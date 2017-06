Sentry Investissements annonce un changement à la gestion de la Catégorie de ressources canadiennes Sentry

TORONTO, ON--(Marketwired - 7 juin 2017) - Sentry Investissements ("Sentry") annonce que le gestionnaire de portefeuille Jon Case prend dès aujourd'hui la barre de la Catégorie de ressources canadiennes Sentry (le "fonds"). M. Case assumera seul la gestion du fonds.

"Jon Case est un membre clé de l'équipe des ressources de Sentry depuis cinq ans, a déclaré le vice-président principal et gestionnaire de portefeuille principal Kevin MacLean. Il a démontré son savoir-faire en matière de placement, et il s'appuie sur une connaissance exceptionnelle du secteur des métaux et des mines, ainsi que du secteur des ressources dans son ensemble. Je suis persuadé que Jon est prêt à assumer un rôle encore plus important au sein de l'équipe."

D'autre part, bien qu'il ne soit plus un gestionnaire de portefeuille du fonds, M. MacLean demeure le gestionnaire principal du Fonds de métaux précieux Sentry. Qui plus est, à titre de chef de l'équipe des ressources de Sentry, M. MacLean continuera de travailler étroitement avec M. Case et les autres membres de l'équipe des ressources et de jouer un rôle de premier plan au sein de l'équipe des placements de Sentry.

"Jon Case mérite pleinement cette nomination, a ajouté le président et chef de la direction Philip Yuzpe. Je me réjouis de le voir franchir cette nouvelle étape de sa carrière à Sentry, et de savoir que Kevin MacLean continuera de faire profiter Sentry de sa vision et de son leadership, qui demeurent des atouts si précieux pour Sentry."

SENTRY INVESTISSEMENTS INC.

Établie en 1997, Sentry Investissements est l'une des principales sociétés indépendantes de gestion de placements au Canada. L'entreprise gère des actifs supérieurs à 18 milliards $ pour le compte de plus de 500 000 investisseurs canadiens qui ont choisi de nous faire confiance. Sentry propose une vaste gamme de produits et de solutions de placement par l'entremise de conseillers en placements et de courtiers, ainsi que des services de gestion de portefeuille à divers clients institutionnels. Notre style de placement rigoureux vise à procurer des rendements corrigés du risque supérieurs afin d'aider les investisseurs à prospérer l'esprit tranquille.

Les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non se reproduire.

