Sage annonce le Serving Heroes Program (Programme Au service des héros) afin de soutenir les ambitions de création d'entreprise des anciens combattants du pays

Lancé avant la tenue des Jeux Invictus Toronto 2017, le nouveau programme est destiné à offrir un soutien à la création d'entreprise à l'Équipe Canada

TORONTO, ON--(Marketwired - Jun 28, 2017) - Sage, un chef de file du marché en logiciel comptable infonuagique et fier supporteur des entrepreneurs et chefs d'entreprise, a annoncé aujourd'hui le Sage Serving Heroes Program. Cette nouvelle initiative stimulera le parcours de l'entreprise en démarrage pour un groupe de héros de l'Équipe Canada qui participeront aux compétitions des Jeux Invictus Toronto 2017, présentées par Jaguar Land Rover.

Prononçant son discours devant les participants à la conférence Sage Summit Toronto, le PDG de Sage, Stephen Kelly, a révélé que le programme rendra hommage au service et aux sacrifices des compétiteurs Invictus, en soutenant les ambitions de leur entreprise florissante et en offrant un avenir meilleur aux anciens combattants.

Sage habilitera le premier groupe de compétiteurs des Jeux Invictus de l'Équipe Canada à devenir des entrepreneurs grâce à une trousse holistique de conseils, de mentorat et de soutien visant à développer leur nouvelle entreprise, ainsi qu'accéder à une suite de solutions infonuagiques de Sage pour alimenter leur vision.

«Ce nouveau programme emballant rassemble deux de nos grandes passions - l'entrepreneuriat qui dynamise toutes les économies et le soutien aux anciens combattants en reconnaissance de leur service. Le lancement de ce programme ici même au Canada revêt une grande importance pour nous, alors que nous nous affairons à soutenir les prochains Jeux Invictus à Toronto,» a déclaré M. Kelly. «Étant un champion des entrepreneurs, nous considérons comme un honneur et un devoir d'utiliser notre expertise pour aider les bâtisseurs d'entreprises et soutenir le parcours d'entreprise de nos héros militaires.»

Stephen Kelly a annoncé le programme dans le cadre de l'engagement global de Sage à épauler les vétérans ayant des ambitions d'affaires, à passer à la vie civile. Natacha Dupuis, Capitaine de l'Équipe Canada 2017, Bruno Guevremont, Capitaine de l'Équipe Canada 2016, Joel Guindon, Compétiteur de l'Équipe Canada 2017 et Vicky Gosling OBE, Directrice militaire de Sage Foundation se sont joints à M. Kelly sur scène.

«Nous croyons que les Jeux Invictus devraient avoir un impact durable sur ses héros inconnus, et nous chez Sage, cela signifie éliminer les barrières qui empêchent des dizaines de milliers de vétérans de profiter à fond de leur vie après avoir servi leur pays, » a déclaré Stephen Kelly, PDG de Sage.

Les héros partagent les mêmes valeurs des propriétaires de PME, soit la persévérance, l'engagement et le dévouement. Nous savons que notre communauté d'entrepreneurs tire profit des expertises exceptionnelles des vétérans et des militaires, et nous croyons même qu'un plus grand nombre d'anciens combattants pourraient devenir des chefs d'entreprise.»

Serving Heroes Program de Sage sera dirigé par Sage Canada avec la participation de Sage Foundation. Les composantes clé du programme incluent ce qui suit :

Conseils d'affaires -- adaptés au modèle d'entreprise et aux aspirations de l'individu, Sage offrira les bons conseils et fournira les contacts nécessaires pour aider à démarrer ou faire croître l'entreprise.

Aide d'un mentor -- Sage présentera un mentor ou une liste de mentors pour assister tout au long l'aventure entrepreneuriale.

Conseils financiers -- les membres du Réseau des comptables de Sage offriront des services gratuits.

Aide de Sage One ou Sage Live Implementation -- Sage offrira le contrôle comptable infonuagique et une vue complète de l'entreprise pour obtenir des informations pertinentes et prendre des décisions judicieuses.

Soutien à l'entreprise -- complet, Sage et les partenaires d'affaires clé donneront une aide continue pour aider à démarrer ou développer l'entreprise.

Sur scène, Bruno Guevremont, entrepreneur et ambassadeur des Jeux Invictus 2017 à Toronto, a fait part de son expérience de démarrage d'une entreprise.

