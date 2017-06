Semaine canadienne de l'environnement : améliorer la conservation de la nature; Conservation de la nature Canada reçoit l'aide de TELUS pour améliorer ses initiatives de conservation...

...dans les 10 provinces TELUS s'engage à verser 750 000 $ au cours des trois prochaines années à titre de partenaire officiel en technologie et innovation

Les efforts de protection des paysages du Canada et des espèces en péril ont reçu un bon coup de pouce. À l'occasion de la Semaine canadienne de l'environnement, Conservation de la nature Canada (CNC) a annoncé un partenariat en technologie et innovation avec TELUS afin de soutenir ses initiatives de conservation dans les 10 provinces.

Cet engagement à verser 750 000 $ sur trois ans permettra à CNC de se procurer une connexion Internet, une capacité de transmission de données, du matériel, un réseau étendu et de nouveaux systèmes téléphoniques afin de l'aider à protéger plus efficacement près de 3 000 000 acres (1 214 056 hectares) d'espaces naturels. Cet investissement favorisera directement la protection des habitats de plus du quart des plantes et des animaux les plus menacés au Canada, dont 75 espèces en voie de disparition au pays.

« Nos employés sont sur le terrain en train de repérer les espèces et les habitats les plus menacés au Canada. Ils pourront désormais prendre des photos des oiseaux de rivage menacés qui sortent de leur nid, y associer rapidement des cartes, géolocaliser le site et envoyer le résultat à nos bureaux grâce à TELUS, affirme Dan Kraus, biologiste de la conservation à l'échelle nationale à Conservation de la nature Canada. Ce type de renseignements est essentiel pour cerner les zones du Canada qui doivent être protégées, surveiller nos terres déjà protégées et déterminer les mesures de conservation nécessaires. »

De nos jours, la conservation dépend des mégadonnées et de l'infrastructure numérique pour orienter les activités de protection et de gestion. Pour s'occuper de près de 3 millions d'acres de terrain à l'échelle du pays, CNC s'appuie sur de grandes quantités de renseignements cartographiques et scientifiques dans le cadre de ses travaux de conservation. Qu'il s'agisse d'appareils GPS portatifs, de vidéos prises par des drones ou d'imagerie par satellite, les employés profiteront désormais d'une meilleure connexion, d'un accès Internet plus rapide et de la technologie la plus récente lorsqu'ils prendront des décisions, comme il est indiqué dans cette vidéo.

« En tant que chef de file mondial en matière de durabilité, nous considérons la conservation comme l'un de nos moyens de bâtir un avenir meilleur. Nous sommes fiers d'être le partenaire officiel en technologie de Conservation de la nature Canada, explique Andrea Goertz, chef de Communications et durabilité à TELUS. Cet investissement important permettra à CNC de profiter des dernières innovations technologiques en vue de consacrer plus efficacement ses efforts et ses ressources actuelles à la protection de certaines zones particulières du pays afin que nous puissions créer ensemble un avenir plus sain et durable pour tous les Canadiens. »

Depuis 2010, TELUS a investi 1,47 million de dollars dans les initiatives de CNC en vue de protéger l'environnement naturel du Canada, de rapprocher ses clients de la nature et de préserver la faune et ses habitats naturels. Ce partenariat qui se poursuit aidera aussi CNC à mobiliser plus de 7 500 bénévoles enthousiastes, y compris des employés de TELUS, afin de gérer et de restaurer des terres conservées à l'échelle du pays.

« Le mandat de Conservation de la nature Canada vise notamment à rapprocher les Canadiens de la nature. Cet apport généreux de TELUS nous aidera à faire participer plus de gens et de bénévoles aux projets locaux de conservation et de gérance environnementale, note Aaron Bilyea, directeur national du marketing de Conversation de la nature Canada. Il incitera aussi les gens à réfléchir aux lieux qu'ils souhaitent protéger. Nous voulons qu'un plus grand nombre de Canadiens se soucient de ces terres et de ces eaux, et contribuent à les protéger. »

À propos de TELUS

TELUS (TSX:T)(NYSE:TU) est la société de télécommunication nationale connaissant la croissance la plus rapide au Canada, grâce à des produits d'exploitation annuels de 12,9 milliards de dollars et à plus de 12,7 millions de connexions clients, dont 8,6 millions d'abonnés des services sans fil, 1,7 million d'abonnés des services Internet haute vitesse, 1,4 million de lignes d'accès au réseau résidentiel et 1,1 million d'abonnés des services TELUS TV. TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services mobiles, des services de transmission de données et de la voix, des services IP, des services de télévision, de vidéo et de divertissement. Dans le domaine de la santé, TELUS est le plus important fournisseur de systèmes informatiques au Canada et à l'échelle mondiale, TELUS International fournit des solutions de processus d'affaires.

Fidèles à leur philosophie communautaire « Nous donnons où nous vivons », TELUS et les membres de son équipe, actuels et retraités, ont versé plus de 482 millions de dollars à des organismes caritatifs et sans but lucratif, et offert plus de 7,7 millions d'heures de bénévolat au service des communautés locales depuis 2000. Créés en 2005 par Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS, les douze comités d'investissement communautaire de TELUS au Canada et ses cinq comités à l'étranger dirigent les actions de soutien aux organismes de bienfaisance locaux. Ils ont remis au-delà de 60 millions de dollars en appui à plus de 5 595 projets locaux contribuant à enrichir la vie de plus de 2 millions d'enfants et de jeunes chaque année. TELUS a eu l'insigne honneur d'être désignée l'entreprise philanthropique la plus remarquable du monde en 2010 par l'Association of Fundraising Professionals, devenant ainsi la première entreprise canadienne à recevoir cette prestigieuse marque de reconnaissance internationale.

À propos de Conservation de la nature Canada

Chef de file en conservation de terres privées au Canada et organisme sans but lucratif, Conservation de la nature Canada œuvre à la protection de nos milieux naturels les plus précieux et des espèces qu'ils abritent. Depuis 1962, CNC et ses partenaires ont contribué à la protection de 2,8 millions d'acres (plus de 1,1 million d'hectares) d'un océan à l'autre.

