DENVER, CO--(Marketwired - 25 février 2017) - Scrum Alliance, l'organisation de professionnels et organisme de certification le plus important, le mieux établi et le plus influent de la communauté Agile a annoncé récemment la composition de son conseil d'administration pour 2017.

La PDG par intérim de Scrum Alliance, Lisa Hershman, a déclaré : " 2017, verra l'arrivée d'un certain nombre de nouveaux produits et la réalisation de nouvelles opportunités d'intervention. Je suis convaincue que ce nouveau conseil d'administration saura nous guider dans le développement et la livraison de ces nouveaux produits et services à nos membres pendant l'année à venir. J'ai hâte de travailler avec ce groupe de professionnels exceptionnels, afin d'de permettre à Scrum Alliance de continuer à transformer le monde du travail ".

Le conseil d'administration de Scrum Alliance pour 2017 inclue les personnes suivantes : Eugene Bounds (président), Pete Deemer (vice-président), Pete Behrens (secrétaire), John Doyle (trésorier), Rafael Sabbagh, Eric Engelmann, Dennis McCuistion, Zuzana Sochova et Deborah Nugent.

Le président du conseil, Gene Bounds, a déclaré : " Les praticiens Scrum du monde entier sont en passe de changer le monde du travail, et Scrum Alliance joue un rôle essentiel dans la formation, la certification et le soutien au travail de la communauté Agile. C'est un honneur de travailler avec l'équipe de professionnels dévoués du conseil d'administration et son personnel, au soutien de la communauté et à la diffusion des valeurs de Scrum auprès d'un public grandissant venu du monde des affaires et du secteur universitaire ".

Zuzana Sochova, nouvelle membre du conseil, a déclaré : " Je suis ravie d'avoir été choisie pour rejoindre le conseil d'administration de Scrum Alliance. Je voudrais remercier cette merveilleuse communauté de m'avoir accordée sa confiance. Je suis convaincue que nous pourrons travailler ensemble et poursuivre le renforcement des valeurs apportées aux membres de la communauté Scrum Alliance, et j'ai hâte d'y consacrer toute mon énergie. Merci de m'avoir choisie et de m'avoir accordé cet honneur ".

A propos de Scrum Alliance

. Créée en 2001, Scrum Alliance® est l'organisation de professionnels et de certification la plus importante, la mieux établie et la plus influente de la communauté Agile. Scrum Alliance est une association à but non lucratif qui compte parmi ses membres plus de 500 000 praticiens certifiés dans le monde entier. Elle a pour mission de " Transformer le monde du travail ", en guidant et en inspirant les individus, les leaders et les organisations grâce à des pratiques, des principes et des valeurs qui créent des environnements de travail agréables, prospères et durables. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Internet scrumalliance.org.

