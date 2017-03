SEMAFO génère des flux de trésorerie liés à l'exploitation de 142,2 millions $ en 2016

Résultat net attribuable aux actionnaires de 34,2 millions $

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 8 mars 2017) - SEMAFO inc. (TSX:SMF)(OMX:SMF) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 31 décembre 2016. Tous les montants sont en dollars US à moins d'indication contraire.

Survol de l'année 2016

Atteinte des objectifs ciblés en termes de production et de coûts pour une neuvième année consécutive

- Production d'or de 240 200 onces, en baisse de 6 % comparativement à 2015

- Coût comptant total 1 de 548 $ par once vendue et coût de maintien tout inclus 1 de 720 $ par once vendue, ce qui représente des hausses de 11 % et 12 % respectivement par rapport à 2015

Production d'or de 240 200 onces, en baisse de 6 % comparativement à 2015

Coût comptant total de 548 $ par once vendue et coût de maintien tout inclus de 720 $ par once vendue, ce qui représente des hausses de 11 % et 12 % respectivement par rapport à 2015

Ventes d'or de 300,5 millions $ comparativement à 300,1 millions $ en 2015

Résultat opérationnel ajusté 1 de 71,0 millions $ comparativement à 66,0 millions $ en 2015

Résultat opérationnel ajusté de 71,0 millions $ comparativement à 66,0 millions $ en 2015

Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de 48,1 millions $ ou 0,15 $ par action comparativement à 40,9 millions $ ou 0,14 $ par action à la même période en 2015

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles de 142,2 millions $ ou 0,45 $ par action comparativement à 147,6 millions $ ou 0,51 $ par action à la même période en 2015

Amendement de la dette à long terme donnant accès à une somme additionnelle de 60,0 millions $ à prélever d'ici le 30 juin 2017

Clôture d'un placement d'actions ordinaires par voie de prise ferme pour un produit brut totalisant 90,8 millions $ (115,1 millions $ CA)

Reprise du développement dans la fosse Wona Nord

Récipiendaire de quatre prix pour le développement communautaire au Burkina Faso

Ressources présumées à Natougou augmentent à 754 000 onces

Survol du quatrième trimestre de 2016

Production d'or de 55 100 onces, comparativement à 57 500 onces en 2015

Ventes d'or de 69,1 millions $, comparativement à 72,5 millions $ en 2015

Coût comptant total de 571 $ par once vendue et coût de maintien tout inclus de 694 $ par once vendue, comparativement à 493 $ et 719 $, respectivement, en 2015

Résultat opérationnel ajusté de 10,6 millions $, comparativement à 13,5 millions $ en 2015

Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de 7,9 millions $ ou 0,02 $ par action comparativement à 4,2 millions $ ou 0,02 $ par action en 2015

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles de 30,4 millions $ ou 0,09 $ par action comparativement à 39,4 millions $ ou 0,13 $ par action en 2015

1 Le coût comptant total, le coût de maintien tout inclus, le résultat opérationnel ajusté, le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires, le résultat de base ajusté par action et les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles par action sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué. 2 Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles excluent les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement.

Mana, Burkina Faso Opérations minières

Exercices terminés les 31 décembre 2016 2015 Variation Données d'exploitation Minerai extrait (tonnes) 2 175 700 2 390 600 (9 %) Minerai traité (tonnes) 2 753 300 2 399 100 15 % Stérile extrait (tonnes) 16 686 800 18 924 700 (12 %) Ratio de découverture opérationnel 7,7 7,9 (3 %) Teneur traitée (g/t) 2,88 3,63 (21 %) Récupération (%) 94 91 3 % Onces d'or produites 240 200 255 900 (6 %) Onces d'or vendues 240 600 258 600 (7 %) Statistiques (en dollars) Prix de vente moyen réalisé (par once) 1 249 1 161 8 % Coût comptant d'exploitation (par tonne traitée)1 43 47 (9 %) Coût comptant total (par once vendue)1 548 493 11 % Coût de maintien tout inclus (par once vendue)1 720 645 12 % Dotation aux amortissements (par once vendue)² 324 337 (4 %)

1 Le coût comptant d'exploitation, le coût comptant total et le coût de maintien tout inclus sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué. 2 La dotation aux amortissements par once vendue est une mesure non conforme aux IFRS pour laquelle il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS et qui correspond à la charge d'amortissement par once vendue.

