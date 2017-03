Sécurité accrue de la route principale 4 pour les automobilistes, les cyclistes et les piétons

ST. PETER'S, NOUVELLE-ÉCOSSE--(Marketwired - 3 mars 2017) - Qu'il s'agisse de rendre visite à des amis ou à des parents, ou de favoriser l'accès des marchandises aux marchés, nous dépendons de nos routes, de nos ponts et de nos autoroutes pour soutenir une économie dynamique et une qualité de vie élevée. Investir dans des infrastructures modernes de transport favorise la création d'emplois et la croissance de la classe moyenne dès maintenant, tout en établissant les bases d'un avenir économique solide.

Rodger Cuzner, député de Cape Breton - Canso, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Michel Samson, ministre de l'énergie, ont annoncé aujourd'hui plus de 6,5 millions de dollars de financement fédéral-provincial pour la réfection de plusieurs kilomètres de la route principale 4. Le gouvernement du Canada alloue une contribution maximale de 3 032 500 $ au projet, tandis que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fournit 3 487 500 $.

La réfection de 6,2 kilomètres de la route principale 4, de Corbett's Cove à Canal Bridge comprendra des améliorations sur le plan géométrique - comme un élargissement de l'accotement - un nouveau revêtement et l'installation d'une glissière de sécurité améliorée, ainsi que l'ajout d'une nouvelle entrée, plus sécuritaire, du parc Battery.

La réfection de ce tronçon de route aidera à s'assurer de la sécurité des automobilistes, des cyclistes et des piétons qui utilisent ce corridor. Elle contribuera également à rallonger la durée de vie de la route principale 4, ce qui rendra le secteur accessible et sécuritaire pendant de nombreuses années.

« Le gouvernement du Canada reconnaît à quel point disposer d'infrastructures modernes et efficaces est important pour renforcer la classe moyenne, soutenir une qualité de vie élevée et stimuler l'économie canadienne. En appuyant la réfection de ce tronçon de la route principale 4, nous améliorons la sécurité des usagers de cet axe de transport. »

- Rodger Cuzner, député de Cape Breton-Canso, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet investissement et le réalignement de la route feront une grande différence et rendront cette route plus sécuritaire. En plus d'éliminer les creux profonds et les endroits où il n'y a aucune visibilité, nous ajoutons un accotement pour permettre aux cyclistes et aux piétons de se déplacer de façon plus sécuritaire le long de la route 4. »

- L'honorable Michel Samson, ministre de l'Énergie, au nom de l'honorable Geoff MacLellan, ministre des Transports et du renouvellement de l'Infrastructure.

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 millions de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce et les collectivités rurales et nordiques.

