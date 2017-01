Sigma Designs simplifie l'installation des maisons connectées pour offrir un meilleur retour sur investissement aux fournisseurs de service

La nouvelle Z-Wave SmartStart préconfigure les dispositifs et le réseau pour offrir l'installation la plus simple et la plus sécurisée du marché

FREMONT, Californie et LAS VEGAS, Nevada--(Marketwired - 4 janvier 2017) - CES 2017, LAS VEGAS -- Sigma Designs® ( NASDAQ : SIGM), principal fournisseur de plateformes de Smart TV et d'équipements d'IdO, a annoncé aujourd'hui au salon CES 2017 la commercialisation de Z-Wave SmartStart, une amélioration de la norme Z-Wave, visant à faciliter grandement l'installation des dispositifs Z-Wave par les fournisseurs de services sur le marché domotique. Z-Wave SmartStart préconfigure les équipements au réseau avant qu'ils ne soient connectés à la maison, réduisant ainsi considérablement le temps passé par les fournisseurs de services dans les maisons des clients, diminuant par la même occasion les coûts et optimisant le retour sur investissement. En outre, la préconfiguration intègre le nouveau cadre Security 2 (S2) de Z-Wave, l'environnement le plus sécuritaire qui soit sur le marché des maisons connectées.

La complexité de l'installation d'une maison connectée a été un point sensible essentiel pour les fournisseurs de services et a constitué un frein à l'adoption de la maison connectée. Pour les fournisseurs de services, réduire le temps qu'un technicien passe dans la maison des clients est primordial pour optimiser le retour sur investissement de leurs initiatives en matière de maison connectée. Dans une installation domotique classique, avant l'installation physique, un technicien peut passer quelques heures à contrôler la fonctionnalité des composants, à les insérer et à configurer les scénarios, les règles et les textes. Grâce à Z-Wave SmartStart, le processus est grandement simplifié, si bien que ces étapes sont réalisées au centre d'assistance, de sorte que dans la plupart des cas, tout ce qu'un installateur doit faire est installer les équipements et les mettre sous tension ; les équipements sont alors connectés au réseau.

" Ce qui change avec Z-Wave SmartStart, c'est que la préconfiguration existe à travers toute la gamme des produits de l'écosystème Z-Wave ", a déclaré Raoul Wijgergangs, vice-président de Z-Wave chez Sigma Designs. " Soudainement, une passerelle, un capteur et un interrupteur ou un verrou de porte, des produits tous différents, par des fabricants différents, peuvent être interconnectés grâce à SmartStart, permettant une intégration immédiate et une mise en service très rapide dans la maison d'un client. Alors que les autres sociétés sont susceptibles d'offrir des solutions de préconfiguration sur site, il n'existe aucun autre système sur le marché qui offre une intégration entre les marques, les applications et les fabricants, comparable à Z-Wave SmartStart. Il s'agit d'une proposition de valeur exceptionnelle pour les fournisseurs de services, qui leur permettra d'obtenir un retour sur investissement élevé sur leurs investissements en domotique ".

" Le pourcentage de clients qui disent que leur fournisseur d'équipements domotiques a également effectué leur installation, a plus que doublé au cours de l'année dernière ", a déclaré Patrice Samuels, analyste principal chez Parks Associates. " Réduire les tensions associées à l'installation du système et à son support est primordial pour la rentabilité et la satisfaction des clients ".

L'intégration du nouveau cadre S2 avec Z-Wave SmartStart, offre une sécurité optimale pour les appareils d'une maison connectée, tandis que les systèmes de contrôle, les passerelles et les plateformes, permettent aux fournisseurs de services de pouvoir proposer les solutions les plus sécurisées sur le marché de la domotique actuel. Le cadre S2 de Z-Wave a été développé conjointement avec des experts en piratage et en cybersécurité, garantissant ainsi aux appareils Z-Wave de nouveaux niveaux d'impénétrabilité. En sécurisant la communication à la fois localement pour les périphériques domestiques et dans le hub ou la passerelle pour les fonctions de cloud, le cadre S2 supprime complètement le risque de piratage des dispositifs tant qu'ils font partie du réseau.

" Le cadre S2 est le composé secret de la solution Z-Wave SmartStart ", a déclaré Niels Thybo Johansen, vice-président de la recherche et du développement chez Z-Wave. " Aucune autre société ne peut revendiquer un tel niveau de simplicité et de rapidité d'installation, combinés à la sécurité élevée qu'offre le système. C'est une révolution dans le domaine ".

