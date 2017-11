Saputo inc. : Résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2018 terminé le 30 septembre 2017

Bénéfice net de 185,2 millions de dollars, en baisse de 3,4 % Revenus de 2,884 milliards de dollars, en hausse de 1,4 %

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 2 nov. 2017) - Saputo inc. (TSX:SAP) (Saputo ou la Société) a divulgué aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice financier 2018, terminé le 30 septembre 2017. À moins d'avis contraire, tous les montants inclus dans ce communiqué de presse sont exprimés en dollars canadiens et sont présentés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

Le bénéfice net a totalisé 185,2 millions de dollars, en baisse de 6,6 millions de dollars, ou 3,4 %.

Le bénéfice avant intérêts, impôts sur les bénéfices et amortissement (BAIIA 1 ) s'est établi à 329,5 millions de dollars, en baisse de 11,1 millions de dollars, ou 3,3 %.

Les revenus du trimestre ont totalisé 2,884 milliards de dollars, en hausse d'environ 39 millions de dollars, ou 1,4 %.

Le bénéfice net par action (de base et dilué) s'est établi à 0,48 $ et à 0,47 $, respectivement, pour le trimestre, comparativement à 0,49 $ et à 0,48 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui représente une baisse de 2,0 % et de 2,1 %, respectivement.

(en millions de dollars canadiens (CAD), sauf les données par action)

(non audités) Pour les périodes de trois mois terminées les 30 septembre Pour les périodes de six mois terminées les 30 septembre 2017 2016 2017 2016 Revenus 2 884,2 2 845,3 5 776,3 5 476,7 BAIIA1 329,5 340,6 684,7 658,8 Bénéfice net 185,2 191,8 385,5 368,5 Bénéfice net par action De base 0,48 0,49 1,00 0,94 Dilué 0,47 0,48 0,99 0,92

Dans le Secteur Canada, les revenus ont subi l'incidence négative de la baisse des volumes de ventes et d'une combinaison de produits défavorable. Le BAIIA a augmenté en raison de l'efficience opérationnelle découlant de l'optimisation des matières premières.

Dans le Secteur USA, la hausse du prix moyen du beurre 3 par livre a été contrebalancée en partie par la baisse du prix moyen du bloc 2 par livre de fromage par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui s'est traduit par une augmentation des revenus. La hausse des volumes de ventes, de même que la hausse des prix de vente du fromage et des ingrédients laitiers à l'échelle internationale, ont également eu une incidence positive sur les revenus durant le trimestre. Le BAIIA a subi l'incidence négative d'une combinaison de produits défavorable et de facteurs de marché 4 défavorables par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, laquelle s'est chiffrée à environ 6 millions de dollars.

Dans le Secteur International, les revenus et le BAIIA ont augmenté en raison d'une hausse des prix de vente du fromage et des ingrédients laitiers à l'échelle internationale, de même qu'en raison d'une hausse des volumes de ventes tant sur le marché national que sur le marché de l'exportation.

La fluctuation du dollar canadien par rapport aux devises au cours du trimestre a eu une incidence négative sur les revenus d'environ 78 millions de dollars par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette fluctuation a eu une incidence négative d'environ 8 millions de dollars sur le BAIIA par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Le conseil d'administration a approuvé un dividende de 0,16 $ l'action, payable le 15 décembre 2017 aux actionnaires ordinaires inscrits le 5 décembre 2017.

Le 29 septembre 2017, la Société a conclu l'acquisition des activités de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée de Southeast Milk, Inc. (acquisition de SMI).

Le 26 octobre 2017, la Société a annoncé qu'elle avait conclu une entente visant l'acquisition de l'entreprise de Murray Goulburn Co-Operative Co. Limited, basée en Australie (MG) (acquisition de Murray Goulburn). Le prix d'achat de la transaction est de 1,29 milliard de dollars CAD (1,31 milliard de dollars AU) sur une base sans endettement et sera financé au moyen d'un nouveau prêt bancaire établi. La clôture de la transaction est prévue pour le premier semestre de l'année civile 2018.

Le 1er novembre 2017, la Société a annoncé qu'elle avait conclu une entente visant l'acquisition de Betin, Inc., faisant affaire sous le nom de Montchevre (acquisition de Montchevre). La clôture de la transaction devrait avoir lieu avant la fin de 2017.

