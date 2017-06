SEMAFO fait appel à sa facilité de crédit supplémentaire de 60 millions $ et reçoit la convention minière pour la mine Boungou

Tous les montants sont en dollars US, à moins d'indication contraire

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 20 juin 2017) - SEMAFO inc. (TSX:SMF)(OMX:SMF) annonce que la Société a prélevé le montant de 60 millions $ disponible en vertu de sa facilité de crédit avec Macquarie Bank Limited, pour un montant total emprunté de 120 millions $. Les récentes visites aux sites miniers de Mana et de Boungou par Macquarie Bank Limited étaient des conditions préalables au prélèvement du montant supplémentaire de 60 millions $. La facilité de crédit est remboursable en huit versements trimestriels égaux de 15 millions $, débutant le 31 mars 2019. L'accès à ces fonds supplémentaires permet à SEMAFO de disposer d'une plus grande marge de manœuvre financière.

Par ailleurs, la Société annonce l'obtention de la convention minière pour la future mine Boungou (projet aurifère Natougou) du Conseil des ministres du gouvernement du Burkina Faso, qui fait suite à l'obtention du permis minier en décembre 2016. Les modalités fiscales et juridiques de la convention, lesquelles sont fondées sur le Code minier du Burkina Faso de 2015, avaient déjà été divulguées dans le rapport technique conforme au Règlement 43-101 sur Natougou, daté du 28 mars 2016 et déposé sur SEDAR. La convention est valide pour la durée d'exploitation de sept ans basée sur les réserves minérales initiales à Natougou, et peut être renouvelée pour des périodes additionnelles de cinq ans.

À propos de SEMAFO

SEMAFO est une société minière canadienne menant des activités de production et d'exploration aurifères en Afrique occidentale. La Société exploite la mine Mana au Burkina Faso, laquelle inclut le gisement satellite à haute teneur de Siou, et planifie le début de l'exploitation de la mine Boungou au second semestre de 2018. La priorité stratégique de SEMAFO consiste à maximiser la valeur pour ses actionnaires par la gestion efficace de ses actifs existants ainsi que la recherche d'occasions de croissance organique et stratégique.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses, et par conséquent les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés. Vous êtes donc prié(e) de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent des mots ou expressions tels que « disposer », « recherche », « croissance », « occasions » et d'autres expressions similaires. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements futurs diffèrent sensiblement des attentes actuelles explicitement ou implicitement exprimées dans ces énoncés prospectifs comprennent la capacité de disposer d'une plus grande marge de manœuvre financière, la capacité à réaliser notre priorité stratégique, les fluctuations du prix de l'or, des devises et des coûts d'exploitation, les risques liés à l'industrie minière, l'incertitude liée aux estimations de réserves et de ressources minérales, les délais, la stabilité politique et sociale en Afrique (incluant notre capacité à conserver ou renouveler nos licences et permis), et les autres risques décrits dans les documents de SEMAFO déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières. Pour obtenir des renseignements additionnels au sujet de ces risques et d'autres risques potentiels, les lecteurs sont invités à consulter notre rapport de gestion annuel 2016, la mise à jour incluse dans le rapport de gestion du premier trimestre de 2017, ainsi que nos autres documents déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com. Ces documents sont également disponibles sur notre site web à l'adresse www.semafo.com. SEMAFO décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, sauf exigences légales.

Les renseignements présentés dans ce communiqué sont assujettis aux exigences de divulgation s'appliquant à SEMAFO en vertu des lois de la Suède intitulées Securities Market Act et/ou Financial Instruments Trading Act. Ces renseignements ont été rendus publics le 20 juin 2017 à 7 h 00, heure avancée de l'Est.