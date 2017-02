Sage Foundation lance Fonds d'entreprise d'une valeur de 1 million $ US pour appuyer les meilleures idées des organismes à but non lucratif à travers le monde

RICHMOND, BC--(Marketwired - Feb 22, 2017) - Sage, un chef de fille du marché en logiciel comptable infonuagique, a lancé aujourd'hui Fonds d'entreprise de Sage Foundation. Le nouveau Fonds de 1 million $ US est destiné aux organismes à but non lucratif qui ont des idées d'entreprise pour aider à améliorer la vie des vétérans militaires, de jeunes gens ou femmes et filles dans les communautés locales.

C'est à chaque jour que d'impressionnants leaders d'organismes à but non lucratif, bénévoles et leurs adeptes travaillent sans relâche pour améliorer les conditions de vie de leurs communautés à travers le pays. Fonds d'entreprise de Sage Foundation a été conçu pour soutenir ces organismes à générer plus de revenus, créer de nouvelles initiatives ou améliorer l'activité actuelle et éprouvée.

Le 1 million $ US sera divisé en deux tranches de 500 000 $ US, la deuxième sera lancée en Juillet 2017. Nous recueillons les demandes pour la première tranche jusqu'au 5 avril. Les subventions entre 5 000 $ US et 35 000 $ US seront accordées aux candidats retenus.

Toutes les demandes qui répondent aux critères d'admissibilité seront prises en compte. Cependant, Sage Foundation souhaite particulièrement soutenir les organisations de petite taille qui ont l'ambition de croître, prendre de l'expansion et réaliser un changement durable. Nous espérons également que les fonds contribueront à appuyer des levées de fonds traditionnellement difficiles pour des besoins, tels que des projets d'investissement, frais courants de base ou nouvelles innovations.

«Les organismes à but non lucratif reposent sur le dévouement de son personnel et ses bénévoles pour offrir l'aide nécessaire à des groupes vulnérables dans les communautés locales, mais ils ont également besoin de fonds pour prendre des mesures en regard à des projets importants et réaliser leurs nobles missions,» a déclaré Paul Struthers, VPD et directeur général de Sage, Canada. «Fonds d'entreprise de Sage Foundation est maintenant établi pour combler ce besoin, si bien qu'un changement plus positif peut être réalisé dans les communautés dont nous nous occupons.»

Fonds d'entreprise de Sage Foundation a été d'abord annoncé à Sage Summit à Chicago en Juillet 2016, c'est, en fait, une partie d'une série de nouvelles initiatives en vue de mobiliser les collègues, partenaires et clients de Sage autour d'une vision commune pour favoriser le changement. Dans le cadre de la nouvelle tournée Sage Summit 2017, Sage Foundation travaillera avec un brillant réseau de bâtisseurs de Sage pour passer ensemble à l'action.

Depuis Janvier 2016, Sage Foundation a contribué à créer des occasions soutenues d'ordre social, économique et entrepreneur dans les communautés locales de Sage à travers le monde. Bien que Sage ait fait don de plus de 511 jours de bénévolat de ses employés au Canada et 255 subventions pour venir en aide à divers organismes sans but lucratif à l'échelle mondiale depuis le lancement de Sage Foundation, il reste encore fort à faire pour stimuler un changement positif dans nos communautés. En investissant dans les organismes partenaires sans but lucratif qui aident les gens à exploiter leur plein potentiel, Sage s'engage donc à faire des affaires de la bonne façon.

Sage Foundation est réalisé par le modèle '2+2+2'. Selon ce modèle, Sage Foundation donne : 2% du temps des employés à chaque année (maximum 5 jours de bénévolat), 2% de flux de trésorerie gratuit en subventions et 2% de licence d'utilisation de logiciel aux partenaires admissibles.

Cliquez ici pour vérifier si votre organisme à but non lucratif est admissible aux Fonds d'entreprise de Sage Foundation. Suivez @sagefoundation pour obtenir les plus récentes nouvelles de notre communauté.

Ressources supplémentaires :

Découvrez-en davantage dans Sage Advice

Suivez Sage sur LinkedIn

Suivez Sage News dans la salle des nouvelles

Suivez Sage sur YouTube

J'aime Sage sur Facebook

Suivez Sage sur Twitter (@SageNAmerica)

Suivez Sage sur Google+

Suivez Sage sur Instagram

À propos de Sage

Sage est le chef de file du marché des systèmes de comptabilité, paie et paiement intégrés, et il soutient l'ambition des entrepreneurs et des bâtisseurs.

Aujourd'hui, les bâtisseurs évaluent le succès dans des relations, partenariats et communautés solides. C'est la raison pour laquelle Sage contribue à stimuler les bâtisseurs d'aujourd'hui en leur offrant le logiciel en nuage le plus intelligent et le plus flexible, le soutien et les conseils pour tout gérer, et ce, des finances aux communautés.

Plus de 13 000 collègues de Sage dans 23 pays travaillent quotidiennement avec une communauté globale prospère comptant plus de 3 millions d'entrepreneurs, propriétaires d'entreprise, gens de métier, comptables, partenaires et développeurs pour soutenir le succès des bâtisseurs à travers le monde. Et en tant que société introduite à l'indice FTSE 100, nous sommes animés par la passion dans notre façon de mener à bien nos activités, soit d'épauler nos communautés locales par le biais de Sage Foundation.

Sage - un chef de file du marché des systèmes de comptabilité, paie et paiement intégrés, et soutient l'ambition des entrepreneurs à l'échelle mondiale. www.sage.com