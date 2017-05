Savaria annonce un autre trimestre record - Les revenus augmentent de 19 % et le BAIIA de 31 %

LAVAL, QUÉBEC--(Marketwired - 11 mai 2017) - Un des chefs de file nord-américains de l'industrie de l'accessibilité, Savaria Corporation (TSX:SIS), divulgue aujourd'hui les résultats de son premier trimestre clos le 31 mars 2017.

Faits saillants :

Les résultats du premier trimestre de l'exercice 2017, autant au niveau des revenus, que du résultat opérationnel et du BAIIA1, ont atteint des niveaux sans précédent pour un premier trimestre.

Trimestre clos le 31 mars 2017

Revenus de 31,1 millions $, en hausse de 4,9 millions $ ou 18,7 %;

Marge brute de 10,8 millions $, en hausse de 2,4 millions $ ou 28,1 %;

Résultat opérationnel de 4,6 millions $, en hausse de 914 000 $ ou 24,5 %;

BAIIA de 5,1 millions $, en hausse de 1,2 million $ ou 31,4 %.

(en milliers, sauf les montants par action et les pourcentages - non audité) Trimestres clos

les 31 mars 2017 2016 Variation Revenus 31 126 $ 26 216 $ 18,7 % Marge brute 10 845 $ 8 467 $ 28,1 % % des revenus 34,8 % 32,3 % s.o. Résultat net 3 337 $ 2 383 $ 40 % % des revenus 10,7 % 9,1 % s.o. Résultat net par action - dilué 0,09 $ 0,07 $ 28,6 % BAIIA 5 104 $ 3 884 $ 31,4 % % des revenus 16,4 % 14,8 % s.o. BAIIA par action - dilué 0,13 $ 0,11 $ 18,2 %

1 Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement (voir section Conformité avec les Normes internationales d'information financière)

Mot du président

« Les revenus du premier trimestre de 2017 ont atteint un niveau de 31,1 M $, en hausse de 18,7 % par rapport aux revenus de 26,2 M $ du premier trimestre de 2016, soit un record pour un premier trimestre. Le BAIIA a atteint un niveau de 5,1 M $, en hausse de 31,4 % par rapport au BAIIA du premier trimestre de 2016 de 3,9 M $. De plus, notre ratio de BAIIA / revenus de 16,4 %, est plus que satisfaisant pour un premier trimestre, » a déclaré le président et chef de la direction de Savaria, M. Marcel Bourassa.

« Je suis très satisfait du début des opérations de notre nouvelle acquisition, Premier Lifts. La transition avance très bien grâce à la collaboration de l'ancien propriétaire, Timothy Blair, et aux employés en place. De plus, le lancement de notre lève-patient portable se passe comme prévu; ce produit fait partie d'une nouvelle gamme de produits « Monarch » en développement, qui aura une incidence importante sur nos revenus de 2018. La réalisation du projet de fabrication de 37 plates-formes inclinées pour le projet du système de Service rapide par bus (SRB) dans la province de Hubei en Chine impactera favorablement notre deuxième trimestre.

« Notre bilan est très sain et nous permet d'envisager une progression rapide de nos revenus au cours des prochaines années, soit par des acquisitions ou par le développement de produits grâce à la contribution de nos deux centres de recherche et développement situés à Magog (Québec) et à Huizhou (Chine),» a conclu M. Bourassa.

Perspectives 2017

En tenant compte de l'acquisition de Premier Lifts qui a été complétée en février 2017 et sans tenir compte de l'acquisition éventuel de Span-America, la société maintient ses prévisions de revenus de l'ordre de 143 M $ et d'un BAIIA ajusté se situant entre 25,5 M $ et 26,5 M $ pour la période de douze mois qui se terminera le 31 décembre 2017.

