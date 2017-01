Sentry rectifie des déclarations contenues dans un reportage médiatique et prend des mesures pour régler les questions de conformité liées aux pratiques commerciales des organismes de placement collectif

TORONTO, ON--(Marketwired - 20 janvier 2017) - Sentry Investissements inc. ("Sentry" ou la "société") désire rectifier des déclarations contenues dans un reportage médiatique publié plus tôt cette semaine concernant de récents mouvements de personnel.

À la suite d'une demande de renseignements relative au respect par la société du Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif et de l'ouverture d'une enquête par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la "CVMO"), un comité spécial du conseil d'administration de Société Sentry Investissements, la société mère de Sentry, a été formé en septembre 2016 pour se pencher sur les questions de conformité liées aux pratiques commerciales.

Sentry a pris un certain nombre de mesures en vue de commencer à régler ces questions liées aux pratiques commerciales, notamment :

Phil Yuzpe a assumé le rôle de président et chef de la direction, ainsi que de personne désignée responsable.

Sean Driscoll a démissionné de son poste de chef de la direction et personne désignée responsable.

Sous la supervision du comité spécial, un consultant externe en matière de conformité a été retenu afin d'examiner et de recommander des améliorations aux politiques, aux procédures, aux pratiques et aux contrôles internes de Sentry. Les constatations du consultant seront présentées à la CVMO, et Sentry s'est engagée à mettre en œuvre toutes leurs recommandations de changement ou d'amélioration.

Sentry s'est engagée à faire en sorte que ses pratiques commerciales et sa fonction de conformité soient conformes aux pratiques exemplaires de l'industrie et aux attentes en matière de respect de la réglementation, et ne croit pas que les produits de placement qu'elle gère sont touchés par ces événements.

Sentry Investissements inc.

Établie en 1997, Sentry Investissements est l'une des principales sociétés indépendantes de gestion de placements au Canada. L'entreprise gère des actifs supérieurs à 18 milliards $ pour le compte de plus de 500 000 investisseurs canadiens qui ont choisi de nous investir de leur confiance. Sentry propose une vaste gamme de produits et de solutions de placement par l'entremise de conseillers en placements et de courtiers, ainsi que des services de gestion de portefeuille à divers clients institutionnels. Notre style de placement rigoureux vise à procurer des rendements corrigés du risque supérieurs afin d'aider les investisseurs à prospérer l'esprit tranquille.

Les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non se reproduire.

Certains énoncés apparaissant dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs se rapportant à Sentry. Ces énoncés, qui peuvent être identifiés notamment au moyen de termes comme "croire", "s'attendre à", "avoir l'intention de", "pouvoir" et d'autres expressions semblables, ne constituent pas des faits historiques, mais reflètent plutôt les attentes actuelles de Sentry à l'égard de résultats ou d'événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, et les résultats ou événements qui surviendront pourraient être substantiellement différents des attentes actuelles. Bien que Sentry estime que les hypothèses se rapportant aux énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des rendements futurs et le lecteur ne devrait pas leur accorder une confiance excessive. Sentry ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser tout énoncé prospectif ou toute information à la lumière de nouvelles données, d'événements futurs ou de tout autre facteur qui pourrait affecter cette information, sauf si la loi l'exige.