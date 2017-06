Selon un rapport de Deloitte, l'investissement dans la technologie et les talents est essentiel à l'excellence du service à la clientèle et à l'avenir de la profession juridique

Le secteur des services juridiques sera transformé par de nouveaux modèles de talents qui se caractérisent par une concurrence pour l'embauche d'avocats chevronnés

MONTRÉAL, QC--(Marketwired - 5 juin 2017) - Selon le sondage de Deloitte sur les services juridiques, intitulé Contexte juridique canadien de 2017 : Enjeux et tendances des services juridiques internes et des cabinets d'avocats canadiens, les services juridiques internes doivent investir massivement dans la technologie et les talents afin de concrétiser les objectifs de l'ensemble de l'entreprise.

Le sondage de Deloitte auprès de chefs de services juridiques et de représentants de cabinets d'avocats dans l'ensemble du Canada indique que seulement 15 pour cent des conseillers juridiques internes interrogés sont d'avis que les améliorations technologiques constituent une priorité.

" La technologie est un facteur déterminant pour se hisser en tête de peloton, mais nous avons constaté qu'elle est très sous-exploitée par les services juridiques internes et les cabinets d'avocats, a affirmé Anne-Marie Lynda Boisvert, associée, Juricomptabilité Deloitte, Crimes financiers. Les services juridiques internes et les cabinets d'avocats ont l'occasion de tirer parti de la technologie pour passer rapidement d'une fonction de soutien réactive à une organisation réellement stratégique orientée sur l'information. "

Parcours autre que celui de devenir associé et nouvelle structure organisationnelle

Plus de 90 pour cent des chefs de services juridiques interrogés se sont dit satisfaits ou très satisfaits de leur fournisseur de services juridiques externes. Les chefs de services juridiques semblent concentrer leurs efforts sur la détermination de la structure organisationnelle optimale pour les services internes afin de répondre aux besoins de l'ensemble de l'organisation, et les cabinets d'avocats ont commencé à modifier leur structure pour s'adapter aux besoins des clients.

Le rapport de Deloitte indique qu'au cours des cinq dernières années, le nombre d'associés avec participation des cabinets d'avocats a diminué, tandis que le nombre d'associés sans participation a augmenté de près de 50 pour cent. La majorité des cabinets qui ont participé au sondage offrent actuellement des cheminements de carrière pour les avocats salariés qui ont un parcours autre que celui de devenir associé ou envisagent d'en établir.

" L'émergence des postes d'associés sans participation et d'avocats salariés accroîtra le nombre de postes intermédiaires dans les cabinets d'avocats et modifiera le modèle opérationnel traditionnel de forme pyramidale pour en faire un modèle composé de plus d'avocats salariés d'expérience cumulant une plus grande expertise technique, a déclaré Mme Boisvert. Ces avocats salariés chevronnés seront également des candidats souhaitables au poste de chef des services juridiques à mesure qu'ils élargiront l'étendue des travaux réalisés à l'interne. "

À propos du sondage

Deloitte a interrogé approximativement 100 directeurs des affaires juridiques et représentants de cabinets d'avocats dans l'ensemble du Canada entre les mois de juillet et de décembre 2016.