Le coût comptant total de 548 $ par once vendue est attribuable à la diminution de la teneur traitée, en partie compensée par une diminution du coût comptant d'exploitation par tonne. L'augmentation du coût de maintien tout inclus, à 720 $, avait été anticipée et est principalement attribuable à une augmentation des frais de découverture capitalisés et au coût comptant total plus élevé.

En 2016, la quantité de minerai extrait était en baisse comparativement à 2015 en raison du plan d'exploitation minière. L'augmentation du débit de traitement en 2016 comparativement à 2015 s'explique principalement par l'utilisation du broyeur à boulets secondaire pour traiter le minerai durant l'arrêt du broyeur semi-autogène d'une durée de cinq semaines au début de l'année 2015 et par le traitement de matériel à basse teneur en 2016. Ce dernier élément reflète la décision de tirer profit de la remontée du prix de l'or et de la capacité d'usinage disponible afin de générer davantage de flux de trésorerie. Nous avons donc ajouté 423 800 tonnes de matériel à basse teneur au mélange usiné en 2016. Sans l'impact de cette décision, la teneur traitée se serait établie à 3,26 g/t.

La diminution d'une année à l'autre de la teneur traitée en 2016 est attribuable au plan d'exploitation minière et au traitement d'une proportion plus importante de minerai à basse teneur.

Réserves et ressources 2016

Au 31 décembre 2016, les réserves minérales prouvées et probables totalisaient 28,2 millions de tonnes à une teneur moyenne de 3,31 g/t Au pour 3,0 millions d'onces, comparativement à 30,5 millions de tonnes à une teneur de 3,32 g/t Au pour 3,3 millions d'onces à la fin de l'année 2015. La légère diminution des réserves reflète les onces extraites puisque SEMAFO a produit 240 200 onces d'or en 2016.

Les ressources présumées à Natougou s'élèvent à 6,3 millions de tonnes à une teneur moyenne de 3,72 g/t Au pour 754 000 onces d'or, une progression de 119 % comparativement à la fin de l'année 2015. L'augmentation des ressources présumées est principalement attribuable à l'expansion du secteur du Flanc Ouest, adjacent au gisement dans la fosse.

Toutes les ressources minérales sont présentées en excluant les réserves minérales. Les hypothèses sur le prix de l'or utilisées pour estimer les réserves et les ressources sont les mêmes qu'en 2015, soit 1 100 $ et 1 400 $ l'once respectivement. Le lecteur est prié de se référer à notre communiqué du 27 février 2017 pour de plus amples détails.

Exploration en 2017

Tel qu'annoncé antérieurement, le budget d'exploration total pour 2017 a initialement été fixé à 23 millions $, dont un montant d'environ 15 millions $ sera dépensé à Natougou, 5 millions $ sur le projet Mana et le reste sur d'autres propriétés. À Mana, un montant de 1 million $ du budget initial servira à vérifier le potentiel souterrain à Siou.

Le budget prévu pour 2017 à Natougou comprend une provision de 8,5 millions $ pour un programme de forage intercalaire (selon une grille de forage de 40 mètres par 40 mètres) ayant pour but de convertir les ressources présumées actuelles dans le secteur du Flanc Ouest en ressources de catégorie indiquée. De plus, un montant de 1,3 million $ a été alloué pour réaliser des études visant à évaluer le potentiel pour une exploitation souterraine qui serait accessible par une rampe partant du plancher de la fosse à Natougou. Le reste du programme à Natougou implique du forage d'exploration sur les permis à proximité et contigus au gisement Natougou.

Puisque nous ne planifions pas de poursuivre l'exploration de la zone Banfora, nous avons enregistré une charge de dépréciation hors trésorerie de 8,9 millions $ pour l'année.