Dividende

Selon la politique de dividende de la société, le Conseil d'administration a déclaré un dividende de 6,5 cents (0,065 $) par action pour le premier trimestre de 2017. Ce dividende est payable le 6 juin 2017 aux actionnaires inscrits aux registres de la société à la fermeture des bureaux le 23 mai 2017. Il s'agit d'un dividende déterminé au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file nord-américains de l'industrie de l'accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin de les aider à regagner leur mobilité et leur liberté. La diversité de sa gamme de produits est l'une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d'accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées, des ascenseurs résidentiels et commerciaux, ainsi que des lève-patient. Elle fait aussi la conversion et l'adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. De plus, elle opère un réseau de franchisés et de magasins corporatifs par lequel est vendu de l'équipement d'accessibilité neuf et recyclé, et dans certains magasins, des conversions de véhicules sont effectuées. Savaria possède une usine située à Huizhou (Chine), ce qui accroît son avantage concurrentiel. La société réalise près de 60 % de ses revenus à l'extérieur du Canada, principalement aux États-Unis. Elle possède un réseau de ventes d'environ 400 détaillants et affiliés en Amérique du Nord et emploie quelque 500 personnes. Ses principales places d'affaires sont situées à Laval (QC), Brampton (ON) et Huizhou (Chine).

Conformité avec les Normes internationales d'information financière (« IFRS »)

Les informations contenues dans ce communiqué de presse ont été préparées conformément aux IFRS. Toutefois, la société utilise à des fins d'analyse le BAIIA et le BAIIA par action afin de mesurer sa performance financière. Ces mesures n'ont aucune définition normalisée selon les IFRS. Elles sont donc considérées comme des mesures non conformes aux IFRS. En conséquence, ces mesures pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres entreprises. Un rapprochement entre le résultat net et le BAIIA et BAIIA par action est montré à la section Rapprochement du BAIIA et du BAIIA par action avec le résultat net ci-dessous.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse pourraient constituer des « énoncés prospectifs » à l'égard de Savaria, qui pourraient notamment, mais sans s'y limiter, comprendre des éléments relatifs à l'avenir de l'entreprise, se rapportant à son rendement financier ou d'exploitation, aux coûts et au calendrier d'acquisitions futures, aux besoins de capitaux supplémentaires et aux questions de réglementation. Le plus souvent, mais non invariablement, l'énoncé prospectif peut être identifié par l'emploi de termes telsque « prévoit », « s'attend à », « devrait », « budget », « prévu »,

« estimation », « prévisions », « l'intention de », « anticipe », « croit », de certaines de leurs variantes (incluant les variantes négatives) ou de déclarations que certains événements, résultats ou actions « pourraient », « devraient » ou « seront » pris, surviendront ou seront atteints. Ces énoncés mettent en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire différer sensiblement les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Savaria à l'égard de ceux qui sont exposés dans les énoncés prospectifs. Tels facteurs comprennent, entre autres, des incertitudes générales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Bien que Savaria ait tenté d'identifier les principaux éléments susceptibles de faire différer les mesures, événements ou résultats actuels de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient influer sur la réalité et produire des résultats imprévus. Les énoncés prospectifs contenus ici sont valables à la date dudit communiqué de presse. Il n'existe aucune garantie que ces énoncés prospectifs seront exacts, dans la mesure où les résultats et événements futurs réels pourraient différer de manière considérable de ceux anticipés dans lesdits énoncés. En conséquence, il est vivement conseillé aux lecteurs de ne pas s'y fier aveuglément.

Pour plus d'information :

www.savaria.com

Facebook : https://www.facebook.com/savariabettermobility

Twitter : https://twitter.com/Mobilityforlife

Le rapprochement du BAIIA et du BAIIA par action avec le résultat net se trouve ci-dessous.

Les états financiers complets et le rapport de gestion pour la période close le 31 mars 2017 seront disponibles sous peu sur le site Web de Savaria et sur www.sedar.com.

Rapprochement du BAIIA et BAIIA par action avec le résultat net