Scrum Alliance souhaite la bienvenue à Shannon Carter au poste de vice-présidente de la formation

DENVER, CO--(Marketwired - 28 février 2017) - Scrum Alliance® a annoncé récemment l'arrivée dans l'organisation de Shannon Carter, D.Ed., qui occupera le nouveau poste de vice-présidente de la formation. Scrum Alliance est l'organisation de professionnels et organisme de certification le plus important de la communauté Agile.

" Tandis que Scrum Alliance continue de croître et de développer ses programmes de certification et de formation de pointe, Shannon apporte sa précieuse expérience aussi bien dans la gestion associative que dans la certification ", a déclaré Lisa Hershman, PDG par intérim de Scrum Alliance. " Elle se passionne pour notre vision de la transformation du monde du travail et jouera un rôle essentiel dans le soutien apporté à nos membres tout au long du parcours de carrière Agile. "

Avant de rejoindre Scrum Alliance, Mme Carter occupait le poste de chef de la direction du Competency & Credentialing Institute, le chef de fil de l'industrie en matière de certification, d'évaluation des compétences et de formation axée sur les compétences destinés à plus de 40 000 professionnels de soins de santé chirurgicaux engagés dans l'apprentissage permanent. Elle avait auparavant également occupé divers postes de direction auprès de l'American Association of Critical-Care Nurses (Association américaine des infirmières et infirmiers en soins intensifs).

Mme Carter mène des débats, publie et conseille des organisations sur le développement des produits, la gouvernance et la stratégie de soutien aux objectifs d'apprentissage et d'accréditation. Elle a plus récemment fait l'objet d'une publication dans le numéro de décembre 2016 de l'Institute for Certification Excellence Digest sur la séparation de la certification et de la formation.

" J'ai été attirée par la vision de Scrum Alliance concernant la transformation du monde du travail, et c'est avec grand plaisir que j'apporte ma contribution à la façon dont la communauté Agile réfléchit à la formation, au cours d'une période de croissance et d'innovation formidable ", a indiqué Mme Carter. " La certification et la formation continue constituent les éléments de plus en plus importants du développement de carrière, et j'attends avec impatience de pouvoir travailler avec cette merveilleuse équipe de Scrum Alliance, ses formateurs et coachs passionnés, ainsi que la solide communauté grandissante de ses membres, afin d'emprunter ensemble ce chemin. "

Mme Carter est un cadre d'association émérite (c.a.é) et a siégé aux conseils d'administration de l'American Society of Association Executives (ASAE) et de l'American Society of Training Development Certification Institute (ASTD-CI). Elle siège actuellement au conseil d'administration de l'Institute for Credentialing Excellence (ICE) et à la commission des c.a.é..

Elle possède une licence en communication délivrée par l'Université de Californie du Sud, un master en développement organisationnel obtenu auprès de l'Université de San Francisco et un doctorat en leadership organisationnel délivré par l'Université Northeastern.

À propos de Scrum Alliance

Créée en 2001, Scrum Alliance® est l'organisation de professionnels et de certification la plus importante, la mieux établie et la plus influente de la communauté Agile. Scrum Alliance est une association à but non lucratif qui compte parmi ses membres plus de 500 000 praticiens certifiés dans le monde entier. Elle a pour mission de " Transformer le monde du travail ", en guidant et en inspirant les individus, les leaders et les organisations grâce à des pratiques, des principes et des valeurs qui créent des environnements de travail agréables, prospères et durables. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Internet scrumalliance.org.