Développement de Natougou

Au quatrième trimestre, le projet Natougou a franchi deux étapes importantes : l'octroi du permis d'exploitation minière et le démarrage de la construction. L'atteinte de ces objectifs signifie que l'avancement du projet se fait toujours selon l'échéancier prévu. De plus, les progrès suivants ont été réalisés :

Le développement se poursuit dans les délais et les budgets prévus, environ 17 millions $ avaient été dépensés au 31 décembre 2016

Les travaux de conception et d'ingénierie détaillée étaient achevés à 80 % à la fin du mois de février 2017

Les travaux de terrassement ont débuté, notamment :

- Le déboisement, l'essouchement et l'enlèvement de la couche de terre végétale

- La construction des installations de stockage de l'eau

- Le déboisement, l'essouchement et l'enlèvement de la couche de terre végétale - La construction des installations de stockage de l'eau Approvisionnement

- 100 % des éléments à long délai de livraison ont été commandés

- Les fournisseurs ont été sélectionnés pour 70 % de la valeur totale des contrats

- 100 % des éléments à long délai de livraison ont été commandés - Les fournisseurs ont été sélectionnés pour 70 % de la valeur totale des contrats L'embauche du personnel clé pour l'équipe de construction avance à bon train

Les compensations à la population ont débuté conformément au plan d'action pour la relocalisation

Le rapport de gestion de SEMAFO, ses états financiers consolidés ainsi que d'autres renseignements financiers pertinents sont disponibles sur le site web de la Société dans la section « Investisseurs » à l'adresse www.semafo.com. Ces rapports et d'autres documents produits par la Société sont aussi disponibles à l'adresse : www.sedar.com.

Assemblée générale annuelle des actionnaires

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de SEMAFO aura lieu le jeudi 4 mai 2017 à 10 h 00 (HAE), au Club Saint-James, Salle Midway, 1145 avenue Union, Montréal, Québec. Les participants auront l'occasion de poser des questions et de rencontrer les membres de l'équipe de direction et du conseil d'administration.

À propos de SEMAFO

SEMAFO est une société minière canadienne menant des activités de production et d'exploration aurifères en Afrique occidentale. La Société exploite la mine Mana au Burkina Faso, laquelle inclut les gisements satellites à haute teneur de Siou et Fofina, en plus d'avancer la construction du projet Natougou. La priorité stratégique de SEMAFO consiste à maximiser la valeur pour ses actionnaires par la gestion efficace de ses actifs existants ainsi que la recherche d'occasions de croissance organique et stratégique.

Faits saillants financiers et opérationnels

2016 2015 2014 Onces d'or produites 240 200 255 900 234 300 Onces d'or vendues 240 600 258 600 230 200 (en milliers de dollars, à l'exception des montants par once, par tonne et par action) Des activités poursuivies Produits - Ventes d'or 300 483 300 129 289 349 Résultat opérationnel 60 086 66 066 46 359 Résultat net attribuable aux actionnaires 34 219 24 910 15 812 Résultat de base par action 0,11 0,09 0,06 Résultat dilué par action 0,11 0,09 0,06 Résultat opérationnel ajusté1 70 989 65 973 44 824 Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires1 48 109 40 863 28 068 Par action1 0,15 0,14 0,10 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles2 142 222 147 561 120 730 Par action1 0,45 0,51 0,44 Prix de vente moyen réalisé (par once) 1 249 1 161 1 257 Coût comptant d'exploitation (par tonne traitée)1 43 47 49 Coût comptant total (par once vendue)1 548 493 649 Coût de maintien tout inclus (par once vendue)1 720 645 801 Des activités abandonnées Perte nette attribuable aux actionnaires3 - - (11 339 ) Total Résultat net attribuable aux actionnaires 34 219 24 910 4 473 Résultat de base par action 0,11 0,09 0,02 Résultat dilué par action 0,11 0,09 0,02 Total de l'actif 895 276 781 513 618 302

1 Le coût comptant d'exploitation, le coût comptant total, le coût de maintien tout inclus, le résultat opérationnel ajusté, le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires, le résultat de base ajusté par action et les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles par action sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS » à la fin de ce communiqué de presse. 2 Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles excluent les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement. 3 Les résultats pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014 comprennent un montant hors trésorerie de 9 691 000 $se rapportant au renversement de la participation ne donnant pas le contrôle en lien avec la vente de la mine Kiniero.