1 Le BAIIA est une mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesure de calcul des résultats non conforme aux Normes internationales d'information financière » du rapport de gestion pour le deuxième trimestre de l'exercice 2018 pour la définition de ce terme. 2 Le « prix moyen du bloc » correspond au prix moyen quotidien d'un bloc de fromage cheddar de 40 livres transigé sur la Chicago Mercantile Exchange (CME), utilisé comme prix de base du fromage. 3 Le « prix moyen du beurre » correspond au prix moyen quotidien du beurre de catégorie AA transigé sur la CME, utilisé comme prix de base du beurre. 4 Les facteurs du marché se rapportent au Secteur USA et comprennent le prix moyen du bloc par livre de fromage et son incidence sur l'absorption des frais fixes et sur la réalisation des stocks, l'incidence de la relation entre le prix moyen du bloc par livre de fromage et le coût de la matière première, le lait, l'incidence des prix du marché sur les ventes d'ingrédients laitiers, ainsi que l'incidence du prix moyen du beurre sur les ventes d'aliments laitiers.

Renseignements supplémentaires

Pour des renseignements supplémentaires sur les résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2018, veuillez consulter les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes afférentes, et le rapport de gestion pour le deuxième trimestre de l'exercice 2018. Ces documents sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et dans la section « Investisseurs » du site web de la Société, à l'adresse suivante : www.saputo.com.

Conférence téléphonique

Une conférence téléphonique afin de discuter des résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2018 aura lieu le jeudi 2 novembre 2017 à 14 h 30, heure avancée de l'Est. Le numéro à composer afin de participer à cette conférence téléphonique est le 1-800-681-1621. Afin d'assurer votre participation, veuillez s'il vous plaît signaler ce numéro cinq minutes avant le début de la conférence.

Pour écouter cet appel via Internet, veuillez vous rendre à l'adresse suivante : http://www.gowebcasting.com/8977.

Pour ceux qui ne pourront participer, un enregistrement de la conférence sera disponible pour écoute jusqu'à 23 h 59 le jeudi 9 novembre 2017. Pour accéder à cet enregistrement, veuillez signaler le 1-800-997-6910, code d'accès 21860431. La webdiffusion sera archivée sur le site Web de Saputo, dans la section « Investisseurs » sous l'onglet « Nouvelles » à l'adresse www.saputo.com .

À propos de Saputo

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, le plus important fabricant de fromage et le plus grand transformateur de lait nature et de crème au Canada, un des trois plus importants transformateurs laitiers en Argentine et parmi les quatre plus importants en Australie. Aux États-Unis, la Société est l'un des trois plus grands fabricants de fromage et l'un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne. Nos produits sont vendus dans plusieurs pays sous des marques reconnues comme Saputo, Alexis de Portneuf, Armstrong, COON, Cracker Barrel*, Dairyland, DairyStar, Friendship Dairies, Frigo Cheese Heads, La Paulina, Milk2Go/Lait's Go, Neilson, Nutrilait, Scotsburn*, Stella, Sungold, Treasure Cave et Woolwich Dairy. Saputo inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ».

*Marque de commerce utilisée sous licence.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés sont fondés, entre autres, sur les hypothèses, les attentes, les estimations, les objectifs, les projets et les intentions de Saputo à la date des présentes en ce qui concerne les revenus et les charges prévus, l'environnement économique, industriel, concurrentiel et réglementaire dans lequel la Société exerce ses activités ou qui serait susceptible d'avoir une incidence sur ses activités, sa capacité à attirer et à conserver des clients et des consommateurs, ainsi que la disponibilité et le coût du lait et des autres matières premières et l'approvisionnement en énergie, ses coûts d'exploitation et le prix de ses produits finis sur les différents marchés où elle exerce ses activités.

Ces énoncés prospectifs portent notamment sur les objectifs à court et à moyen terme de la Société, ses perspectives, ses projets commerciaux et ses stratégies pour atteindre ces objectifs, ainsi que sur ses convictions, ses projets, ses objectifs et ses attentes. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « croire », « prévoir », « planifier », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « anticiper », « estimer », « projeter », « objectif », « continuer », « proposer », « cibler » ou « viser » à la forme affirmative ou négative, à l'emploi du conditionnel ou du futur, et à l'emploi d'autres termes semblables.

