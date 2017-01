Sentry Investissements annonce une hausse du revenu versé dans le cadre du programme Revenu réel Sentry

TORONTO, ON--(Marketwired - 16 janvier 2017) - Sentry Investissements inc. ("Sentry") est ravie d'annoncer une hausse du revenu versé dans le cadre du programme Revenu réel SentryMC pour 2017.

Le programme Revenu réel Sentry est une solution de placement innovante conçue pour procurer un revenu de retraite stable et rajusté en fonction de l'inflation aux investisseurs. Le revenu s'ajuste automatiquement le 1er janvier en fonction de la variation sur douze mois de l'indice désaisonnalisé des prix à la consommation (IPC) de la Banque du Canada au 30 novembre de l'année précédente, l'IPC étant la mesure de l'inflation la plus couramment utilisée. Selon l'IPC au 30 novembre 2016, le montant de retrait de revenu réel* pour 2017 augmentera de 1,2 %.

"Il nous fait plaisir d'offrir à nos partenaires conseillères et conseillers une solution procurant aux investisseurs un revenu stable à la retraite qui tient directement compte de l'effet de l'inflation, a déclaré Phil Yuzpe, président et chef de la direction, Sentry Investissements. Même un faible niveau d'inflation peut éroder le pouvoir d'achat d'une personne retraitée au fil du temps."

Revenu réel Sentry

Le programme Revenu réel Sentry a été lancé en juillet 2016 pour relever les défis auxquels font face les retraités canadiens. C'est une solution novatrice alliant technologie et produits de placement créée en vue de procurer un revenu de retraite stable. Il s'agit d'une solution unique proposant un revenu qui s'ajuste chaque année avec l'inflation afin d'aider à protéger le niveau de vie de l'investisseur.

Le programme Revenu réel Sentry offre deux solutions de placement novatrices :

Les Portefeuilles gérés de revenu réel Sentry sont bâtis en fonction de l'année de naissance de l'investisseur et sont gérés de façon active par Sentry. Chaque portefeuille est conçu en vue de maximiser le revenu rajusté en fonction de l'inflation jusqu'à l'âge de 90 ans, voire plus longtemps. Au fil du temps, les portefeuilles deviennent plus prudents : les actions en portefeuille diminuent et les obligations en portefeuille augmentent, tout en permettant au revenu de suivre le rythme de l'inflation chaque année.

La Solution sur mesure de revenu réel Sentry met à profit une technologie avancée pour créer un portefeuille en fonction des besoins précis de chaque investisseur. Grâce au moteur Revenu réel SentryMC, les conseillers en placements peuvent élaborer une solution de retraite sur mesure qui reflète la valeur du portefeuille, l'objectif de revenu réel et le niveau de confiance de chaque investisseur.

SENTRY INVESTISSEMENTS INC.

Établie en 1997, Sentry Investissements est l'une des principales sociétés indépendantes de gestion de placements au Canada. L'entreprise gère des actifs supérieurs à 18 milliards $ pour le compte de plus de 500 000 investisseurs canadiens qui ont choisi de nous investir de leur confiance. Sentry propose une vaste gamme de produits et de solutions de placement par l'entremise de conseillers en placements et de courtiers, ainsi que des services de gestion de portefeuille à divers clients institutionnels. Notre style de placement rigoureux vise à procurer des rendements corrigés du risque supérieurs afin d'aider les investisseurs à prospérer l'esprit tranquille.

Les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non se reproduire.

*Le retrait de revenu réel désigne le revenu versé périodiquement par l'entremise du programme de retrait systématique qui, dans la deuxième année du placement et chaque année par la suite, augmentera (ou diminuera) automatiquement le 1er janvier d'un montant égal à la variation à la hausse ou à la baisse sur douze mois de l'indice désaisonnalisé des prix à la consommation de la Banque du Canada au 30 novembre de l'année précédente. Pour les Portefeuilles gérés de revenu réel Sentry, le montant de retrait est déterminé et le programme de retrait est mis en œuvre par le Fonds; pour la Solution sur mesure de revenu réel Sentry, le montant de retrait est déterminé et le programme de retrait est mis en œuvre par le conseiller en placements. Dans les deux cas, le retrait peut être composé d'une plus-value du capital, d'un revenu et du capital initial.

Les Portefeuilles gérés de revenu réel Sentry ont été généralement conçus pour les investisseurs nés dans les années précisées dans le prospectus simplifié et pourraient ne pas être optimaux pour les investisseurs qui ne sont pas de ces cohortes d'âge.

Même si ces produits ont été conçus selon un haut degré de probabilité, la durée des actifs et les montants des retraits de revenu réel ne sont pas garantis. Les exemples fournis dans ce communiqué ne sont présentés qu'à titre d'information et ne devraient pas être interprétés comme étant des prévisions, des projections, des estimations ou des résultats possibles. Si les retraits sont supérieurs aux revenus générés par le portefeuille, le placement initial de l'investisseur s'épuisera au fil du temps et ce dernier cessera de recevoir un revenu.

Sentry, Sentry Investissements, le logo Sentry Investissements, Revenu réel Sentry, moteur Revenu réel et Prospérer l'esprit tranquille sont des marques de commerce de Société Sentry Investissements.