Savaria annonce la démission d'un directeur et la nomination d'un nouveau directeur

LAVAL, QUÉBEC--(Marketwired - 7 juillet 2017) - Savaria Corporation (TSX:SIS) («Savaria» ou la «Société»), un des chefs de file nord-américain de l'industrie de l'accessibilité, est heureuse d'annoncer la nomination de Sébastien Bourassa au conseil d'administration de la Société, en vigueur immédiatement.

M. Bourassa, qui occupe actuellement le poste de vice-président opérations et intégration au sein de la Société, apporte au conseil d'administration ses connaissances techniques, son sens des affaires et son expérience internationale. M. Bourassa est un gestionnaire chevronné qui a été l'instigateur de la mise en œuvre de l'usine de fabrication de Savaria en Chine, qu'il dirige depuis 2006. Sous sa direction, Savaria Huizhou a fait d'énormes progrès.M. Bourassa détient un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal et un Executive MBA de Ivey Business School à Hong Kong.

La Société annonce également la démission de Robert Berthiaume à titre de directeur de la Société. Le conseil d'administration de la Société tient à remercier M. Berthiaume pour sa contribution au développement de Savaria au cours des 16 dernières années. «Nous sommes très heureux que M. Berthiaume continue de faire partie de l'équipe de Savaria en tant que vice-président, Affaires européennes, car son expérience et son expertise sont de précieux atouts pour la Société,» a déclaré le président et chef de la direction de Savaria, M. Marcel Bourassa.

À propos de Savaria

Savaria Corporation (www.savaria.com) est un des chefs de file nord-américains de l'industrie de l'accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d'accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. La diversité de sa gamme de produits est l'une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d'accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées, ainsi que des ascenseurs résidentiels et commerciaux. De plus, suite à l'acquisition de Span-America Medical Products, Inc., Savaria fabrique et commercialise une gamme complète de produits de gestion de la pression et des lits pour les marchés médical et de soins de longue durée. Savaria fait aussi la conversion et l'adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. De plus, elle opère un réseau de franchisés et de magasins corporatifs par lequel est vendu de l'équipement d'accessibilité neuf et recyclé, et dans certains magasins, des conversions de véhicules sont effectuées. La société réalise environ 70 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, principalement aux États-Unis. Elle possède un réseau de ventes d'environ 400 détaillants et affiliés en Amérique du Nord et emploie quelque 800 personnes. Ses principales places d'affaires sont situées à Laval et Magog (Québec), Brampton et Beamsville (Ontario), Greenville (Caroline du Sud) et Huizhou (Chine).

