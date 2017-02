Savaria annonce l'acquisition de Premier Lifts

LAVAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 fév. 2017) - Un des chefs de file nord-américains de l'industrie de l'accessibilité, Savaria Corporation (TSX:SIS) (« Savaria »), a annoncé aujourd'hui qu'il a conclu une entente pour acquérir tous les actifs de Premier Lifts, Inc. («Premier Lifts»), un important distributeur d'ascenseurs de la région de Baltimore - Washington, pour un prix d'achat d'environ 3,5 millions de dollars U.S. (4,6 millions $ CDN). Premier Lifts est un important distributeur qui installe des produits Savaria depuis 15 ans et qui devrait générer des ventes nettes de l'ordre de 4 millions de dollars U.S. (5,3 millions $ CDN) et un résultat avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) d'environ 500 000 dollars U.S. (655 000 $ CDN) annuellement. La clôture de cette transaction est prévue en février 2017, sous réserve de certaines conditions, incluant l'achèvement de l'examen de diligence raisonnable par Savaria et l'obtention de tous les consentements de tierces parties et permis nécessaires.

«Bien que Savaria n'acquiert normalement pas ses distributeurs, la retraite prévue du propriétaire de Premier Lifts, Tim Blair, nous offre l'occasion de continuer à assurer notre forte présence de vente et de service dans ce marché. Nos deux organisations ont bénéficié d'un excellent partenariat d'affaires au cours des années et nous sommes heureux de continuer dans cette veine, d'autant plus que M. Blair a accepté de continuer à s'impliquer dans un rôle consultatif afin de faciliter une transition en douceur pour Savaria et le personnel de Premier Lifts, » a déclaré le président et chef de la direction de Savaria, M. Marcel Bourassa.

«Je suis très heureux d'aller de l'avant avec cette transaction qui assurera la pérennité du travail accompli par nos employés pour installer et entretenir des produits qui répondent aux normes les plus élevées. J'ai confiance que mon équipe de direction assurera la croissance de tous les secteurs de l'entreprise, » a déclaré Tim Blair.

Premier Lifts vend, installe et entretient une gamme complète d'ascenseurs et de plates-formes élévatrices au Maryland, à Washington D.C. et en Virginie à partir de ses bureaux de Timonium dans la banlieue de Baltimore (Maryland). L'entreprise a été très impliquée avec les principaux constructeurs résidentiels de la région pour bâtir des maisons neuves qui incluent un ascenseur Savaria. Premier Lifts installe et entretient aussi des produits d'accessibilité commerciaux Savaria dans toute la région.

Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file nord-américains de l'industrie de l'accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin de les aider à regagner leur mobilité et leur liberté. La diversité de sa gamme de produits est l'une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d'accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées, ainsi que des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fait aussi la conversion et l'adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. De plus, elle opère un réseau de franchisés et de magasins corporatifs par lequel est vendu de l'équipement d'accessibilité neuf et recyclé, et dans certains magasins, des conversions de véhicules sont effectuées. Savaria possède une usine située à Huizhou (Chine), ce qui accroît son avantage concurrentiel. La société réalise près de 60 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, principalement aux États-Unis. Elle possède un réseau de ventes d'environ 400 détaillants et affiliés en Amérique du Nord et emploie quelque 500 personnes. Ses principales places d'affaires sont situées à Laval (Québec), Brampton (Ontario) et Huizhou (Chine).

