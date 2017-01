ShopperTrak propose un indice global affichant les données de visite des acheteurs

La marque des technologies de la vente au détail fournit des indications inégalées au niveau mondial sur la clientèle du commerce de détail

CHICAGO, IL et NEW YORK, NY--(Marketwired - Jan 16, 2017) - NRF BIG Show & EXPO -- ShopperTrak, une unité opérationnelle de Tyco Retail Solutions, a annoncé aujourd'hui des avancées sur les produits, dont son Global Index (Indice global) qui fournit des données sur les visites des acheteurs à l'échelle internationale, donnant des informations inégalées sur le comportement des consommateurs. La visibilité sur les données mondiales permet aux détaillants et aux centres d'achat de reconnaître les tendances évolutives d'achat et d'évaluer leur performance à l'échelle locale, régionale et mondiale.

Le Global Index de ShopperTrak donne un aperçu de ce qui se passe dans le paysage changeant du commerce de détail. Ces informations sont critiques, car les détaillants ont besoin d'une vision du monde afin de se faire concurrence et de réussir dans l'industrie. Grâce à une échelle inégalée et une portée mondiale, l'indice du commerce de détail dénombre tous les ans plus de 40 milliards de visites d'acheteurs mondiaux, avec une analyse approfondie au niveau du code postal.

« Nous sommes extrêmement fiers de répondre à un besoin du marché en proposant des données sur les visites des acheteurs provenant du monde entier. Première dans l'industrie, notre Global Index confirme que nous vivons dans un environnement mondial, et que la nature du commerce de détail a évolué jusqu'à nécessiter désormais une compréhension détaillée du comportement des acheteurs », a déclaré Nick Pompa, directeur général de ShopperTrak.

Par ailleurs, ShopperTrak a élargi son offre d'informations commerciales en ajoutant les catégories luxe et points de vente à la solution de benchmarking. Munis des données sur les visites des acheteurs en Amérique du Nord, les utilisateurs des informations commerciales sont en mesure de créer des marchés personnalisés en regroupant les codes postaux qui correspondent à leurs zones commerciales. De même, contrairement à d'autres produits, les informations commerciales sont disponibles le lendemain. L'ajout des catégories luxe et points de vente a pour objectif d'aider les détaillants travaillant dans ces segments à croissance rapide à contextualiser leurs performances et à mieux gérer leur entreprise.

« Avec le flou qui s'installe parmi les ventes en ligne et en magasin, les indicateurs clé de performance (ICP) évoluent. Les données de vente pour les mêmes magasins ne permettent plus les comparaisons pertinentes d'autrefois », a ajouté Nick Pompa. « Les données sur les clients sont toutefois essentielles pour déterminer la manière dont les magasins fonctionnent individuellement, dans les régions, au niveau national et mondial. Le nouvel objectif est de mesurer tous les magasins par rapport à un ensemble évolué d'ICP, afin d'assurer l'excellence à l'échelle de l'entreprise et une différenciation concurrentielle.

Dans le cadre de Tyco Retail Solutions, ShopperTrak fournit des données exploitables sur les clients du commerce de détail qui, lorsqu'elles sont combinées à la visibilité des stocks et la prévention des pertes, relient toutes les principales facettes des opérations d'un détaillant et illustrent avec précision l'état de son entreprise. Cette vue holistique permet aux détaillants de rationaliser leurs activités et d'accroître leur résultat net.

À propos de ShopperTrak

ShopperTrak est le principal fournisseur mondial d'analyses basées sur l'emplacement, offrant des données sur le comportement des consommateurs dans le but d'améliorer la profitabilité et l'efficacité. Grâce à ses analyses, ShopperTrak permet à ses clients de mieux comprendre leur clientèle, d'améliorer l'expérience d'achat et, au bout du compte, d'augmenter la fréquentation, le taux de conversion et la taille des transactions.

ShopperTrak fait désormais partie de Tyco Retail Solutions, le leader des solutions de performance et de sécurité destinées au commerce de détail. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.shoppertrak.com.

À propos de Tyco Retail Solutions

Tyco Retail Solutions, membre du groupe Johnson Controls, est un fournisseur de premier plan de solutions de prévention des pertes, d'intelligence des inventaires et de données de trafic. Les solutions de Tyco offrent une visibilité et une analyse prédictive en temps réel pour permettre aux détaillants d'optimiser leurs résultats d'exploitation et d'améliorer l'expérience client au sein d'un environnement d'achats axés sur le numérique. Avec plus d'un million et demi de dispositifs de collecte des données sur le marché du commerce de détail, Tyco capte plus de 40 milliards de visites de clients chaque année afin de donner aux détaillants des indications pratiques en vue d'obtenir de meilleurs résultats d'exploitation. À l'échelle internationale, Tyco permet de protéger 80 % des 200 plus grandes chaînes de magasins avec ses marques de premier plan Sensormatic(R), ShopperTrak(R) et TrueVUE(TM), ainsi qu'une série complète de solutions de premier ordre en matière de sûreté et sécurité. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Internet TycoRetailSolutions.com, ou nous suivre sur LinkedIn, Twitter et notre chaîne YouTube.