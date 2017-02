Selon le sondage annuel de BMO sur les REER, moins de Canadiens cotiseront cette année, mais le montant de la cotisation moyenne augmente substantiellement

- Quarante-six pour cent des répondants ont déjà cotisé ou prévoient le faire avant la date limite du 1er mars, un recul de quatre pour cent par rapport à l'an dernier - Parmi ceux qui ont déjà cotisé cette année, le montant de la cotisation moyenne est de 5 088 $ - une augmentation de 1 100 $ sur l'an dernier - Sondage national et ventilation régionale

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 fév. 2017) - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui les résultats de son sondage annuel sur le Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) qui démontre que moins de Canadiens prévoient cotiser cette année comparativement à l'an dernier (46 pour cent contre 50 pour cent), alors que le montant moyen de la cotisation a augmenté (5 088 $ comparativement à 3 984 $).

Le sondage de cette année a révélé une légère baisse du nombre de Canadiens qui envisagent de cotiser, moins de la moitié (46 pour cent) ayant affirmé qu'ils ont cotisé ou qu'ils prévoient le faire cette année, comparativement à 50 pour cent pour l'année d'imposition 2015.

« Bien que l'intention de cotiser ait connu un recul, il est encourageant de constater que les Canadiens qui ont déjà cotisé pour l'année d'imposition 2016 ont haussé leur cotisation de façon substantielle », s'est réjoui Robert Armstrong, vice-président, BMO Gestion mondiale d'actifs. « Cotiser n'est toutefois qu'une première étape. Il importe également de savoir gérer cet argent une fois qu'il est investi dans le REER et de structurer l'épargne-retraite de manière à assurer la croissance des placements pour s'assurer une retraite confortable. »

M. Armstrong a ajouté qu'afin d'aider les Canadiens à épargner en vue de la retraite et à s'enrichir, BMO Investissements inc. offre les portefeuilles BMO FiducieSélectMC et un BMO CPG de croissance. Les portefeuilles sont gérés par des professionnels et conçus pour s'adapter à divers styles d'investissement et niveaux de risque, ce qui permet au client de choisir le portefeuille le mieux adapté à ses objectifs d'investissement personnels.

Cotiser ou non?

L'étude a également analysé les raisons pour lesquelles nombre de Canadiens ne prévoient pas cotiser à leur REER cette année :

n'ont pas assez d'argent pour cotiser (42 pour cent);

d'autres dépenses sont prioritaires (28 pour cent);

d'autres options d'investissement ont priorité sur la cotisation au REER (10 pour cent).

Voici quelques-unes des principales raisons qui incitent les Canadiens à faire de l'épargne-retraite une priorité cette année :

avoir assez d'argent pour bien vivre à la retraite (40 pour cent);

recevoir un remboursement d'impôt (39 pour cent);

avoir assez d'argent pour atteindre le style de vie idéal à la retraite (35 pour cent).

« Il peut être difficile d'équilibrer toutes vos priorités financières et de mettre de l'argent de côté pour la retraite », a poursuivi M. Armstrong. « Un plan financier peut vous aider à évaluer combien vous devez épargner et à financer les étapes marquantes de la vie, comme la retraite, l'éducation des enfants ou un achat important, comme une maison. L'épargne-retraite peut se constituer progressivement; en commençant tôt et en versant de petites sommes à intervalles réguliers, avec le temps, votre épargne profitera de la force de la capitalisation et des achats périodiques par sommes fixes ».

Ventilation régionale

Région cotiseront à leur

REER avant la date

limite de cette année

(%) Montant moyen que les

Canadiens ont déjà cotisé Montant moyen que les

Canadiens prévoient cotiser National 46 5 088 $ 3 304 $ Atlantique 40 5 557 $ 2 439 $ Québec 45 4 521 $ 3 107 $ Ontario 46 4 485 $ 3 532 $ Prairies 42 2 112 $ 2 589 $ Alberta 56 7 333 $ 3 420 $ C.-B. 44 6 623 $ 3 897 $

Le sondage de BMO sur les REER a été effectué en ligne par Pollara entre le 14 et le 19 décembre 2016, auprès d'un échantillon de 1 500 Canadiens adultes. Les données ont été pondérées en tenant compte des plus récentes données de recensement, afin d'être représentatives de l'âge, du sexe et des régions. Un échantillon probabiliste de 1 500 répondants entraîne une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 pour cent, 19 fois sur 20.

Pour de plus amples renseignements sur l'épargne-retraite, veuillez visiter le site www.bmo.com/epargne-retraite.

Pour plus d'information sur les produits d'investissement, visitez www.bmo.com/investissements.

