SEMAFO annonce sa production pour le T2 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 6 juillet 2017) - SEMAFO inc. (TSX:SMF)(OMX:SMF) a annoncé aujourd'hui que la production d'or pour le trimestre terminé le 30 juin 2017 totalisait 47 600 onces d'or. La mine Mana a traité 675 500 tonnes de minerai à une teneur moyenne de 2,31 g/t Au au cours du trimestre, incluant 194 100 tonnes de matériel à basse teneur, à une teneur moyenne de 0,72 g/t Au.

Production du deuxième trimestre de 2017* Tonnes traitées 675 500 Teneur traitée (g/t Au) 2,31 Récupération (%) 95 Production (onces) 47 600

* Les données de production sont préliminaires et pourraient faire l'objet d'ajustements.

Contrôle des teneurs par forage RC en cours à Siou

Suivant les problèmes d'interprétation géologique survenus dans la partie supérieure de la zone 9 au début de l'année 2017, la Société a changé sa méthode de contrôle des teneurs, de l'échantillonnage en rainures au forage à circulation inverse (Reverse Circulation ou RC). Le forage RC dans la fosse a débuté à la fin du mois de mai et est effectué jusqu'à une profondeur verticale d'au plus 30 mètres. Au début du mois d'août, nous serons en mesure de divulguer les résultats du programme de contrôle des teneurs et de les comparer au plan d'exploitation minière prévu pour le deuxième semestre de 2017 dans la zone 9.

Compte tenu des éléments ci-dessus, la Société reste confiante que la zone 9, qui encaisse la structure aurifère la plus large parmi les réserves minérales à Siou, demeure une structure à haute teneur. La Société a réitéré son objectif de production pour 2017, soit de produire entre 190 000 et 205 000 onces d'or à un coût de maintien tout inclus entre 920 $ et 960 $ par once.

Conférence téléphonique

La Société tiendra une conférence téléphonique le mercredi 9 août pour discuter des résultats du deuxième trimestre de 2017. Les parties intéressées sont invitées à assister à la conférence téléphonique ou à la webdiffusion à 10 h 00 HAE.

À propos de SEMAFO

SEMAFO est une société minière canadienne menant des activités de production et d'exploration aurifères en Afrique occidentale. La Société exploite la mine Mana au Burkina Faso, laquelle inclut le gisement satellite à haute teneur de Siou, et planifie le début de l'exploitation de la mine Boungou au second semestre de 2018. La priorité stratégique de SEMAFO consiste à maximiser la valeur pour ses actionnaires par la gestion efficace de ses actifs existants ainsi que la recherche d'occasions de croissance organique et stratégique.