De par leur nature, les énoncés prospectifs sont exposés à un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les résultats réels peuvent être très différents des conclusions ou des prévisions données dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, la Société ne peut garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront. Les hypothèses, les attentes et les estimations qui ont servi à la préparation des énoncés prospectifs et les risques qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes actuelles sont exposés dans les documents de la Société déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, notamment à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion figurant dans le rapport annuel 2017 de la Société.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction, que cette dernière estime raisonnables à la date des présentes, et par conséquent, sont sujets à changement par la suite. Vous ne devez pas accorder une importance indue à ces énoncés ni vous y fier à une autre date.

Dans la mesure où des énoncés prospectifs figurant dans le présent document constituent des perspectives financières au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, une telle information vise à fournir aux actionnaires des renseignements à l'égard de la Société, y compris son évaluation des plans financiers futurs, et pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les perspectives financières, tout comme l'information prospective en général, sont fondées sur des estimations, des attentes et des hypothèses actuelles et sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents de même qu'à d'autres facteurs.

À moins que la législation en valeurs mobilières ne l'exige, Saputo ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qu'elle peut faire ou qui peuvent être faits, pour son compte, à l'occasion, à la suite d'une nouvelle information, d'événements à venir ou autrement.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Les revenus consolidés du trimestre terminé le 30 septembre 2017 ont totalisé 2,884 milliards de dollars, en hausse d'environ 39 millions de dollars, ou 1,4 %, comparativement à 2,845 milliards de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La hausse des prix de vente du fromage et des ingrédients laitiers à l'échelle internationale, ainsi que l'augmentation des prix de vente découlant de la hausse du coût de la matière première, le lait, dans le Secteur Canada et le Secteur International, ont eu une incidence positive sur les revenus. La hausse du prix moyen du beurre2 par livre a été contrebalancée en partie par la baisse du prix moyen du bloc1 par livre de fromage, ce qui a donné lieu à une augmentation des revenus d'environ 30 millions de dollars par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. De plus, l'augmentation des volumes de ventes s'est traduite par une augmentation des revenus par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Enfin, la fluctuation du dollar canadien par rapport aux devises s'est traduite par une diminution des revenus d'environ 78 millions de dollars.

Pour la période de six mois terminée le 30 septembre 2017, les revenus ont totalisé 5,776 milliards de dollars, en hausse d'environ 299 millions de dollars, ou 5,5 %, comparativement à 5,477 milliards de dollars à la période correspondante de l'exercice précédent. La hausse du prix moyen du bloc par livre de fromage et du prix moyen du beurre par livre a donné lieu à une augmentation des revenus d'environ 96 millions de dollars. La hausse des prix de vente du fromage et des ingrédients laitiers à l'échelle internationale, de même que la hausse des volumes de ventes, ont eu une incidence positive sur les revenus. De plus, l'augmentation des prix de vente découlant de la hausse du coût de la matière première, le lait, dans le Secteur Canada et le Secteur International s'est traduite par une hausse des revenus par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Enfin, la fluctuation du dollar canadien par rapport aux devises s'est traduite par une diminution des revenus d'environ 18 millions de dollars.

1 Le « prix moyen du bloc » correspond au prix moyen quotidien d'un bloc de fromage cheddar de 40 livres transigé sur la Chicago Mercantile Exchange (CME), utilisé comme prix de base du fromage. 2 Le « prix moyen du beurre » correspond au prix moyen quotidien du beurre de catégorie AA transigé sur la CME, utilisé comme prix de base du beurre.