« 15 ans de service et deux missions en Afghanistan ont manifestement eu un impact sur ma vie. Grâce à l'expérience déterminante des Jeux Invictus, je suis maintenant un entrepreneur qui voit s'ouvrir une nouvelle voie prometteuse.

J'ai appris beaucoup de mon expérience en tant que Capitaine d'équipe en 2016, par exemple, la gestion du temps, la prise de responsabilité et le statut de chef d'un groupe de 30 soldats et anciens combattants. Je savais que j'avais le dernier mot.

Et j'ai utilisé cette expérience pour ma nouvelle vie. J'ai donc fondé mon propre salon de mise en forme à Victoria, en C.-B., CrossFit Stasis. Ma passion consiste à aider mes étudiants - quels qu'ils soient - à trouver cette étincelle qui les incite à améliorer leur santé personnelle.

Les affaires et le sport m'ont appris que pour être bien dans ma peau, j'ai besoin d'établir un objectif qui me stimule de façon quotidienne. Je me réjouis de travailler de concert avec le Sage Serving Heroes Program afin d'assurer que plus de vétérans canadiens découvrent leur propre objectif et soient motivés après le service.»

L'annonce d'aujourd'hui a été commandité par les Jeux Invictus Toronto 2017.

«Avoir de nouveau Sage comme partenaire des Jeux Invictus souligne non seulement son engagement envers nos soldats, vétérans et leurs familles, mais le Sage Serving Heroes Program montre également sa volonté de soutenir les ambitions des membres de l'Équipe Canada bien après la fin des Jeux, » a dit Michael Burns, PDG, Jeux Invictus Toronto 2017. «Le processus de rétablissement est celui de l'autonomisation et cela se reflète dans la création d'une plateforme de Sage qui encourage la fibre entrepreneuriale des compétiteurs de l'Équipe Canada envers lesquels nous sommes très reconnaissants. »

Sage Summit s'est tenu cette semaine du 26 au 28 juin à Toronto, et il a été l'hôte de milliers de visiteurs, conférenciers célèbres et gens d'affaires à travers le monde. Vous pouvez obtenir tous les renseignements sur la réunion la plus grande au monde pour les entrepreneurs et développeurs ici.

Le soutien de Sage envers les anciens combattants sera maintenu par le biais de son partenariat pluriannuel avec les Jeux Invictus. Dès la première année à Orlando, des collègues de Sage d'aussi loin que l'Australie et le Brésil ont fait du bénévolat et contribué au succès des jeux. En 2017, les collègues, clients et partenaires se porteront de nouveau bénévoles pour souligner l'esprit invincible des compétiteurs, ainsi que le dévouement de leurs amis et leur famille.

Pour en savoir plus, visitez : http://www.invictusgames2017.com/.

#sageservingheroes

Ressources supplémentaires :

Sage sur Facebook - @SageNAmerica

Suivez Sage sur Twitter - @SageNAmerica

Suivez Sage News http://www.sage.com/company/news-and-events

À propos de Sage

Sage est le chef de file du marché et de la technologie des systèmes de comptabilité, paie et paiement intégrés, et il soutient l'ambition des entrepreneurs et des bâtisseurs d'entreprises.

Aujourd'hui, les bâtisseurs d'entreprises évaluent le succès au moyen des relations, partenariats et communautés solides. C'est la raison pour laquelle Sage contribue à stimuler les bâtisseurs d'entreprises d'aujourd'hui en leur offrant le logiciel en nuage le plus intelligent et le plus flexible, le soutien et des conseils pour tout gérer, et ce, des finances aux communautés.

Plus de 13 000 collègues de Sage dans 23 pays travaillent quotidiennement avec une communauté globale prospère comptant plus de 3 millions d'entrepreneurs, propriétaires d'entreprise, gens de métier, comptables, partenaires et développeurs pour soutenir le succès des bâtisseurs d'entreprises à travers le monde. Et en tant que société introduite à l'indice FTSE 100, nous sommes animés par la passion dans notre façon de mener à bien nos activités, soit d'épauler nos communautés locales par le biais de Sage Foundation.

Sage - un chef de file du marché des systèmes de comptabilité, paie et paiement intégrés, et soutient l'ambition des entrepreneurs à l'échelle mondiale. www.sage.com