Faits saillants de l'exploitation et des résultats financiers du quatrième trimestre

Trimestres terminés les 31 décembre 2016 2015 Variation Onces d'or produites 55 100 57 500 (4 %) Onces d'or vendues 57 100 65 500 (13 %) (en milliers de dollars à l'exception des montants par once, par tonne et par action) Produits - Ventes d'or 69 137 72 475 (5 %) Résultat opérationnel 4 806 12 549 (62 %) Résultat net attribuable aux actionnaires (4 949 ) 476 - Résultat de base par action (0,02 ) - - Résultat dilué par action (0,02 ) - - Résultat opérationnel ajusté1 10 554 13 470 (22 %) Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires1 7 899 4 191 88 % Par action1 0,02 0,02 - Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles2 30 362 39 430 (23 %) Par action1 0,09 0,13 (31 %) Prix de vente moyen réalisé (par once) 1 211 1 106 9 % Coût comptant d'exploitation (par tonne traitée)1 40 42 (5 %) Coût comptant total (par once vendue)1 571 493 16 % Coût de maintien tout inclus (par once vendue)1 694 719 (3 %)

1 Le coût comptant d'exploitation, le coût comptant total, le coût de maintien tout inclus, le résultat opérationnel ajusté, le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires, le résultat de base ajusté par action et les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles par action sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. En 2016, le résultat opérationnel ajusté et le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires excluent une charge hors trésorerie de 8 913 000 $pour la dépréciation d'immobilisations corporelles en lien avec les actifs d'exploration et d'évaluation de la zone Banfora, ainsi qu'un gain de 3 165 000 $inclus dans les charges de rémunération fondées sur des actions découlant de la variation de la juste valeur du prix de l'action. Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires exclut également une perte de change de 3 530 000 $ainsi que l'incidence sur l'impôt différé de la conversion des devises de la base fiscale de 3 570 000 $. 2 Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles excluent les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement.

Mesures non conformes aux IFRS liées aux activités poursuivies

Certains des indicateurs que nous utilisons pour analyser et évaluer nos résultats représentent des mesures financières non conformes aux IFRS. Nous présentons ces mesures non conformes aux IFRS, car certains investisseurs les utilisent pour évaluer notre performance financière. Celles-ci n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables que présentent d'autres sociétés. Par conséquent, elles visent à fournir des renseignements supplémentaires et ne doivent pas être considérées isolément ni être interprétées comme pouvant remplacer des mesures de rendement conformes aux IFRS. Les définitions des mesures non conformes aux IFRS qui n'ont pas été définies ailleurs dans le présent document, ainsi qu'un rapprochement de ces mesures et de celles établies conformément aux IFRS sont fournis ci-dessous.

Coût comptant d'exploitation

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement entre le coût comptant d'exploitation calculé conformément aux normes de l'Institut de l'or et les charges d'exploitation :

2016 2015 Par tonne traitée Tonnes de minerai traitées 2 753 300 2 399 100 (en milliers de dollars, à l'exception des montants par tonne) Charges d'exploitation minière (relatives aux onces vendues) 131 953 127 618 Redevances gouvernementales et frais de vente (13 627 ) (12 772 ) Incidence des ajustements des stocks (lingots d'or et or en voie de production) (67 ) (2 267 ) Charges d'exploitation (relatives aux tonnes traitées) 118 259 112 579 Coût comptant d'exploitation (par tonne traitée) 43 47

Coût comptant total

2016 2015 Par once vendue Onces d'or vendues 240 600 258 600 (en milliers de dollars, à l'exception des montants par once) Charges d'exploitation minière 131 953 127 618 Coût comptant total (par once vendue) 548 493

Coût de maintien tout inclus

Le coût de maintien tout inclus représente le coût comptant total auquel s'ajoutent les dépenses en immobilisations de maintien et les frais de découverture par once.

