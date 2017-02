Mme Hershman assurera la croissance continue de la plus grande communauté Agile au monde

DENVER, COLORADO--(Marketwired - 25 février 2017) - SCRUM ALLIANCE®, l'organisation de professionnels et organisme de certification le plus important, le mieux établi et le plus influent de la communauté Agile a récemment annoncé la nomination de Lisa Herschman au poste de PDG par intérim.

" Au cours de ces dernières années, Lisa a été un membre à l'apport inestimable du conseil d'administration de Scrum Alliance, offrant sa vision unique et toute sa passion à nos efforts visant à transformer le monde du travail, a déclaré Eugene Bounds, nouveau président du conseil d'administration. La solide expérience de Lisa au sein du monde professionnel et son engagement envers l'organisation et la croissance d'Agile et de Scrum font d'elle la candidate idéale pour le poste de PDG par intérim. "

Mme Hershman est la fondatrice du groupe The DeNovo, une firme internationale de conseil, de formation et de recherche axée sur le leadership et l'innovation via la gestion et le remaniement des procédures. Auteur, conférencière et femme d'affaire aussi expérimentée que reconnue sur le plan international, Mme Hershman s'exprime régulièrement devant des auditoires de calibre international, exploitant au mieux son expérience et sa liste de client, comprenant de grands noms tels que BMW, Pfizer, PepsiCo et State Farm Insurance.

Mme Hershman a rejoint le conseil d'administration de Scrum Alliance en 2015 et quittera son nouveau poste de présidente du conseil pour diriger Scrum Alliance en tant que PDG intérimaire.

" L'ensemble du conseil d'administration reconnait les nombreux défis passionnants que nous avons surmontés sous la direction de Manny Gonzalez, a poursuivi M. Bounds. Aujourd'hui, étant conscients que Scrum Alliance entame une nouvelle période réjouissante de croissance au sein d'un environnement qui reconnait de plus en plus le pouvoir d'Agile au niveau mondial, le conseil d'administration évalue des options afin de progresser vers cette prochaine phase de changement et de transformation. "

" Nous sommes reconnaissants de tout ce que Manny a accompli pour développer et renforcer Scrum Alliance et pour créer de nouvelles opportunités pour ses formateurs, coaches, certificateurs et membres durant son mandat, a déclaré Mme Hershman. J'ai hâte de poursuivre ces efforts et d'aider notre communauté à adopter davantage les principes Agile et le cadre Scrum dans le monde des affaires.

" Agile et Scrum présentent un potentiel énorme capable d'aider les entreprises de tous les secteurs à améliorer leurs activités, d'offrir des meilleurs résultats aux clients et de renforcer la satisfaction des employés, et je suis impatiente de jouer un rôle dans cette transformation ", a-t-elle conclu.

A propos de Scrum Alliance

Créée en 2001, SCRUM ALLIANCE® est l'organisation de professionnels et de certification la plus importante, la mieux établie et la plus influente de la communauté Agile. Scrum AllianceR est une association à but non lucratif qui compte parmi ses membres plus de 500 000 praticiens certifiés dans le monde entier. Elle a pour mission de " Transformer le monde du travail ", en guidant et en inspirant les individus, les leaders et les organisations grâce à des pratiques, des principes et des valeurs qui créent des environnements de travail agréables, prospères et durables. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.scrumalliance.org.

