SEMAFO atteint ses objectifs en matière de production et de coûts pour 2016 et présente ses prévisions pour 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 fév. 2017) - SEMAFO inc. (TSX:SMF)(OMX:SMF) annonce ses résultats pour l'exercice 2016, avec une production de 240 200 onces d'or à un coût comptant total de 548 $ par once et un coût de maintien tout inclus de 720 $ par once à sa mine Mana. Grâce à ces résultats, la Société a réussi à atteindre ses objectifs de production pour la neuvième année consécutive.

Faits saillants

Au quatrième trimestre, la mine Mana a produit 55 100 onces d'or à un coût comptant total 1 de 571 $ par once et un coût de maintien tout inclus 2 de 694 $ par once

de 571 $ par once et un coût de maintien tout inclus de 694 $ par once Production annuelle de 240 200 onces, dans la partie supérieure de la fourchette prévue pour 2016, soit entre 225 000 et 245 000 onces

Coût comptant total 1 pour 2016 de 548 $ par once

pour 2016 de 548 $ par once Coût de maintien tout inclus 2 pour 2016 de 720 $ par once, au bas de la fourchette prévue pour 2016, soit entre 720 $ et 760 $ par once

pour 2016 de 720 $ par once, au bas de la fourchette prévue pour 2016, soit entre 720 $ et 760 $ par once Dépenses en immobilisations de développement de 11 millions $ cette année, ce qui comprend les frais de découverture à Wona Nord et l'achat d'équipement minier

274 millions $ en trésorerie et en équivalents de trésorerie au 31 décembre 2016

Ventes d'or totalisant 240 600 onces d'or, générant des revenus annuels de 300 millions $

Natougou

Le développement se poursuit tel que prévu; 17 millions $ du budget total de 219 millions $ ont été dépensés en date du 31 décembre 2016

Suivant le début des travaux de construction, la première coulée d'or est prévue dans la deuxième moitié de l'année 2018

Les travaux de conception et d'ingénierie détaillée sont achevés à 70 % en date de la fin-janvier 2017

Le permis d'exploitation minière pour Natougou a été accordé

1 Le coût comptant total est une mesure de performance financière non conforme aux IFRS pour laquelle il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS et qui correspond aux charges d'exploitation minière et aux redevances gouvernementales par once vendue. 2 Le coût de maintien tout inclus est une mesure de performance financière non conforme aux IFRS pour laquelle il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS et qui correspond au coût comptant total auquel s'ajoutent les dépenses en immobilisations de maintien et les frais de découverture par once.

Opérations minières Mana, Burkina Faso

Trimestre terminé

le 31 décembre Exercice terminé

le 31 décembre 2016 2015 Variation 2016 2015 Variation Données d'exploitation Minerai traité (tonnes) 714 200 642 600 11 % 2 753 300 2 399 100 15 % Teneur traitée (g/t) 2,52 3,13 (19 %) 2,88 3,63 (21 %) Récupération (%) 95 89 7 % 94 91 3 % Onces d'or produites 55 100 57 500 (4 %) 240 200 255 900 (6 %) Onces d'or vendues 57 100 65 500 (13 %) 240 600 258 600 (7 %)

En 2016, la quantité de minerai traité a augmenté tandis que la teneur traitée a diminué comparativement à 2015. La teneur traitée plus basse découle de notre décision d'ajouter 425 000 tonnes de matériel à basse teneur, d'une teneur moyenne de 0,79 g/t Au, au mélange de minerai traité au cours de l'année. N'eut été de l'impact de cette décision, la teneur traitée se serait établie à 3,26 g/t Au pour l'année.

Les données pour 2016 sont préliminaires et pourraient faire l'objet d'ajustements. Tous les montants sont en dollars US, à moins d'indication contraire.

Perspectives pour 2017

Mana Objectifs ciblés pour 2017 Production d'or (000 oz) 215 - 235 Coût comptant total ($/oz) 585 - 615 Coût de maintien tout inclus ($/oz) 795 - 835 Dépenses en immobilisations et exploration(en millions $) Dépenses en immobilisations de maintien - Mana 12 Frais de découverture - Mana 34 46 Budget d'exploration initial 23

Les charges administratives pour 2017 sont estimées à 14 millions $.

Plusieurs hypothèses ont été retenues dans la préparation des prévisions pour 2017, notamment :

Prix de l'or à 1 150 $ US l'once

Prix du carburant à 0,98 $ US le litre

Taux de change de 0,74 $ US = 1,00 $ CA

Taux de change de 1,06 $ US = 1,00 Euro

En 2017, l'usine Mana devrait traiter environ 2,4 millions de tonnes à une teneur moyenne de 3,21 g/t Au et atteindre un taux de récupération de l'or de 91 % en moyenne. En tout, 1,9 million de tonnes de minerai seront extraites des fosses à Siou, Fofina et Wona Nord, à une teneur moyenne de 3,82 g/t Au, et le reste du matériel traité proviendra des stocks de minerai à basse teneur. Tel qu'annoncé antérieurement, le gisement Fofina devrait être épuisé dans la première moitié de l'année 2017.

Mise à jour sur Natougou

En décembre, la Société a obtenu le permis d'exploitation minière pour le projet Natougou. Les travaux de construction sont maintenant en cours; les entrepreneurs ont été mobilisés sur le site pour démarrer les travaux de terrassement et la construction des infrastructures civiles. Des compensations ont été versées aux habitants dans le cadre du plan de relocalisation et l'octroi des contrats pour la relocalisation du village est en cours.

Les travaux de conception et d'ingénierie détaillée, qui sont maintenant achevés à 70 %, devraient être terminés d'ici le début du deuxième trimestre de 2017. À la fin de l'exercice 2016, 17 millions $ du budget total de 219 millions $ prévu pour les dépenses en immobilisations avaient été dépensés.

Exploration en 2017

Le budget d'exploration initial pour 2017 a été fixé à 23 millions $, dont un montant d'environ 15 millions $ sera dépensé à Natougou, 5 millions $ au projet Mana et le reste sur d'autres propriétés. À Mana, une somme de 1 million $ du budget initial servira à vérifier le potentiel souterrain à Siou.

Le budget prévu pour 2017 à Natougou comprend une provision de 8,5 millions $ pour un programme de forage intercalaire ayant pour but de convertir les ressources présumées actuelles dans la zone du Flanc Ouest en ressources de catégorie indiquée, et un montant de 1,3 million $ a aussi été alloué pour réaliser des études visant à évaluer le potentiel pour une exploitation souterraine. Le reste du programme d'exploration à Natougou implique du forage d'exploration à proximité ainsi que sur les permis contigus au gisement Natougou.

Conférence téléphonique du quatrième trimestre et de l'exercice 2016

Les résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice 2016 seront diffusés avant l'ouverture des marchés le 8 mars 2017. Les parties intéressées sont invitées à se joindre à la conférence téléphonique ou à la webdiffusion à 10 h 00 HNE.

À propos de SEMAFO

SEMAFO est une société minière canadienne menant des activités de production et d'exploration aurifères en Afrique occidentale. La Société exploite la mine Mana au Burkina Faso, laquelle inclut les gisements satellites à haute teneur de Siou et Fofina, en plus de développer le projet aurifère avancé du gisement Natougou. La priorité stratégique de SEMAFO consiste à maximiser la valeur pour ses actionnaires par la gestion efficace de ses actifs existants ainsi que la recherche d'occasions de croissance organique et stratégique.