Le BAIIA consolidé du deuxième trimestre de l'exercice 2018 a totalisé 329,5 millions de dollars, en baisse de 11,1 millions de dollars, ou 3,3 %, comparativement à 340,6 millions de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les facteurs du marché aux États-Unis ont eu une incidence négative d'environ 6 millions de dollars sur le BAIIA. La hausse des prix de vente du fromage et des ingrédients laitiers ainsi que l'efficience opérationnelle découlant de l'optimisation des matières premières ont été contrebalancées par une combinaison de produits défavorable, par la hausse des coûts liés à l'entreposage et à la logistique découlant des frais d'entreposage externe additionnels et par la hausse des frais d'administration découlant essentiellement des initiatives liées au progiciel de gestion intégré (PGI). Enfin, la fluctuation du dollar canadien par rapport aux devises a eu une incidence négative sur le BAIIA d'environ 8 millions de dollars par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Pour la période de six mois terminée le 30 septembre 2017, le BAIIA consolidé a totalisé 684,7 millions de dollars, en hausse de 25,9 millions de dollars, ou 3,9 %, comparativement à 658,8 millions de dollars à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est essentiellement attribuable à la hausse des prix de vente du fromage et des ingrédients laitiers à l'échelle internationale. Le BAIIA a aussi augmenté grâce à l'efficience opérationnelle découlant de l'optimisation des matières premières, ainsi qu'à la hausse des volumes de ventes. Cette augmentation a été contrebalancée en partie par la hausse des frais d'administration découlant essentiellement des initiatives liées au PGI et par la hausse des coûts liés à l'entreposage et à la logistique découlant des frais d'entreposage externe additionnels. De plus, les facteurs défavorables du marché aux États-Unis ont entraîné une baisse du BAIIA d'environ 3 millions de dollars. Enfin, la fluctuation du dollar canadien par rapport aux devises a eu une incidence positive sur le BAIIA d'environ 1 million de dollars par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

AUTRES ÉLÉMENTS DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS

L'amortissement pour le deuxième trimestre de l'exercice 2018 a totalisé 51,8 millions de dollars, en hausse de 1,6 million de dollars, comparativement à 50,2 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette hausse est essentiellement attribuable aux ajouts aux immobilisations, qui ont augmenté le nombre d'actifs amortissables, facteur contrebalancé en partie par la fluctuation du dollar canadien par rapport aux devises. L'amortissement pour la période de six mois terminée le 30 septembre 2017 s'est élevé à 105,5 millions de dollars, en hausse de 6,0 millions de dollars, comparativement à 99,5 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation découle surtout des ajouts aux immobilisations, qui ont augmenté le nombre d'actifs amortissables.

Les charges d'intérêts nettes ont augmenté de 2,2 millions de dollars au cours de la période de trois mois terminée le 30 septembre 2017 par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable à une hausse des emprunts bancaires libellés en pesos argentins, qui portent intérêt à des taux élevés, et à une hausse des taux d'intérêt sur la dette à long terme. Pour la période de six mois terminée le 30 septembre 2017, les charges d'intérêts nettes ont diminué de 0,6 million de dollars par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette diminution est principalement attribuable à une baisse des taux d'intérêt et du niveau de la dette à long terme.

Les impôts sur les bénéfices pour le deuxième trimestre de l'exercice 2018 ont totalisé 80,0 millions de dollars, ce qui représente un taux d'imposition effectif de 30,2 %, comparativement à 31,5 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les impôts sur les bénéfices pour la période de six mois terminée le 30 septembre 2017 ont totalisé 171,3 millions de dollars, ce qui représente un taux d'imposition de 30,8 %, comparativement à 31,3 % pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le taux d'imposition varie et peut augmenter ou diminuer selon le montant et la source des bénéfices imposables, les modifications apportées aux lois fiscales et aux taux d'imposition, et la révision des hypothèses et des estimations ayant servi à l'établissement des actifs ou des passifs fiscaux de la Société et de ses sociétés affiliées.

Le bénéfice net du deuxième trimestre de l'exercice 2018 a totalisé 185,2 millions de dollars, en baisse de 6,6 millions de dollars, ou 3,4 %, comparativement à 191,8 millions de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette diminution est attribuable aux facteurs mentionnés ci-dessus. Pour la période de six mois terminée le 30 septembre 2017, le bénéfice net a totalisé 385,5 millions de dollars, comparativement à 368,5 millions de dollars à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est attribuable aux facteurs mentionnés ci-dessus.

