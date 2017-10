Sage Enterprise Intelligence accueille son 1 000e client

1 000 clients se sont joints à Sage en trois ans et font l'expérience d'une veille stratégique exceptionnelle

RICHMOND, BC--(Marketwired - Oct 18, 2017) - Sage, un chef de file du marché en logiciel comptable infonuagique a annoncé aujourd'hui que 1 000 clients utilisent désormais la solution Sage Enterprise Intelligence (SEI). Conçu pour aider les clients d'Enterprise à gérer Business Intelligence, SEI est offert à l'échelle mondiale et s'intègre aux solutions de gestion d'entreprise Sage Enterprise.

1 000 clients ne peuvent pas être à côté de la plaque

Avon Rubber, un groupe de conception et d'ingénierie basé aux États-Unis, au RU et en Europe qui servent des clients à travers le monde, est l'un des 1 000 clients ayant choisi Sage Enterprise Intelligence pour gérer ses données d'entreprise.

Mike DePasquale, Administrateur système du Group Enterprise chez Avon Rubber plc a déclaré « Sage Enterprise Intelligence nous offre des capacités d'analyse d'exploitation et de production de rapports globales que nous n'avions pas auparavant. Nous continuons d'étendre et d'approfondir l'utilisation des fonctions robustes et innovatrices de SEI au sein de notre entreprise qui est vraiment un environnement autosuffisant ».

Jennifer Warawa, VPD des partenaires, Comptables et Alliances chez Sage a affirmé « Pour plus de 1 000 entreprises qui choisissent Sage Enterprise Intelligence comme solution BI, cela traduit un soutien retentissant de l'importance de nos partenaires et leurs solutions. Nous avons des clients issus de tous les secteurs d'industrie qui utilisent SEI pour gérer leurs données, tels que les industries de fabrication, de distribution et de service. Aux quatre coins du monde, 1 000 entreprises réduisent leur temps consacré à l'analyse et aux rapports, et prennent des décisions plus rapides et plus informées grâce à Sage Enterprise Intelligence. Cela est vraiment palpitant et ça ne fait que commencer! »

Sage Enterprise Intelligence

Lancé en Juin 2013, Sage Enterprise Intelligence est la solution Business Intelligence (veille stratégique ) des produits de la société Sage. Offert en Amérique du Nord, Europe, Afrique du Sud, Moyen-Orient, Australie et Nouvelle-Zélande, SEI offre aux entreprises des capacités d'analyse en libre-service et de production de rapports innovatrices auxquelles vous pouvez accéder par le Web ou un appareil mobile.

SEI est intégré en continu aux solutions de gestion de Sage et inclut plusieurs cubes décisionnels préconçus, recherches de zoom avant, tableaux basés sur les rôles, rapports et états financiers. Sa technologie OLAP (traitement analytique en ligne) prend en charge le transfert des données et le regroupement de données multisources. Le logiciel SEI est basé sur deux types d'utilisateurs, Web et Mobile, et la licence est concédée par client simultané. Il est également disponible dans le nuage pour les utilisateurs de Sage X3.

Greg Brown, Président de Tangerine Software, OEM de SEI a affirmé « Nous apprécions Sage pour sa collaboration et son appui soutenu à faire de Sage Enterprise Intelligence, un nom reconnu dans son écosystème mondial. De toute évidence, SEI fournit des capacités d'analyse d'entreprise et de production de rapports aux clients de Sage et auxquels ils ne pouvaient pas accéder auparavant ».

Pour obtenir plus de renseignements sur Sage Enterprise Intelligence veuillez cliquer ici.

A propos de Sage :

Sage (FTSE : SGE) est le leader mondial des technologies au service de la gestion des entreprises. Sage accompagne le développement des entreprises de la start-up, à la PME et l'ETI avec Sage Business Cloud, la seule et unique solution intégrant la comptabilité, la finance, la gestion d'entreprise intégrée, les ressources humaines, la paie, les paiements et la communication bancaire dans le cloud.

Notre mission est de libérer les entrepreneurs du poids de l'administratif afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils aiment faire. C'est ce que nous faisons chaque jour pour nos trois millions de clients dans 23 pays, avec nos 13 000 collègues et en nous appuyant sur notre réseau d'experts comptables et de partenaires. Nous sommes intègres et engagés, nous apportons notre soutien aux communautés locales grâce à l'activité caritative de la Sage Foundation.

Pour en savoir plus, visitez www.sage.com/ca.