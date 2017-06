Sentry Investissements lance un nouveau Portefeuille de pension personnel Sentry

TORONTO, ON--(Marketwired - 27 juin 2017) - Sentry Investissements ("Sentry") est heureuse d'annoncer le lancement d'un nouveau Portefeuille de pension personnel Sentry : le Portefeuille de revenu défensif Sentry.

Les Portefeuilles de pension personnels Sentry sont une série de cinq portefeuilles mondiaux bâtis dans une optique à long terme. S'inspirant de certains des investisseurs les plus avertis du monde, soit les fonds de pension et grands régimes de retraite, les Portefeuilles de pension personnels Sentry procurent une exposition à des volets concentrés de titres d'actifs réels, dont des actions de l'immobilier, des infrastructures, des métaux précieux et de l'énergie et des obligations à rendement élevé mondiales. Les actifs réels procurent des avantages distincts et complémentaires qui vont au-delà des actions et des obligations traditionnelles figurant également au sein des portefeuilles.

Les cinq portefeuilles offrent un équilibre distinct entre la croissance et de le revenu, en vue de répondre aux différents besoins et buts en matière de placements. Le nouveau Portefeuille de revenu défensif Sentry cherche à procurer aux investisseurs un revenu tout en préservant le capital.

"Le Portefeuille de revenu défensif Sentry représente maintenant le placement le plus prudent au sein de notre gamme étoffée de Portefeuilles de pension personnels Sentry, a déclaré Philip Yuzpe, président et chef de la direction à Sentry. S'il est vrai que son niveau de risque est faible, ce portefeuille offre néanmoins aux épargnants un accès au vaste savoir-faire de notre équipe des placements et aux bienfaits de la gestion active, tout en procurant une exposition aux catégories d'actifs qui ont la faveur des gestionnaires de fonds de pension."

Les différents volets des Portefeuilles de pension personnels Sentry sont gérés par une équipe de neuf gestionnaires chevronnés de Sentry. Le comité de répartition de l'actif de Sentry, composé de la vice-présidente directrice et chef des placements Gaelen Morphet, du stratège en chef des placements et gestionnaire de portefeuille principal James Dutkiewicz et du vice-président, Marchés des capitaux, et stratège des placements Andy Nasr, détermine la répartition tactique de l'actif des cinq portefeuilles, énumérés ci-dessous :

Portefeuille de revenu défensif Sentry

Portefeuille de revenu prudent Sentry

Portefeuille de revenu équilibré Sentry

Portefeuille de croissance et de revenu Sentry

Portefeuille de croissance Sentry

SENTRY INVESTISSEMENTS INC.

Établie en 1997, Sentry Investissements est l'une des principales sociétés indépendantes de gestion de placements au Canada. L'entreprise gère des actifs supérieurs à 18 milliards $ pour le compte de plus de 500 000 investisseurs canadiens qui ont choisi de nous faire confiance. Sentry propose une vaste gamme de produits et de solutions de placement par l'entremise de conseillers en placements et de courtiers, ainsi que des services de gestion de portefeuille à divers clients institutionnels. Notre philosophie de placement rigoureuse vise à procurer des rendements corrigés du risque supérieurs afin d'aider les investisseurs à prospérer l'esprit tranquille.

Les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non se reproduire.

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs se rapportant à Sentry ou au Portefeuille de revenu défensif Sentry. Est considéré comme un énoncé prospectif tout énoncé correspondant à des prévisions ou dépendant de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportant, ainsi que tout énoncé incluant des verbes comme "s'attendre", "prévoir" ou "viser" ou tout autre mot ou expression similaire. Ces énoncés prospectifs ne constituent pas des faits historiques, mais reflètent plutôt les attentes actuelles de Sentry à l'égard de résultats ou d'événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, et les résultats ou événements qui surviendront pourraient être substantiellement différents des attentes actuelles. Bien que Sentry estime que les hypothèses se rapportant aux énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des rendements futurs et le lecteur ne devrait pas leur accorder une confiance excessive. Sentry ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser tout énoncé prospectif ou toute information à la lumière de nouvelles données, d'événements futurs ou de tout autre facteur qui pourrait affecter cette information, sauf si la loi l'exige. Pour une liste complète des rapports et documents juridiques se rapportant au Portefeuille de revenu défensif Sentry et aux autres fonds communs du Groupe de Fonds Sentry, veuillez consultez le profil desdits fonds sur www.sedar.com.