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES TRIMESTRIELLES

(en millions de dollars CAD, sauf les données par action)

Exercices 2018 2017 2016 T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 Revenus 2 884,2 2 892,1 2 719,8 2 966,1 2 845,3 2 631,4 Revenus 2 734,0 2 901,0 BAIIA 329,5 355,2 284,1 346,6 340,6 318,2 BAIIA 281,6 320,1 Bénéfice net 185,2 200,3 165,2 197,4 191,8 176,7 Bénéfice net 141,2 175,2 BAIIA ajusté1 313,1 320,4 Coûts d'acquisition2 0,5 0,2 Coûts de restructuration2 23,1 - Bénéfice net ajusté1 164,8 175,4 Bénéfice net par action Bénéfice net par action De base 0,48 0,52 0,42 0,50 0,49 0,45 De base 0,36 0,44 Dilué 0,47 0,51 0,42 0,49 0,48 0,44 Dilué 0,36 0,44 Bénéfice net par action ajusté1 De base 0,42 0,45 Dilué 0,41 0,44

1 Le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté et le bénéfice net par action ajusté (de base et dilué) sont des mesures non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesure de calcul des résultats non conforme aux Normes internationales d'information financière » à la page 7 du rapport de gestion inclus dans le rapport annuel 2017 de la Société pour la définition de ces termes. 2 Après impôts sur les bénéfices.

Principaux facteurs consolidés ayant une incidence positive (négative) sur le BAIIA

(en millions de dollars CAD)

Exercices 2018 2017 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Facteurs du marché1, 2 (6 ) 3 (10 ) (3 ) 20 (11 ) Réduction de valeur des stocks (3 ) (1 ) (2 ) - (1 ) (1 ) Conversion des devises1, 3 (8 ) 9 (4 ) 3 3 11

1 Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. 2 Les facteurs du marché se rapportent au Secteur USA et comprennent le prix moyen du bloc par livre de fromage et son incidence sur l'absorption des frais fixes et sur la réalisation des stocks, l'incidence de la relation entre le prix moyen du bloc par livre de fromage et le coût de la matière première, le lait, l'incidence des prix du marché sur les ventes d'ingrédients laitiers, ainsi que l'incidence du prix moyen du beurre sur les ventes d'aliments laitiers. 3 La conversion des devises inclut l'effet sur le BAIIA de la conversion du dollar américain, du dollar australien et du peso argentin en dollars canadiens.

INFORMATION SECTORIELLE

Au 1er avril 2017, le Secteur Canada comprend les revenus nationaux et d'exportation d'ingrédients fabriqués au Canada. Le Secteur USA comprend les revenus nationaux d'ingrédients et les revenus d'exportation d'ingrédients et de fromages fabriqués aux États-Unis. Avant le 1er avril 2017, ces chiffres étaient présentés dans la Division Ingrédients laitiers du Secteur International. Par conséquent, certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés pour rendre leur présentation conforme à la présentation actuelle.

Secteur Canada (en millions de dollars CAD) Exercices 2018 2017 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Revenus 1 032,6 999,2 959,8 1 059,0 1 044,3 997,1 BAIIA 122,9 117,0 104,1 116,9 119,8 112,3

Le Secteur Canada se compose de la Division Produits laitiers (Canada).

Secteur USA (en millions de dollars CAD) Exercices 2018 2017 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Revenus 1 528,1 1 578,3 1 486,5 1 593,8 1 532,0 1 391,0 BAIIA 170,4 196,5 150,5 200,1 196,1 187,5

Principaux facteurs ayant une incidence positive (négative) sur le BAIIA

(en millions de dollars CAD)

Exercices 2018 2017 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Facteurs du marché1, 2 (6 ) 3 (10 ) (3 ) 20 (11 ) Taux de change du dollar américain1 (7 ) 8 (7 ) - - 8

1 Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. 2 Les facteurs du marché se rapportent au Secteur USA et comprennent le prix moyen du bloc par livre de fromage et son incidence sur l'absorption des frais fixes et sur la réalisation des stocks, l'incidence de la relation entre le prix moyen du bloc par livre de fromage et le coût de la matière première, le lait, l'incidence des prix du marché sur les ventes d'ingrédients laitiers, ainsi que l'incidence du prix moyen du beurre sur les ventes d'aliments laitiers.

