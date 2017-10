Services numériques pour moteur et bureau d'aide informatique préventif de P&WC : optimisation du contexte d'entretien planifié des moteurs PW307

LAS VEGAS, NEVADA--(Marketwired - 9 oct. 2017) -

P&WC propose à sa clientèle le bureau d'aide informatique préventif PW300, qui contribue à améliorer de façon importante la planification de l'entretien selon l'état. Cette solution permet de réduire les interventions non planifiées qui concernent des facteurs clés particuliers de disponibilité touchant des aéronefs propulsés par un moteur PW307, en les faisant passer de 85 % en 2015 à 20 % en 2017 en misant sur les données d'analyse prédictive et les données de vol complètes et de haute qualité de la solution de pronostic FASTMC (acquisition, stockage et transmission des données de vol) de P&WC. Le bureau d'aide informatique préventif et la solution FAST font partie de l'éventail croissant des services numériques pour moteur qui favorisent l'exécution optimisée des tâches d'entretien préventif et allègent le fardeau de l'entretien en créant un contexte plus prévisible pour les clients. P&WC est une filiale d'United Technologies Corp. (NYSE:UTX).

Le bureau d'aide informatique préventif de P&WC compte sur un groupe exclusif d'analystes de données et de techniciens en aéronautique qui emploient les données d'analyse prédictive fondées sur des données de vol intégrales collectées pendant des milliers d'heures par la solution de pronostic FAST équipant l'appareil PW307. Cette équipe utilise également l'analyse de données actualisées à la minute près de CAMP Systems International Inc., collaborateur de P&WC, pour la gestion de l'état moteur, afin de répondre aux besoins de la clientèle en prenant des décisions s'appuyant sur des données et en mettant en valeur les pratiques exemplaires, ainsi que les outils d'entretien préventif.

« Nous affichons déjà un taux de disponibilité technique pour le groupe motopropulseur des appareils Falcon 7X et 8X de 99,94 %. Grâce à cette approche prédictive et préventive de gestion de l'état moteur, nos clients profitent déjà des avantages de la variabilité réduite et de l'allègement du fardeau de la maintenance, affirme Tim Swail, vice-président, Programmes clients, P&WC. Nous démontrons concrètement qu'une solution regroupant des données de vol complètes, des données d'analyse de haute qualité validées par le fabricant d'origine et une équipe d'ingénieurs experts procure une réelle valeur ajoutée à nos clients : plus grande disponibilité, coûts réduits et recommandations d'entretien personnalisées. »

L'équipe du bureau d'aide informatique préventif se concentre sur plusieurs facteurs de disponibilité et continue de déterminer de nouvelles « signatures numériques » indiquant la manifestation éventuelle d'un événement à l'avance, afin de s'en occuper de façon proactive ou de l'éviter complètement.

Le bureau d'aide informatique préventif a d'abord été proposé aux clients exploitant des moteurs PW300 de P&WC qui sont inscrits au programme d'entretien payable à l'heure Eagle (ESPMC). Ce bureau d'aide est une option supplémentaire offerte aux clients qui ont investi dans une protection ESP et les solutions de diagnostic et de pronostic évoluées de P&WC. L'équipe réalise des analyses quotidiennes des données des clients provenant de diverses sources, dont la solution de pronostic FASTMC, en vue de déterminer et de signaler les exigences d'entretien pour assurer la satisfaction de celles-ci au cours des interventions sur place planifiées.

La solution FASTMC

La solution FAST, appartenant à la gamme évolutive des services numériques pour moteur de P&WC, procure des données de vol complètes après chaque mission, et ce, pour plus de 2 000 moteurs P&WC. Ce chiffre représente une augmentation de 50 % du nombre de moteurs misant sur cette solution au cours des douze derniers mois. La solution FAST de P&WC est compatible avec de nombreuses plateformes aéronautiques servant la clientèle composée de l'aviation générale, des compagnies aériennes régionales, des jets d'affaires et des hélicoptères.

La technologie d'analyse de l'huile

Les données fournies par la nouvelle technologie d'analyse de l'huile de P&WC joueront également un rôle dans la prestation des services du bureau d'aide informatique préventif en favorisant une évaluation très précise des principaux composants lubrifiés à l'huile. La technologie a fait l'objet d'un lancement commercial pour les clients exploitant des moteurs PW306A. Pour ces moteurs, ainsi que pour d'autres moteurs éventuellement, P&WC considère que ses solutions FAST et d'analyse de l'huile représentent des démarches complémentaires vers l'atteinte d'un portrait global de l'état et de l'efficacité des moteurs en service.

Passez nous voir au salon BACE de la NBAA, au kiosque 3239. Les exploitants intéressés sont invités à se rendre au kiosque pour s'entretenir avec un représentant du Marketing ou du Service client.

100 000 raisons de se dépasser

P&WC a franchi un jalon important en 2017 avec la production de son 100 000e moteur en avril, ce qui illustre sa longévité et son leadership dans l'industrie aéronautique mondiale. P&WC soulignera ce haut fait tout au long de l'année en mettant en valeur sa gamme de produits, ses employés dédiés et tous ses clients fidèles qui, ensemble, ont participé aux nombreuses réalisations de P&WC.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

