SEMAFO annonce la date de diffusion de ses résultats financiers du troisième trimestre de 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 31 oct. 2017) - SEMAFO (TSX:SMF)(OMX:SMF) vous invite à participer à un appel conférence le 8 novembre 2017 à 10 h 00 HNE au cours duquel les membres de la haute direction vont discuter des résultats du troisième trimestre de 2017.

Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de SEMAFO seront diffusés le 8 novembre avant l'ouverture du marché TSX et seront disponibles sur le site Internet de la Société dans la section « Investisseurs » à l'adresse www.semafo.com et sur le site Internet géré par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, à l'adresse www.sedar.com. Une retransmission audio de la conférence sera disponible pour une période de 30 jours sur le site Internet de SEMAFO à l'adresse www.semafo.com.

Tél. local & outremer : +1 (647) 788 4922 Tél. Amérique du Nord : 1 (877) 223 4471 Retransmission : http://www.semafo.com/ Retransmission outremer : +1 (416) 621 4642 Retransmission Amérique du Nord : 1 (800) 585 8367 Numéro d'accès : 2369407 Expiration : le 29 novembre 2017

À propos de SEMAFO

SEMAFO est une société minière canadienne menant des activités de production et d'exploration aurifères en Afrique occidentale. La Société exploite la mine Mana au Burkina Faso, laquelle inclut le gisement satellite à haute teneur de Siou, et planifie le début de l'exploitation de la mine Boungou au troisième trimestre de 2018. La priorité stratégique de SEMAFO consiste à maximiser la valeur pour ses actionnaires par la gestion efficace de ses actifs existants ainsi que la recherche d'occasions de croissance organique et stratégique.

Les renseignements présentés dans ce communiqué sont assujettis aux exigences de divulgation de l'information s'appliquant à SEMAFO en vertu des lois de la Suède intitulées Securities Market Act et/ou Financial Instruments Trading Act. Ces renseignements ont été rendus publics le 31 octobre 2017 à 7 h 00, heure avancée de l'Est.