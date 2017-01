Sentry Investissements nomme Philip Yuzpe à titre de président et chef de la direction

TORONTO, ON--(Marketwired - 16 janvier 2017) - Sentry Investissements inc. ("Sentry") est ravie d'annoncer qu'après plus de trois ans dans le rôle de président et de chef de l'exploitation, Philip Yuzpe a été nommé président et chef de la direction. Il succède ainsi à Sean Driscoll, qui avait assumé la fonction de chef de la direction de Sentry en 2013.

Dorénavant, M. Driscoll se concentrera davantage sur son rôle de président de sa société de portefeuille familiale, qui possède également divers intérêts commerciaux. "Sentry est un de nos investissements les plus importants, a déclaré M. Driscoll. En tant qu'actionnaire principal, je suis pleinement confiant du fait que Philip Yuzpe et les autres membres de l'équipe réussiront à maintenir la croissance de Sentry, et continueront à procurer des rendements solides aux quelque 500 000 investisseurs canadiens que nous servons."

"Durant les neuf dernières années, j'ai eu le plaisir de travailler avec Sean, qui a connu un très grand succès à titre d'entrepreneur, a affirmé Philip Yuzpe. Sous sa direction, l'actif sous gestion de Sentry a crû de 9 milliards $ à plus de 18 milliards $. Sean a fait preuve d'une vision exceptionnelle et démontré une connaissance approfondie de l'industrie des placements. Je me réjouis énormément pour lui, tandis qu'il entame un nouveau chapitre de sa carrière."

"De plus en plus d'investisseurs et de conseillers en placements du pays ont investi Sentry de leur confiance afin de faire croître et de préserver leur patrimoine, a ajouté M. Yuzpe. Le succès de Sentry est, à la base, le fruit d'une culture axée sur le rendement élevé et d'un engagement inébranlable envers nos clients et nos valeurs de base : le travail d'équipe, la collaboration et le respect. Je suis impatient de pouvoir continuer à inculquer ces valeurs à nos employés et de les personnifier à travers mon nouveau rôle."

"Depuis qu'il est entré au service de Sentry en 2006, Philip a acquis une connaissance approfondie de tous les aspects de l'entreprise de Sentry, a affirmé John Driscoll, fondateur et président du conseil de Sentry Investissements. Il a démontré qu'il est un dirigeant chevronné doté de compétences en matière de gestion de l'exploitation et de direction. Il a été et demeure un atout formidable pour Sentry, et nous nous réjouissons du fait qu'il a accepté d'assumer ce rôle élargi."

SENTRY INVESTISSEMENTS INC.

Établie en 1997, Sentry Investissements est l'une des principales sociétés indépendantes de gestion de placements au Canada. L'entreprise gère des actifs supérieurs à 18 milliards $ pour le compte de plus de 500 000 investisseurs canadiens qui ont choisi de nous investir de leur confiance. Sentry propose une vaste gamme de produits de placement par l'entremise de conseillers en placements et de courtiers, ainsi que des services de gestion de portefeuille à divers clients institutionnels. Notre style de placement rigoureux vise à procurer des rendements corrigés du risque supérieurs afin d'aider les investisseurs à prospérer l'esprit tranquille.