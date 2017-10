Sage présente Sage Business Cloud

La seule et unique plate-forme conçue pour accompagner chaque étape de la croissance des entreprises.

RICHMOND, BC--(Marketwired - Oct 10, 2017) - Sage, le leader du marché des solutions de gestion dans le cloud avec 3 millions de clients dans le monde, lance Sage Business Cloud. Conçue pour répondre aux exigences des entreprises modernes, cette plate-forme cloud est la solution unique qui accompagnera leur développement. Sage Business Cloud propose un ensemble de solutions allant de la comptabilité pour les petites entreprises à la gestion financière avancée pour les moyennes et grandes entreprises quel que soit leur secteur d'activité. Les clients peuvent rejoindre la plate-forme à n'importe quel stade de leur développement et faire évoluer leur solution à mesure que les besoins de l'entreprise changent.

« Sage Business Cloud annonce la nouvelle génération des solutions de gestion. A l'heure de la quatrième révolution industrielle, nous souhaitons apporter à nos clients de la simplicité. Quelle que soit leur taille, les entreprises veulent des solutions qui stimulent leur productivité, qui leur permettent de réagir à la vitesse de l'éclair, qui proposent des informations pertinentes et ouvrent des perspectives. Nous sommes passés à la vitesse supérieure et répondons aux besoins de nos clients. Et ce n'est que le début ... » déclare Stephen Kelly, CEO, Sage.

Sage Business Cloud est conçu pour accompagner la nouvelle génération d'entrepreneurs, et propose un ensemble de logiciels - de comptabilité, de gestion financière, de gestion d'entreprise intégrées, de gestion des ressources humaines, de paie, de paiements et de communication bancaire - conçus pour répondre aux besoins complexes de chaque entreprise. Les utilisateurs de Sage Business Cloud auront également accès à une « marketplace » qui recensera de nombreux add-ons et permettra de répondre de manière pertinente aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

Selon le Magic Quadrant du Gartner relatif aux suites de gestion financière dans le cloud pour les moyennes et grandes entreprises * « Le marché des suites de gestion financière est resté statique pendant de nombreuses années. Cependant, au cours des 12 à 18 derniers mois, les suites de gestion financière cloud ont tellement évolué qu'elles ont réussi à faire bouger ce marché. Cela reflète les nouvelles stratégies postmodernes de planification des ressources de l'entreprise où les déploiements de solutions monolithiques et on-premise cèdent la place à des solutions composées de suites (telles que des solutions de finance ou de gestion des ressources humaines) couplées à des applications spécifiques qui s'intègrent selon les besoins. "

Sage s'engage à fournir un ensemble unique de solutions pour accompagner la réussite de ses clients. Pour permettre aux entreprises de gérer l'ensemble de leur activité, Sage a complété son offre avec l'acquisition récente d'Intacct (pour la suite financière cloud), de Fairsail (pour la gestion des ressources humaines) et de Compass (pour l'analyse des données et l'analyse comparative).

De plus, la plate-forme Sage Business Cloud bénéficiera des dernières avancées en termes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique (Machine Learning) pour aider les entreprises à accroître leur productivité et leur efficacité.

Kriti Sharma, VP of Artificial Intelligence de Sage déclare : « L'Intelligence Artificielle nous aide déjà dans notre vie quotidienne en réduisant les tâches administratives et en améliorant la performance des équipes. Aujourd'hui, nous intégrons l'IA et l'apprentissage automatique dans Sage Business Cloud afin que les utilisateurs puissent augmenter la productivité à tout moment de la vie de l'entreprise ».

Sage Business Cloud sera disponible aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni à partir du 10 octobre, et déployé globalement au cours de l'année prochaine.

*Rayner, N., Anderson, R. P., Van Decker, J. E. (2017). Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises (G00318580). Stamford, Conn: Gartner Inc.

A propos de Sage :

