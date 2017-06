Sentry Investissements annonce une révision à la baisse du niveau de risque de certains fonds et le lancement d'un nouveau service de comptes assortis de frais

TORONTO, ON--(Marketwired - 26 juin 2017) - Sentry Investissements ("Sentry") est heureuse d'annoncer qu'elle a revu à la baisse le niveau de risque de cinq fonds communs de placement.

Ces changements, pris en compte dans le renouvellement du prospectus simplifié daté du 20 juin 2017 (le "prospectus"), se résument ainsi :

Fonds de revenu canadien Sentry - révision du niveau de risque de "moyen" à "faible à moyen"

Catégorie de revenu canadien Sentry - révision du niveau de risque de "moyen" à "faible à moyen"

Fonds d'obligations de sociétés Sentry - révision du niveau de risque de "faible à moyen" à "faible"

Catégorie d'obligations de sociétés Sentry - révision du niveau de risque de "faible à moyen" à "faible"

Fonds de revenu mensuel prudent Sentry - révision du niveau de risque de "faible à moyen" à "faible"

Ces changements ont été effectués à la suite de notre examen interne du niveau de risque des fonds, basé sur la méthodologie recommandée par l'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC).

Aucun changement important n'a été apporté aux objectifs, aux stratégies ou à la gestion de ces fonds.

D'autre part, Sentry offre maintenant un service de comptes assortis de frais aux conseillers qui ont déjà adopté ou qui envisagent d'adopter un tel modèle, mais qui ne disposent pas d'une plateforme de courtier. Les conseillers peuvent ainsi facturer des frais négociés avec leurs clients en vertu d'une convention sur mesure pour les titres des séries F/FT des Fonds Sentry. Sentry peut, sur réception de la documentation nécessaire, percevoir les frais administratifs au moyen de rachats mensuels de titres à même le compte de l'investisseur. Veuillez vous reporter au prospectus pour obtenir plus de détails.

SENTRY INVESTISSEMENTS INC.

Établie en 1997, Sentry Investissements est l'une des principales sociétés indépendantes de gestion de placements au Canada. L'entreprise gère des actifs supérieurs à 18 milliards $ pour le compte de plus de 500 000 investisseurs canadiens qui ont choisi de nous faire confiance. Sentry propose une vaste gamme de produits et de solutions de placement par l'entremise de conseillers en placements et de courtiers, ainsi que des services de gestion de portefeuille à divers clients institutionnels. Notre style de placement rigoureux vise à procurer des rendements corrigés du risque supérieurs afin d'aider les investisseurs à prospérer l'esprit tranquille.

Les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non se reproduire.