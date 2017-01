Sigma Industries annonce de nouveaux investissements dans la modernisation de ses équipements

SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE, QUÉBEC--(Marketwired - 27 jan. 2017) - Sigma Industries Inc. (TSX CROISSANCE:SSG), une société manufacturière spécialisée dans la fabrication de produits en composite, annonce aujourd'hui qu'elle effectuera prochainement de nouveaux investissements dans le cadre d'un programme de modernisation de ses installations et de ses équipements. Le capital requis afin de procéder aux investissements proviendra principalement d'un financement additionnel d'un des prêteurs de la Société, tel que dévoilé par voie de communiqué de presse le 26 septembre 2016. Ce financement additionnel peut atteindre jusqu'à 3,0 M$ au cours d'une période de 24 mois.

« Ces nouveaux investissements permettront à Sigma Industries de demeurer un chef de file dans la fabrication de produits en composite innovateurs de haute qualité. Les investissements visent à rehausser notre degré de flexibilité en modernisant davantage nos équipements, incluant une plus grande robotisation de nos activités manufacturières, » a mentionné Denis Bertrand, président et chef de la direction de Sigma Industries.

Finalement, la Société procède à une mise au point concernant un élément du plan de refinancement de ses dettes à long terme dévoilé par voie de communiqué de presse le 26 septembre 2016. En vertu de ce plan, une entité contrôlée par certains dirigeants de la Société a acheté trois débentures subordonnées convertibles d'une valeur nominale totale de 242 000 $, lesquelles étaient auparavant détenues par une tierce partie indépendante. Afin de financer cet achat, la Société a consenti un prêt de 242 000 $ à cette entité. Le prêt est garanti par une hypothèque mobilière grevant les trois débentures. Selon les politiques de la Bourse de croissance TSX, la Société soumettra ce prêt pour approbation aux actionnaires désintéressés lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires. Les débentures subordonnées convertibles achetées par l'entité concernée ne pourront être converties avant la plus rapprochée de i) la date de l'obtention de cette approbation, ou ii) le remboursement du prêt.

À PROPOS DE SIGMA INDUSTRIES

Sigma Industries Inc. (TSX CROISSANCE:SSG), une société manufacturière spécialisée dans la fabrication de produits en composite, compte deux filiales en exploitation et emploie 300 personnes. Elle exerce ses activités dans les marchés des camions de gros tonnage, des autocars, du transport en commun, de la machinerie et de l'énergie éolienne. Sigma vend ses produits aux fabricants et distributeurs d'équipement d'origine des États-Unis, du Canada et de l'Europe.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.