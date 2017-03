Sentry Investissements renforce son équipe des placements avec l'embauche de deux gestionnaires de portefeuille principaux

TORONTO, ON--(Marketwired - 7 mars 2017) - Sentry Investissements ("Sentry") est ravie d'annoncer deux autres ajouts importants à son équipe des placements : Lieh Wang, qui est entré au service de Sentry à titre de vice-président et gestionnaire de portefeuille principal en janvier, renforcera les capacités de la société en matière d'actions nord-américaines, alors que Paul Johnson, vice-président et gestionnaire de portefeuille principal, prend dès aujourd'hui la tête de l'équipe des actions mondiales de Sentry.

"Au cours des dernières années, nous avons renforcé notre équipe des placements et accru nos capacités dans plusieurs domaines clés, y compris les titres à revenu fixe et les actions nord-américaines, en embauchant des professionnels de premier plan, a déclaré Philip Yuzpe, président et chef de la direction de Sentry Investissements. L'automne dernier, Gaelen Morphet a rejoint la société à titre de chef des placements. Nos embauches récentes et l'arrivée de Lieh et de Paul s'inscrivent parfaitement dans notre culture d'excellence en matière de placement et notre objectif de devenir la principale société de gestion de placements indépendante au pays."

À compter d'aujourd'hui, Lieh Wang remplace Michael Simpson à titre de gestionnaire du Fonds de croissance et de revenu Sentry. De plus, il gérera le nouveau volet d'options du Fonds de revenu d'actifs spécialisés Sentry. Pour sa part, Michael Simpson continuera de gérer notre fonds vedette, le Fonds de revenu canadien Sentry, ainsi que ses autres multiples mandats.

Lieh Wang s'appuie sur plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie financière et sur ses longs antécédents à titre de gestionnaire de stratégies d'options. Il a occupé des postes clés auprès de plusieurs sociétés financières d'envergure. Avant d'entrer au service de Sentry, M. Wang œuvrait pour le compte d'une grande société d'assurance canadienne, où il dirigeait l'équipe des actions canadiennes et gérait le plus important mandat de la société, dont l'actif sous gestion s'élevait à environ 2 milliards $. Plus récemment, il agissait à titre de gestionnaire du mandat d'actions américaines de la société et de chef de l'équipe de supervision de la composition de l'actif.

À compter d'aujourd'hui, Paul Johnson remplace Michael Missaghie et Gajan Kulasingam à titre de gestionnaire principal des fonds d'actions mondiales et internationales de Sentry. Aubrey Hearn, chef de l'équipe des actions américaines, rejoindra l'équipe des actions mondiales de Sentry à titre de cogestionnaire ciblant les actions américaines, alors que Paul Johnson se focalisera sur les actions internationales. Les fonds mondiaux de Sentry comprennent le Fonds et la Catégorie de croissance et de revenu mondial Sentry, le Fonds de revenu à moyenne capitalisation mondial Sentry, le Fonds de revenu mensuel mondial Sentry et la Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales Sentry. M. Johnson assumera seul la gestion de la Catégorie mandat privé d'actions de revenu internationales Sentry, de la Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry et du sous-portefeuille d'actions internationales des portefeuilles multigestionnaires de Sentry, y compris la Catégorie mandat privé de rendement équilibré mondial Sentry et les Portefeuilles de pension personnels Sentry. M. Kulasingam et M. Missaghie continueront de jouer un rôle important au sein de l'équipe des actions mondiales et demeureront les gestionnaires de portefeuille principaux du Fonds d'infrastructures mondiales Sentry et du Fonds d'immobilier mondial Sentry, respectivement.

M. Johnson compte plus de 25 ans d'expérience au sein de l'industrie financière au Canada et au Royaume-Uni et possède un vaste savoir-faire dans la gestion des fonds communs de placement d'actions mondiales et internationales et des mandats institutionnels. Avant d'entrer au service de Sentry, M. Johnson œuvrait pour le compte d'une grande institution financière canadienne, où il agissait à titre de gestionnaire de portefeuille principal chargé des mandats d'actions mondiales et internationales (de sociétés principalement à moyenne et à grande capitalisation) dont l'actif sous gestion s'élevait à plus de 2 milliards $. Il a aussi agi à titre de conseiller en actions mondiales pour le comité de stratégie de placement de la société.

"Lieh et Paul ont une expérience avérée et des connaissances étendues qui profiteront à Sentry, à nos conseillers en placements et à leurs clients. Je me réjouis qu'ils aient décidé de rejoindre notre équipe, a affirmé la chef des placements de Sentry Investissements, Gaelen Morphet. Les membres de notre équipe des placements travaillent en étroite collaboration et tireront sans doute avantage des compétences uniques de ces deux gestionnaires chevronnés, augmentant du coup nos capacités."

SENTRY INVESTISSEMENTS INC.

Établie en 1997, Sentry Investissements est l'une des principales sociétés indépendantes de gestion de placements au Canada. L'entreprise gère des actifs supérieurs à 18 milliards $ pour le compte de plus de 500 000 investisseurs canadiens qui ont choisi de nous investir de leur confiance. Sentry propose une vaste gamme de produits et de solutions de placement par l'entremise de conseillers en placements et de courtiers, ainsi que des services de gestion de portefeuille à divers clients institutionnels. Notre style de placement rigoureux vise à procurer des rendements corrigés du risque supérieurs afin d'aider les investisseurs à prospérer l'esprit tranquille.

