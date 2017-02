Selon le sondage annuel de BMO sur le REER, les Canadiens puisent dans leur REER pour régler des dépenses courantes et rembourser des dettes

- Les Canadiens ont retiré en moyenne 17 213 $ de leur REER - Environ un répondant sur cinq a utilisé les fonds pour régler des dépenses courantes (21 pour cent) ou rembourser des dettes (18 pour cent) - Sondage national avec répartition régionale

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 7 fév. 2017) - BMO Groupe financier a dévoilé aujourd'hui les résultats de la deuxième tranche de son sondage annuel sur le REER, laquelle démontre que bien que l'achat d'une maison demeure le principal motif de retrait de leur REER (30 pour cent), les Canadiens continuent de puiser dans leur épargne-retraite pour régler leurs dépenses courantes (21 pour cent) et rembourser leurs dettes (18 pour cent).

Selon l'étude, les Canadiens ont retiré en moyenne 17 213 $ de leur REER cette année, soit 1 305 $ de plus que l'an dernier (15 908 $) et 38 pour cent des répondants ont retiré des fonds de leur régime enregistré d'épargne-retraite (REER) avant l'âge de 71 ans, une augmentation de 4 pour cent par rapport à l'an dernier (34 pour cent).

« Il est préoccupant de constater que tant de Canadiens puisent dans leur REER pour combler leurs besoins à court terme, ce qui ne devrait être envisagé qu'en dernier recours », a déclaré Jean Richard, vice-président et expert-conseil principal, BMO Gestion de patrimoine. « Avant de retirer des fonds de votre REER, parlez à un professionnel financier pour vous assurer d'avoir pris connaissance de toutes les répercussions fiscales d'un retrait hâtif et vous renseigner sur les autres options qui pourraient s'offrir à vous ».

Les motifs du retrait

Principaux motifs du retrait du REER :

l'achat d'une maison (30 pour cent);

le règlement de dépenses courantes (21 pour cent);

le remboursement de dettes (18 pour cent);

des urgences (18 pour cent).

Répartition régionale

Région Ont retiré des fonds de leur REER (%) Montant moyen

retiré du REER Principal motif du retrait du REER National 38 17 213 $ Achat d'une maison (30 pour cent) Atlantique 48 25 485 $ Achat d'une maison (21 pour cent) Québec 39 17 231 $ Achat d'une maison (23 pour cent) Ontario 35 16 593 $ Achat d'une maison 31 pour cent) Prairies 33 10 546 $ Remboursement de dettes (27 pour cent) Alberta 41 12 524 $ Achat d'une maison (38 pour cent) C.-B. 44 21 538 $ Achat d'une maison (38 pour cent)

Le sondage de BMO sur les REER a été effectué en ligne par Pollara entre le 14 et le 19 décembre 2016, auprès d'un échantillon de 1 500 Canadiens adultes. Les données ont été pondérées en tenant compte des plus récentes données de recensement, afin d'être représentatives de l'âge, du sexe et des régions. Un échantillon probabiliste de 1 500 répondants entraîne une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 pour cent, 19 fois sur 20.

Malgré que les trois quarts (75 pour cent) des répondants soient très préoccupés par les conséquences d'un retrait d'argent de leur REER et que 73 pour cent d'entre eux disent connaître les pénalités fiscales ou les règles de remboursement (en cas de retrait pour l'achat d'une maison) s'ils retirent des fonds de leur REER avant l'âge de 71 ans, un répondant sur cinq s'attend à ne jamais les rembourser (19 pour cent).

« Investir dans un CELI ou verser des fonds dans un compte d'épargne à intérêt élevé pour s'assurer de disposer de liquidités est une bonne façon d'éviter de puiser dans votre REER prématurément pour des dépenses autres que la retraite. Ces épargnes à court terme peuvent être vues comme un fonds d'urgence vous permettant de retirer de l'argent pour vos besoins imprévus sans devoir encourir des impôts superflues ou compromettre votre épargne-retraite », suggère M. Richard.

Pour de plus amples renseignements sur l'épargne-retraite, visitez www.bmo.com/retraite.

Pour plus de renseignements sur les placements, visitez www.bmo.com/investissements.

Consultez les plus récents communiqués de BMO Groupe financier sur Twitter, en suivant le lien @BMOmedia. Vous trouverez également des nouveautés, des articles connexes et des commentaires sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

À propos de BMO Groupe financier

Fondé en 1817, et soulignant actuellement sa 200e année d'exploitation, BMO Groupe financier est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ayant son siège social en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 688 milliards de dollars au 31 octobre 2016 et d'un effectif de plus de 45 000 employés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.