Sage comble le désir des entreprises pour le nuage et l'intelligence artificielle (IA), rapprochant ainsi les bâtisseurs au monde de la comptabilité invisible

Puisque la moitié des petites entreprises à travers le monde affirment être prêtes à utiliser des robots pour gérer leurs vies personnelles et professionnelles, Sage crée donc des plans de «comptabilité invisible » en effectuant une série de nouveaux lancements

RICHMOND, CB--(Marketwired - Jan 25, 2017) - Presque la moitié des proriétaires de petites entreprises affirment être prêts à gérer leurs affaires en utilisant des robots et l'intelligence artificielle (IA), selon une nouvelle étude mondiale de Sage. Cette étude arrive au moment où Sage annonce le lancement de cinq nouvelles solutions comptables infonuagiques sur sept marches mondiaux, afin de rapprocher les bâtisseurs et entrepreneurs à l'avenir de la comptabilité invisible.

Aujourd'hui Sage, le chef de file de la technologie et du marché de la comptabilité infonuagique a annoncé :

Cinq solutions infonuagiques au niveau mondial : Cinq nouvelles solutions comptables infonuagiques dans sept marchés mondiaux pour les entreprises de toute taille.

Cinq nouvelles solutions comptables infonuagiques dans sept marchés mondiaux pour les entreprises de toute taille. Plus de 20 000 utilisateurs IA de Sage : Des dizaines de milliers de «nouveaux clients de Sage» adoptent l'assistant virtuel de comptabilité Pegg dans les six mois suivant le lancement.

Des dizaines de milliers de «nouveaux clients de Sage» adoptent l'assistant virtuel de comptabilité Pegg dans les six mois suivant le lancement. Plus de 100 nouveaux FIL totalement intégrés sur Sage Marketplace : Misant sur l'héritage de solides partenariats de Sage, y compris les nouvelles relations mondiales avec Salesforce, Microsoft, Apple and Slack.

sur Sage Marketplace : Misant sur l'héritage de solides partenariats de Sage, y compris les nouvelles relations mondiales avec Salesforce, Microsoft, Apple and Slack. Comptabilité invisible d'ici 2020 : Mener les bâtisseurs de demain vers un environnement de « comptabilité invisible », afin qu'ils puissent se consacrer au développement de leur entreprise.

Les nouvelles solutions infonuagiques mettent l'accent sur la vision de Sage, en vue d'automatiser les fonctions d'arrière-guichet et permettent aux bâtisseurs de partout dans le monde à faire une comptabilité invisible d'ici 2020. Elles comprennent donc :

Sage One - Une solution comptable infonuagique conviviale pour les entreprises en démarrage qui gèrent tous leurs processus : des ventes et achats au flux de trésorerie et des taxes. La plus récente version est maintenant offerte aux É.-U., R.-U., Canada, Irlande et tout juste disponible en France et Allemagne.

- Une solution comptable infonuagique conviviale pour les entreprises en démarrage qui gèrent tous leurs processus : des ventes et achats au flux de trésorerie et des taxes. La plus récente version est maintenant offerte aux É.-U., R.-U., Canada, Irlande et tout juste disponible en France et Allemagne. Sage One avec Pegg , le premier assistant virtuel de comptabilité au monde est dorénavant intégré à Sage One. Il agit comme assistant intelligent et permet aux utilisateurs de faire le suivi des dépenses et gérer les finances à l'aide de nouvelles applis de messagerie. Offert seulement aux É.-U. et prévision d'un déploiement au niveau mondial en 2017.

, le premier assistant virtuel de comptabilité au monde est dorénavant intégré à Sage One. Il agit comme assistant intelligent et permet aux utilisateurs de faire le suivi des dépenses et gérer les finances à l'aide de nouvelles applis de messagerie. Offert seulement aux É.-U. et prévision d'un déploiement au niveau mondial en 2017. Sage Live -Une solution comptable infonuagique robuste, personnalisagle et rentable. Conçue sur l'interface utiliateur Salesforce Lightning, les utilisateurs peuvent gérer leurs affaires en plusieurs devises et à plusieurs endroits du bout des doigts, tout en tirant profit des solutions complémentaires, disponibles sur le marché Sage et Salesforce App exchange. Maintenant offert en France, Allemagne et Espagne.

-Une solution comptable infonuagique robuste, personnalisagle et rentable. Conçue sur l'interface utiliateur Salesforce Lightning, les utilisateurs peuvent gérer leurs affaires en plusieurs devises et à plusieurs endroits du bout des doigts, tout en tirant profit des solutions complémentaires, disponibles sur le marché Sage et Salesforce App exchange. Maintenant offert en France, Allemagne et Espagne. Sage 50c - La solution comptable de confiance de Sage offre maintenant à ses clients une plus grande flexibilité et une plus grande robustesse grâce à l'intégration de MS Office 365. Cette nouvelle version est conçue pour permettre aux clients de Sage 50 de gérer totalement leurs comptes. Maintenant offert au R.-U. et prévision d'un déploiement au niveau mondial en 2017.

- La solution comptable de confiance de Sage offre maintenant à ses clients une plus grande flexibilité et une plus grande robustesse grâce à l'intégration de MS Office 365. Cette nouvelle version est conçue pour permettre aux clients de Sage 50 de gérer totalement leurs comptes. Maintenant offert au R.-U. et prévision d'un déploiement au niveau mondial en 2017. Sage People - Sage People est une solution Human Capital Management (HCM) (Gestion des ressources humaines) infonuagique, rapide et flexible, destinée aux entreprises moyennes. Offert maintenant au R.-U., aux É.-U., Canada et en Australie et autres déploiements à venir.

Une révolution IA basée sur le nuage

Plus d'un million de nouveaux clients de Sage sont passés au nuage, cela représente une augmentation de 46% en abonnements. Désormais, en comptant plus de 20 000 nouveaux adeptes à Pegg, le premier assistant virtuel pour comptabilité dans 110 pays, Sage réagit à cette dynamique changeante en soulignant la façon dont une comptabilité infonuagique, mobile et en ligne s'intègrera à la technologie IA.

Suite à l'étude de marché menée par Sage qui révèle 64% des propriétaires de petites entreprises souhaiteraient une « comptabilité invisible », Sage a donc annoncé sa détermination à offrir aux bâtisseurs et entrepreneurs cette solution même d'ici 2020.

Le directeur technique de Sage, Klaus Michael Vogelberg a déclaré « Puisque les entrepreneurs ne se lancent pas en affaires pour gérer des taxes et s'occuper des tâches administratives, notre vision a pour objectif de créer un contexte commercial pour les entrepreneurs dans lequel ces tâches seront invisibles d'ici 2020, et permettre ainsi aux bâtisseurs de consacrer plus de temps à la poursuite de leurs rêves. »

« La vision de Sage consiste à permettre aux entrepreneurs et propriétaires d'entreprise de passer moins de temps aux tâches administratives et plus de temps à faire ce qu'ils aiment, » a affirmé Kriti Sharma, Vice-présidente, Bots and AI chez Sage. « L'intelligence artificielle est certes la réponse aux solutions des problèmes quotidiens auxquels les gens sont maintenant confrontés. Notre travail chez Sage nous permet de tirer parti des plus récentes percées de la technologie pour parer nos clients aux défis d'aujourd'hui. »

Sage fera part de ses idées, de son inspiration et ses perspectives, et présentera sa suite intégrale de solutions de gestion d'entreprise à Sage Summit et durant la Tournée Sage Summit au cours de l'année 2017. Cliquez ici pour obtenir plus de détails.