Autres informations pertinentes

(en dollars USD, sauf le taux de change moyen)

Exercices 2018 2017 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Prix moyen du bloc par livre de fromage 1,660 1,575 1,580 1,738 1,689 1,412 Prix de clôture du bloc par livre de fromage1 1,735 1,525 1,520 1,660 1,533 1,660 Prix moyen du beurre par livre 2,568 2,312 2,177 1,997 2,149 2,125 Prix de clôture du beurre par livre2 2,315 2,643 2,108 2,268 1,898 2,350 Prix moyen du lactosérum par livre3 0,403 0,465 0,482 0,380 0,299 0,241 Écart4 0,066 0,039 0,011 0,112 0,119 0,125 Taux de change moyen du dollar américain par rapport au dollar canadien5 1,256 1,344 1,324 1,334 1,305 1,288

1 Le prix de clôture du bloc correspond au prix d'un bloc de fromage cheddar de 40 livres transigé sur la Chicago Mercantile Exchange (CME) le dernier jour ouvrable de chaque trimestre. 2 Le prix de clôture du beurre correspond au prix du beurre de catégorie AA transigé sur la CME le dernier jour ouvrable de chaque trimestre. 3 Le prix de marché moyen du lactosérum est basé sur les informations publiées par le Dairy Market News. 4 L'écart correspond au prix moyen du bloc par livre de fromage moins le résultat du coût moyen par 100 livres de lait de catégorie III et/ou de catégorie 4b divisé par 10. 5 Selon l'information publiée par Bloomberg.

Le Secteur USA se compose de la Division Fromages (USA) et la Division Aliments laitiers (USA).

Secteur International (en millions de dollars CAD) Exercices 2018 2017 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Revenus 323,5 314,6 273,5 313,3 269,0 243,3 BAIIA 36,2 41,7 29,5 29,6 24,7 18,4

Principaux facteurs ayant une incidence positive (négative) sur le BAIIA

(en millions de dollars CAD)

Exercices 2018 2017 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Réduction de valeur des stocks (3 ) (1 ) (2 ) - (1 ) (1 ) Conversion des devises1 (1 ) 1 (1 ) 4 1 3

1 Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Le Secteur International se compose de la Division Produits laitiers (Argentine) et de la Division Produits laitiers (Australie).

PERSPECTIVES

Au cours de l'exercice 2018, la Société a l'intention de tirer parti de ses plateformes complémentaires mondiales pour faire face aux défis sur le marché des produits laitiers. La Société bénéficie d'un bilan et d'une structure du capital solides, soutenus par un niveau élevé de flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation et un faible niveau d'endettement. Cette souplesse financière permet à la Société de croître par l'entremise d'acquisitions ciblées et de façon organique grâce à des dépenses en immobilisations stratégiques. La Société s'est engagée à fabriquer des produits de qualité et elle continuera de mettre l'accent sur l'efficience opérationnelle. La création de valeur pour les actionnaires et l'amélioration de la rentabilité demeurent les pierres angulaires des objectifs de la Société.

La mise en œuvre de notre PGI progresse comme prévu. Depuis le début du deuxième trimestre, toutes les activités du Secteur International sont exercées avec le nouveau PGI. La mise en œuvre a commencé dans la Division Aliments laitiers (USA) au cours du troisième trimestre de l'exercice 2018, et elle devrait être terminée au cours des prochains trimestres. Dans la Division Fromages (USA), comme dans les autres divisions, des ressources seront affectées aux initiatives liées au PGI, puisque la mise en œuvre est prévue à l'exercice 2019. La Division Produits laitiers (Canada) sera la dernière division à mettre en œuvre le PGI. Cette mise en œuvre est prévue à l'exercice 2020.

Au Canada, afin d'atténuer les pressions à la baisse sur les marges, la faible croissance et les conditions de marché concurrentielles, nous continuerons de mettre l'accent sur la révision de l'ensemble de nos activités pour améliorer l'efficience opérationnelle. Ainsi, la fermeture de l'usine d'Ottawa, en Ontario, est prévue en décembre 2017, tel qu'il a été annoncé précédemment. Au cours de l'exercice 2018, la Division Produits laitiers (Canada) entreprendra des projets d'immobilisations visant à améliorer l'efficience et à accroître la capacité, afin de conserver sa position de chef de file. La Société a l'intention de tirer parti des efforts déployés pour relancer la marque Saputo en réaffirmant son engagement envers les clients d'un océan à l'autre afin d'être leur marque de fromage préférée et de confiance, et ce, au moyen de diverses activités promotionnelles, de campagnes publicitaires variées et d'emballages novateurs.

