Savaria s'est mérité un contrat de 1,1 million $ pour l'accessibilité en Chine - 37 plates-formes élévatrices seront installées

LAVAL, QUÉBEC--(Marketwired - 8 mars 2017) - Un des chefs de file nord-américains de l'industrie de l'accessibilité, Savaria Corporation (TSX:SIS), est fière d'annoncer qu'elle a signé un important contrat pour des plates-formes élévatrices pour fauteuil roulant dans les stations d'un système de service rapide par bus (SRB) en Chine.

Le projet comprend 37 plates-formes élévatrices inclinées en acier inoxydable qui seront installées dans la ville de Wuhan, la capitale de la province du Hubei, et est évalué à 1,1 million de dollars canadiens. Le projet sera achevé fin juin 2017. Plus de 10 millions de personnes vivent à Wuhan, ce qui en fait la ville la plus peuplée de la Chine centrale. Le système de SRB de 16 kilomètres dessert plus de 500 000 passagers par jour. Wuhan prévoit ajouter sept autres lignes SRB dans les 3 prochaines années.

« En travaillant de concert avec notre partenaire à Shenzhen, Savaria est très fière d'avoir été sélectionnée pour réaliser ce projet qui donne accès aux personnes à mobilité réduite à l'une des lignes de SRB les plus fréquentées en Chine. Notre capacité à fournir et à installer rapidement des produits de haute qualité a été un facteur clef dans leur décision, » a déclaré le vice-président aux opérations de Savaria, M. Sébastien Bourassa.

Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file nord-américains de l'industrie de l'accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin de les aider à regagner leur mobilité et leur liberté. La diversité de sa gamme de produits est l'une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d'accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées, des ascenseurs résidentiels et commerciaux, ainsi que des lève-patient. Elle fait aussi la conversion et l'adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. De plus, elle opère un réseau de franchisés et de magasins corporatifs par lequel est vendu de l'équipement d'accessibilité neuf et recyclé, et dans certains magasins, des conversions de véhicules sont effectuées. Savaria possède une usine située à Huizhou (Chine), ce qui accroît son avantage concurrentiel. La société réalise près de 60 % de ses revenus à l'extérieur du Canada, principalement aux États-Unis. Elle possède un réseau de ventes d'environ 400 détaillants et affiliés en Amérique du Nord et emploie quelque 500 personnes. Ses principales places d'affaires sont situées à Laval (QC), Brampton (ON) et Huizhou (Chine).

