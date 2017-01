BOUCHERVILLE, QC--(Marketwired - 31 janvier 2017) - Sandoz Canada a annoncé aujourd'hui le lancement du Sandoz® Amphetamine XR (sels mixtes d'amphétamine), un générique équivalant à Adderall XR*, un médicament sous ordonnance pour traiter le trouble déficitaire de l'attention / hyperactivité (TDAH).

Sandoz® Amphetamine XR, un produit à libération prolongée composé de sels mixtes d'amphétamine, est disponible sous ordonnance en capsules pour administration orale. Chaque capsule contient la même quantité de chacun des sels suivants : aspartate d'amphétamine monohydraté, sulfate d'amphétamine, saccharate de d-amphétamine et sulfate de d-amphétamine.

" Le TDAH affecte de 5 % à 10 % des enfants en âge de fréquenter l'école. Les symptômes, qui incluent l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité peuvent, sans traitement, avoir des effets néfastes et sérieux sur les patients touchés ainsi que sur leurs familles et amis ", affirme Martin Arès, vice-président, ventes et marketing, génériques et produits de spécialité chez Sandoz Canada. " Avec un nombre croissant d'enfants diagnostiqués avec le TDAH, Sandoz® Amphetamine XR rendra un traitement de grande qualité plus accessible aux Canadiens ".

Bien que ce trouble neurobiologique soit reconnu pour affecter principalement les enfants, les conclusions d'études de suivis de patients atteints du TDAH suggèrent que jusqu'à 80 % des enfants diagnostiqués avec le TDAH continueront à présenter des symptômes à l'adolescence, et 60 % à l'âge adulte. En outre, en extrapolant les données recueillies aux États-Unis, le TDAH non traité pourrait coûter à l'économie canadienne entre 6 G$ et 11 G$ annuellement en perte de productivité au travail. Le coût total relié au trouble, en extrapolant, est estimé à plus de 7 G$, ce qui dépasse celui des principaux troubles dépressifs.**

*® Marque de commerce appartenant à son propriétaire respectif.

**CADDAC Socieconomic White Paper June 2013

Avis de non-responsabilité

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs que dénote l'emploi d'expressions comme " meilleur accès " ou d'autres expressions semblables, ou concernant des revenus futurs potentiels de la vente du Sandoz® Amphetamine XR. Nous vous recommandons de ne pas vous fier outre mesure à ces énoncés prospectifs. De tels énoncés prospectifs reposent sur l'opinion actuelle de la direction relativement à des événements futurs qui comportent des risques connus et inconnus et des incertitudes. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se concrétiser, ou si certaines des hypothèses sous-jacentes devaient se révéler erronées, les résultats réels pourraient être considérablement différents de ceux exprimés dans ces énoncés prospectifs. Rien ne garantit que le Sandoz® Amphetamine XR sera soumis ou approuvé pour d'autres indications additionnelles ou étiquetage dans tout marché, ou à un moment en particulier. Également, il n'y a aucune garantie que le Sandoz® Amphetamine XR recevra l'approbation réglementaire ou qu'il pourra être commercialisé avec succès dans le futur. Plus particulièrement, les attentes de la direction à l'égard de la commercialisation du Sandoz® Amphetamine XR pourraient être influencées, notamment, par des incertitudes reliées à la recherche et le développement, incluant des résultats cliniques inattendus et des analyses additionnelles ou de nouvelles analyses de données cliniques existantes, par des dispositions réglementaires imprévues ou le retard d'application de certaines dispositions réglementaires de manière générale, par l'habileté de la compagnie à obtenir ou à maintenir la protection de la propriété intellectuelle, par les conditions économiques et celles de l'industrie en général, par les tendances mondiales envers la limitation des coûts des soins de santé, incluant les pressions continues sur les prix, par des problèmes de fabrication imprévus, et par d'autres risques et facteurs auxquels il est fait référence dans le formulaire 20-F déposé par Novartis auprès de la US Securities and Exchange Commission. Novartis fournit des renseignements qui sont à jour à la date indiquée dans ce communiqué, et ne s'engage nullement à diffuser une mise à jour des énoncés prospectifs exprimés dans le présent communiqué par suite de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autres.

À propos de Sandoz

Sandoz est un chef de file mondial dans le domaine des médicaments génériques et des biosimilaires. À titre de division du Groupe Novartis, notre mission consiste à découvrir de nouvelles façons d'améliorer et de prolonger la vie des gens. Nous aidons la société à accroître sa capacité de répondre aux besoins sans cesse croissants dans le domaine des soins de santé en créant des approches novatrices pour permettre aux gens partout dans le monde d'avoir accès à des médicaments de grande qualité. Notre portefeuille, qui compte plus de 1 000 molécules et qui couvre tous les principaux secteurs thérapeutiques, a généré en 2015 des ventes de 10,1 milliards de dollars US. En 2015, nos produits ont été utilisés par plus de 500 millions de patients, et nous espérons franchir le cap du milliard de patients. Le siège social de Sandoz est établi à Holzkirchen, dans la région métropolitaine de Munich, en Allemagne.