2016 2015 Par once vendue Onces d'or vendues 240 600 258 600 (en milliers de dollars, à l'exception des montants par once) Dépenses en immobilisations de maintien 41 462 39 426 Dépenses en immobilisations de maintien (par once vendue) 172 152 Coût comptant total (par once vendue) 548 493 Coût de maintien tout inclus (par oncevendue) 720 645

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles par action

2016 2015 (en milliers, à l'exception des montants par action) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1 142 222 147 561 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - de base 315 290 291 351 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles par action 0,45 0,51

Mesures comptables ajustées

2016 2015 (en milliers de dollars, à l'exception des montants par action) Résultat net attribuable aux actionnaires selon les IFRS 34 219 24 910 Perte de change 1 144 8 161 Incidence fiscale de la conversion des devises de la base fiscale 1 843 5 365 Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions liée à la variation de la juste valeur du prix de l'action 1 990 (93 ) Dépréciation d'immobilisations corporelles 8 913 - Radiation de frais de financement - 2 520 Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires 48 109 40 863 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 315 290 291 351 Résultat de base ajusté par action 0,15 0,14

2016 2015 (en milliers) $ $ Résultat opérationnel selon les IFRS 60 086 66 066 Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions liée à la variation de la juste valeur du prix de l'action 1 990 (93 ) Dépréciation d'immobilisations corporelles 8 913 - Résultat opérationnel ajusté 70 989 65 973

État consolidé de la situation financière (en milliers de dollars américains)

Au Au 31 décembre 31 décembre 2016 2015 $ $ Actif Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 273 772 167 166 Clients et autres débiteurs 16 945 17 028 Impôt sur le résultat à recevoir - 1 634 Stocks 51 391 53 200 Autres actifs courants 2 513 2 622 344 621 241 650 Actifs non courants Avance à recevoir 3 060 4 532 Liquidités soumises à des restrictions 5 689 4 388 Immobilisations corporelles 536 237 529 087 Immobilisation incorporelle 1 595 1 856 Autres actifs non courants. 4 074 - 550 655 539 863 Total de l'actif 895 276 781 513 Passif Passifs courants Fournisseurs et charges à payer 41 964 35 869 Tranche courante de la dette à long terme 310 29 052 Passifs liés aux régimes d'unités d'actions 6 635 1 360 Provisions 3 271 6 346 Impôt sur le résultat à payer 5 422 - 57 602 72 627 Passifs non courants Dette à long terme 56 726 59 379 Passifs liés aux régimes d'unités d'actions 4 899 4 485 Provisions 8 137 7 313 Passifs d'impôt différé 32 329 31 846 102 091 103 023 Total du passif 159 693 175 650 Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux actionnaires Capital social 621 902 516 070 Surplus d'apport 7 357 10 685 Cumul des autres éléments du résultat global 1 095 - Résultats non distribués 77 674 48 242 708 028 574 997 Participation ne donnant pas le contrôle 27 555 30 866 Total des capitaux propres 735 583 605 863 Total du passif et des capitaux propres 895 276 781 513

État consolidé du résultat Pour les exercices terminés les 31 décembre 2016 et 2015 (en milliers de dollars américains, sauf les montants par action)

2016 2015 $ $ Produits - Ventes d'or 300 483 300 129 Charges d'exploitation Charges d'exploitation minière 131 953 127 618 Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 78 323 87 689 Charges administratives 13 953 13 559 Dépenses relatives à la responsabilité sociale corporative 960 857 Rémunération fondée sur des actions 6 295 4 340 Dépréciation d'immobilisations corporelles 8 913 - Résultat opérationnel 60 086 66 066 Autres charges (produits) Produits financiers (2 171 ) (748 ) Charges financières 1 938 3 846 Perte de change 1 144 8 161 Résultat avant l'impôt sur le résultat 59 175 54 807 Charge d'impôt sur le résultat Exigible 16 408 10 510 Différé 1 500 13 744 17 908 24 254 Résultat net de l'exercice 41 267 30 553 Attribuable aux : Actionnaires 34 219 24 910 Participation ne donnant pas le contrôle 7 048 5 643 41 267 30 553 Résultat par action De base 0,11 0,09 Dilué 0,11 0,09

État consolidé des flux de trésorerie Pour les exercices terminés les 31 décembre 2016 et 2015 (en milliers de dollars américains, sauf les montants par action)