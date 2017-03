Serge Godin devient président d'honneur de la deuxième édition du concours PME en lumière 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 7 mars 2017) -

L'Association québécoise des technologies (AQT) est fière d'annoncer que M. Serge Godin, fondateur et président exécutif du Groupe CGI, a accepté la présidence d'honneur du concours PME en lumière 2017. Dans le cadre de cette fonction honorifique, M. Godin devient le porte-parole de la deuxième édition du concours. Rappelons que monsieur Serge Godin dirige une entreprise fondée en 1976, comptant aujourd'hui 68 000 employés, qui est une véritable histoire de succès. Ainsi, sous sa direction, CGI est devenue la 5e plus grande entreprise indépendante de services-conseils en technologies de l'information et en gestion des processus d'affaires au monde.

Un concours pour souligner la réussite des PME québécoises

PME en lumière est une initiative de l'AQT, en collaboration avec la Banque de développement du Canada (BDC), Vidéotron Services Affaires et CGI. Le concours vise à souligner et à reconnaître les succès des PME du secteur québécois des technologies de l'information et des communications (TIC) en matière de commercialisation et d'innovation. Depuis décembre 2016, une entreprise finaliste est déterminée par un jury. Au total, cette année, neuf PME du mois seront choisies tout au long du processus. À la fin de ce cycle, une entreprise sera désignée « PME de l'année » et honorée devant l'industrie lors d'une prestigieuse soirée de gala dans le cadre du Big Bang 2017 le 18 octobre prochain au Château Saint-Sauveur.

« Nous ne pouvions avoir un président d'honneur plus représentatif des défis que représente l'entrepreneuriat en TIC, son exemple ayant su donner des ailes à beaucoup d'entrepreneurs d'ici », affirme Mme Nicole Martel, présidente de l'Association québécoise des technologies. « S'associer à monsieur Godin est un honneur pour l'AQT et une plus-value pour notre concours ».

Participer jusqu'au 31 mars 2017.

Le concours battant son plein, il s'avère important pour les PME désireuses de déposer leurs candidatures de s'en prévaloir rapidement.

Les PME du secteur des TIC sont invitées à soumettre dès maintenant leur candidature sans frais en consultant la page PME en lumière.

À propos de l'AQT

L'Association québécoise des technologies (AQT) contribue, à l'échelle du Québec, au rayonnement des entreprises des TIC et à la croissance de ce secteur de l'économie. Forte de ses 500 membres, elle rassemble et accompagne les dirigeantes et dirigeants d'entreprises technologiques en les appuyant dans le développement de leurs compétences et dans la performance de leur entreprise tout en favorisant l'évolution des pratiques commerciales. Organisme à but non lucratif autofinancé, l'AQT représente l'ensemble de l'industrie auprès d'instances décisionnelles et constitue aujourd'hui le plus grand réseau d'affaires des TIC au Québec. Pour en savoir plus : www.aqt.ca.

À propos de BDC

BDC est la seule banque qui s'investit uniquement auprès des entrepreneurs. Comptant plus de 100 centres d'affaires et plus de 32 000 clients dans l'ensemble du Canada, elle offre des prêts, des investissements et des services-conseils. La mission de BDC est de soutenir l'entrepreneuriat canadien avec une attention particulière sur les petites et moyennes entreprises. Pour en savoir plus, visitez le www.bdc.ca.

À propos de CGI

Fondée au Canada en 1976, CGI est devenue le plus grand fournisseur de services en technologies de l'information (TI) au pays et agit comme partenaire engagé et de longue date auprès de clients au Canada et partout dans le monde. CGI s'engage non seulement à offrir à ses clients un service de qualité supérieure, mais aussi à contribuer au développement des collectivités où nous vivons et travaillons.

À propos de Vidéotron Service Affaires

Vidéotron Service Affaires est un fournisseur de premier plan pour l'ensemble des services de télécommunications d'affaires et propose à sa clientèle la téléphonie Affaires et la téléphonie sans fil, les services de transmission de données à haute vitesse, d'Internet (Fibre hybride et fibre optique dédiée), de transmission audio-vidéo de qualité studio ainsi que la télédistribution commerciale. Depuis plus de 20 ans, Vidéotron Service Affaires offre des solutions adaptées aux exigences des gens d'affaires grâce à un accompagnement personnalisé et à un seul point de contact pour tous les besoins. Il dessert près de la moitié des entreprises au Québec.

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez visiter le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/Serge_Godin.jpg