Sage salue les entreprises canadiennes à Toronto Summit

Un évènement phare présentera Rick Mercer, comédien emblématique, Michael Hyatt, entrepreneur en série et Stephen Kelly, PDG de Sage qui partageront une vision technologique

RICHMOND, BC--(Marketwired - Jun 7, 2017) - Sage, un chef de file du marché en logiciel comptable infonuagique et fier commanditaire des entrepreneurs tiendra son édition inaugurale canadienne de Sage Summit à Toronto, le 27 et 28 juin au Beanfield Centre, Exhibition Place.

Ayant en tête d'affiche le comédien Rick Mercer, l'évènement soulignera le 150e anniversaire du Canada et saluera la contribution des entrepreneurs à promouvoir une économie prospère. Mieux connu pour son travail à la chaîne CBC «This Hour Has 22 Minutes» et «The Rick Mercer Report», M. Mercer partagera la scène avec Stephen Kelly, PDG de Sage et Michael Hyatt, entrepreneur technologie, ainsi que les directeurs de Sage, Paul Struthers, Jennifer Warawa et Nick Goode qui vous feront part des nouveautés des produits.

«Sage Summit Toronto sera une source importante d'innovation et de technologie pour les entrepreneurs du pays - rassemblant ainsi les entrepreneurs, les partenaires et les clients. Nous souhaitons inspirer et dynamiser nos participants, reconnaître leur contribution à l'économie et leur offrir la technologie d'un avenir d'administration invisible - afin qu'ils puissent aller encore plus loin et faire croître leurs entreprises plus rapidement,» a déclaré Stephen Kelly, PDG de Sage.

En plus d'écouter ces captivants conférenciers à l'affiche et de participer à des séances pratiques, les participants de Sage Summit Toronto auront l'occasion :

D'être inspirés : Écoutez quelques uns des entrepreneurs, leaders éclairés et grands penseurs les plus novateurs et les plus intéressants du Canada

Écoutez quelques uns des entrepreneurs, leaders éclairés et grands penseurs les plus novateurs et les plus intéressants du Canada Découvrir : Faites l'expérience et ayez un aperçu des technologies de pointe, conçues pour soutenir la croissance des entreprises, telles que les entreprises d'exposition dans la Zone technologie.

Faites l'expérience et ayez un aperçu des technologies de pointe, conçues pour soutenir la croissance des entreprises, telles que les entreprises d'exposition dans la Zone technologie. Réseauter et apprendre : Bénéficiez d'une formation interactive sur le produit et de conseils décisionnels afin de favoriser l'expansion de votre entreprise.





De plus, étant un partenaire principal des prochains Jeux Invictus de 2017 à Toronto qui se dérouleront également à Toronto pour la première fois du 23 au 30 septembre 2017, Sage saluera les concurrents de l'Équipe Canada sur la scène principale et permettra aux participants d'en découvrir davantage sur la façon dont l'évènement reconnaîtra et servira les vétérans et les membres de son service militaire national.

Sage Summit Toronto 2017 est commandité par Diamond Sponsor Microsoft, le chef de file mondial en logiciels, services, dispositifs et solutions fondé en 1975 pour aider les gens et les entreprises à réaliser leur plein potentiel. D'autres commanditaires incluent Platinum Sponsors The Answer Company, CIMCloud by Website Pipeline, ainsi que Gold Sponsors Altec et BAASS Business Solutions. Pour obtenir plus de renseignements et s'inscrire, allez à https://www.sage.com/sage-summit/en-ca/.

À propos de Sage :

Sage est le chef de file du marché et de la technologie des systèmes de comptabilité, paie et paiement intégrés, et il soutient l'ambition des entrepreneurs et des bâtisseurs d'entreprises.

Aujourd'hui, les bâtisseurs d'entreprises évaluent le succès au moyen des relations, partenariats et communautés solides. C'est la raison pour laquelle Sage contribue à stimuler les bâtisseurs d'entreprises d'aujourd'hui en leur offrant le logiciel en nuage le plus intelligent et le plus flexible, le soutien et des conseils pour tout gérer, et ce, des finances aux communautés.

Plus de 13 000 collègues de Sage dans 23 pays travaillent quotidiennement avec une communauté globale prospère comptant plus de 3 millions d'entrepreneurs, propriétaires d'entreprise, gens de métier, comptables, partenaires et développeurs pour soutenir le succès des bâtisseurs d'entreprises à travers le monde. Et en tant que société introduite à l'indice FTSE 100, nous sommes animés par la passion dans notre façon de mener à bien nos activités, soit d'épauler nos communautés locales par le biais de Sage Foundation.

Sage - un chef de file du marché des systèmes de comptabilité, paie et paiement intégrés, et soutient l'ambition des entrepreneurs à l'échelle mondiale. www.sage.com