Dans la Division Fromages (USA), la Société se concentrera sur l'amélioration de l'efficience opérationnelle et sur le contrôle des coûts pour atténuer l'incidence négative sur le BAIIA des marchés des marchandises pour les ingrédients laitiers. Au cours du trimestre à venir, la Division commencera la production de fromage bleu à son usine construite récemment. Ce projet de dépenses en immobilisations permettra à la Division de renforcer sa position au sein de la catégorie du fromage bleu. De plus, la Division Fromages (USA) poursuivra la croissance des volumes de ventes de fromage à l'exportation, dans la mesure où les prix du lait aux États-Unis sont concurrentiels avec les prix mondiaux.

Nous prévoyons être en mesure de conclure l'acquisition de Montchevre avant la fin de l'année 2017. Cette acquisition permettra à la Division Fromages (USA) d'accroître sa présence dans les fromages de spécialité aux États-Unis. Montchevre produit, met en marché et distribue du fromage de chèvre aux États-Unis, principalement sous la marque Montchevre.

La Division Aliments laitiers (USA) continue de se concentrer sur l'optimisation et la maximisation de ses investissements dans son réseau existant afin de tirer parti des nouvelles capacités de production, de favoriser la croissance future, de satisfaire à la demande des clients et de mettre en marché de nouveaux produits. Le Secteur continuera d'investir pour soutenir ses capacités de production et consolider sa position concurrentielle en matière de coûts. Plus précisément, la Division Aliments laitiers (USA) se concentrera sur des dépenses en immobilisations ciblées visant à accroître la capacité de production.

La Division axera ses efforts sur l'intégration de la nouvelle acquisition de SMI et sur l'évaluation des occasions d'amélioration.

Le Secteur International continuera de chercher à accroître les volumes de ventes sur les marchés existants et de développer ses affaires sur d'autres marchés internationaux. Pour le reste de l'exercice 2018, la Division Produits laitiers (Australie) bénéficiera d'une capacité accrue de production de fromage à la suite de l'achèvement de son projet d'expansion. Ce Secteur continuera d'évaluer l'ensemble de ses activités afin d'améliorer l'efficience opérationnelle et s'efforcera de maximiser sa flexibilité opérationnelle pour atténuer la volatilité des conditions du marché. Alors que la volatilité des marchés des produits laitiers perdure, nous prévoyons une baisse des prix sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers, mais nous ne nous attendons pas à ce qu'elle soit importante à l'exercice 2018. Nous continuerons donc de mettre l'accent sur le contrôle des coûts et l'amélioration de l'efficience opérationnelle afin d'atténuer l'incidence sur le BAIIA.

Avec l'acquisition de Murray Goulburn, la Société bonifiera et complémentera les activités de la Division Produits laitiers (Australie) de Saputo. En acquérant un acteur bien établi dans l'industrie, la Société affirme sa volonté de renforcer sa présence sur le marché australien. MG produit une gamme complète d'aliments laitiers de grande qualité, notamment du lait de consommation, de la poudre de lait, du fromage, du beurre et des breuvages laitiers, ainsi qu'une gamme d'ingrédients et de produits nutritionnels, comme le lait maternisé. MG dessert les industries du détail et de la restauration à l'échelle mondiale sous les marques phares Devondale, Liddells et Murray Goulburn Ingredients. Saputo entend poursuivre ses investissements dans sa plateforme australienne et continuer à développer ses activités nationales et internationales. La clôture de la transaction est prévue au premier semestre de l'année civile 2018.

L'innovation a toujours été une priorité, celle-ci nous permettant d'offrir des produits qui répondent aux besoins des consommateurs. Nous allons donc continuer de nouer et de conserver des relations à long terme tant avec les consommateurs qu'avec la clientèle.

La Société prévoit renouveler son programme de rachat dans le cours normal des activités, qui arrive à échéance le 16 novembre 2017.

Nous visons toujours à accroître l'efficience globale de tous nos secteurs et à poursuivre notre croissance, tant à l'interne qu'au moyen d'acquisitions.