuels, physiques ou Clouds

Avec l'introduction du support de Microsoft Hyper-V et de l'Hyperviseur AHV de Nutanix, Rubrik Alta complète le support des environnements d'exploitation des entreprises :

Environnements d'exploitation physiques : Rubrik Alta prend en charge les environnements physiques Linux, Windows et NFS.





Environnements d'exploitation virtualisés : Rubrik Alta prend en charge les hyperviseurs VMware, Microsoft Hyper-V et Nutanix AHV.





Cloud Public et Privé : Rubrik Alta protège les workloads se trouvant nativement sur AWS, Azure et les clouds privés.





Environnements Edge : Pour les organisations ayant des sites distants ou des succursales, Rubrik Alta est disponible sous forme logicielle conçue pour fonctionner dans des environnements virtualisés distants.





Rubrik Alta offre une interface d'administration unifiée et identique pour les principaux environnements virtualisés et physiques. Grâce à Rubrik Alta, les entreprises peuvent simplifier la gestion, maintenir l'agilité dont elles ont besoin sur des environnements en constante évolution, et libérer la disponibilité de leurs données de l'infrastructure sous-jacente.

Des nouvelles fonctionnalités facilitant la protection des données et la gestions des applications entreprises

Rubrik Alta introduit le support des environnements physiques Oracle ainsi que la capacité d'exécuter des live mount pour les environnements physiques SQL. Côté applications, Rubrik offre une grande simplicité d'utilisation, des performances de sauvegarde inégalées, une totale protection contre les Ransomware ainsi qu'une disponibilité de l'application à tout instant et ou qu'elle se trouve.

Bases de données physiques d'Oracle : Rubrik Alta n'est pas un dumb NFS pour les sauvegardes Oracle. Alta s'intègre avec Oracle RMAN et prend en charge Oracle ASM tout éliminant la nécessité d'agents. L'administrateur de bases de données Oracle peut continuer à utiliser ses outils habituels tout en bénéficiant du moteur de gestion des sauvegardes de Rubrik : haute performance des sauvegardes CBT et gestion parallèle; restauration en temps réel (PITR); sauvegardes immuables et protection contre les ransomware.





Serveurs physiques Microsoft SQL : Rubrik Alta offre de nouvelles fonctionnalités de live mount pour les environnements physiques SQL qui permettent côté application une restauration simple et sans impact business. Rubrik protège les environnements physiques SQL au travers d'un outil de politiques de sauvegarde qui automatise la gestion de la donnée des serveurs SQL, garantit la consistance de l'application, offre des sauvegardes incrémentales perpétuelles et permet du PITR grâce à la gestion intelligente des logs.





CloudOn pour récupérer et instancier les applications et les données, du Datacenter au Cloud

Le Cloud Data Management de Rubrik est conçu depuis l'origine pour offrir un archivage dans le cloud et des services de données tels que la recherche, la gestion et la restauration entre les infrastructures sur sites et le cloud. Avec la version Alta, Rubrik étend considérablement cette architecture cloud au travers d'instanciations CloudOn pour le cloud à commencer par AWS. Les entreprises qui protègent et administrent les machines virtuelles peuvent désormais utiliser les capacités CloudOn pour démarrer les applications dans AWS en utilisant les hautes capacités AMI de configuration et de déplacement d'Alta. Cette nouvelle fonctionnalité offre une grande flexibilité pour des cas d'usage aussi variés que la reprise après sinistre, du test / dev et de l'analytique.

Citation

« La nouvelle version Alta de Rubrik est un important pas en avant qui change la donne. » commente Jason Heinrich, Senior Director, Services techniques, Roundtower, utilisateur Rubrik aux Etats-Unis « Avec l'ajout d'Hyper-V, d'AHV de Nutanix, le support des environnements physiques Oracle et les nouvelles fonctionnalités autour de SQL, Rubrik élargit considérablement son empreinte à tous les principaux environnements et applications physiques et virtuels. Pour toutes les entreprises en quête de simplicité, de performance et de cloud, le Cloud Data Management de Rubrik devient le choix incontournable » .

Au sujet de Rubrik

Rubrik a développé la première plateforme au monde de Cloud Data Management conçue pour la gestion de données convergées avec la protection des données, la recherche, l'analyse, l'archivage et la copie de données pour le cloud hybride entreprise. Après juste trois ans d'existence et dix-huit mois de commercialisation, la jeune société dont le siège est basé à Palo Alto en Californie a récemment annoncé un carnet de commandes annuel approchant les US 100 millions de dollars. Avec une croissance accélérée, la société est aujourd'hui présente sur 5 continents, dont des équipes dans 10 pays d'EMEA et une équipe basée en France. Les sociétés du Fortune 500 utilisent Rubrik pour gérer et scaler leurs données. Rubrik a été nommée par Gartner dans sa liste de Cool Vendors in Storage Technologies, 2016; et reconnue par Forbes' comme la prochaine start-up au milliard de dollars. Rubrik a aussi été identifiée dans la liste de Business Insider's 51 Enterprise Startups to Bet Your Career On. Pour plus de renseignements, http://www.rubrik.com et suivez @rubrikInc sur Twitter.