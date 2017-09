Sigma Industries dévoile de solides résultats pour le premier trimestre de l'exercice financier 2018

Forte hausse des ventes et amélioration significative de la rentabilité d'exploitation

SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE, QUÉBEC--(Marketwired - 19 sept. 2017) - Sigma Industries Inc. (TSX CROISSANCE:SSG), une société manufacturière spécialisée dans la fabrication de produits en composite, annonce les résultats du premier trimestre de l'exercice financier 2018 clos le 29 juillet 2017.

« Sigma Industries a réalisé une solide performance au premier trimestre de son exercice 2018. Les produits ont progressé de près de 15 % et nous avons enregistré une hausse des ventes, d'une année à l'autre, dans la plupart de nos principaux marchés. La rentabilité d'exploitation s'est également améliorée de façon significative, alors que le BAIIA a plus que doublé pour se chiffrer à 2,2 M$, » a mentionné Denis Bertrand, président et chef de la direction de Sigma Industries.

« Afin de s'assurer que Sigma Industries demeure au premier plan de toute occasion d'affaires susceptible de se manifester, nous procédons à des investissements dans le cadre d'un programme de modernisation de nos installations et de nos équipements. Suite à des investissements de 420 000 $ effectués au premier trimestre, nous prévoyons accélérer le rythme d'ici la fin de l'exercice financier. Ces investissements comprennent une plus grande robotisation de nos activités, ce qui atténuera partiellement la pénurie de main d'œuvre à laquelle nous faisons face, tout en renforçant davantage notre réputation en tant que fabricant de produits en composite innovateurs de haute qualité, » a ajouté M. Bertrand.

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE

Les produits des activités ordinaires du premier trimestre de l'exercice 2018 ont atteint 15,4 M$, en hausse de 2,0 M$, ou 14,7 %, par rapport à 13,4 M$ un an plus tôt. Cette solide augmentation reflète principalement une hausse des ventes dans l'industrie du camion lourd en raison d'une amélioration des conditions de marché, ainsi qu'une hausse des ventes dans les marchés de l'autobus et de l'énergie éolienne découlant de commandes plus élevées de la part des clients.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») s'est chiffré à 2,2 M$, soit 14,3 % des produits, par rapport à 1,0 M$, ou 7,4 % des produits, un an plus tôt. L'augmentation en termes monétaires et en pourcentage des produits reflète la hausse du volume d'affaires, une composition plus favorable des produits pour l'exercice courant et un gain de change au premier trimestre de l'exercice 2018 par opposition à une perte de change au premier trimestre de l'exercice 2017.

Sigma Industries a conclu le premier trimestre de l'exercice 2018 avec un résultat net de 1,4 M$, soit 0,12 $ par action de base (0,05 $ par action diluée), par rapport à un résultat net de 287 000 $, ou 0,02 $ par action de base (0,01 $ par action diluée) au premier trimestre de l'exercice 2017.

PERSPECTIVES

« Pour l'avenir, nous croyons que les conditions de marché continueront de s'améliorer dans l'industrie du camion lourd, ce qui devrait donner lieu à une hausse graduelle du volume d'affaires. Nous anticipons également que la demande demeurera forte dans nos autres créneaux de marché. De plus, notre participation au programme Centre de croissance accélérée du gouvernement du Québec, qui supporte les entreprises désireuses de développer leurs activités aux États-Unis, devrait nous procurer de nouveaux vecteurs de croissance. Les ressources mises à notre disposition en vertu du programme permettront à Sigma Industries de considérer toute opportunité d'accroître sa portée aux États-Unis et d'arrimer sa stratégie d'affaires en fonction de l'évolution du marché américain. Ceci comprend le choix d'un emplacement optimal en vue d'établir une installation manufacturière aux États-Unis afin de bénéficier d'une plus grande proximité avec nos clients américains et d'une plus grande disponibilité de main d'œuvre. Enfin, à plus long terme, nous pourrions aussi bénéficier de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne et accroître davantage notre présence à l'étranger, » a conclu M. Bertrand.

INFORMATIONS FINANCIÈRES CHOISIES

Résultats d'exploitation consolidés Trimestres clos les (non audités, en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) 29 juillet 2017 30 juillet 2016 $ $ Produits des activités ordinaires 15 382 13 411 BAIIA 2 207 990 Résultat net 1 445 287 Par action (de base) 0,12 0,02 Par action (diluée) 0,05 0,01

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté avec le résultat net Trimestres clos les (non audités, en milliers de dollars canadiens) 29 juillet 2017 30 juillet 2016 $ $ Résultat net 1 445 287 PLUS (moins) : Produits d'impôts sur le résultat 150 0 Dotation aux amortissements et dépréciation d'actifs 379 413 Frais financiers 233 290 BAIIA 2 207 990 PLUS (moins) Perte (gain) nette sur la juste valeur des instruments dérivés liés aux taux de change (1 367 ) 213 BAIIA ajusté 840 1 203

Données tirées des bilans consolidés Aux (en milliers de dollars canadiens) 29 juillet 2017 29 avril 2017 $ $ Actif total 25 987 24 839 Passif total 19 250 19 553 Capitaux propres 6 737 5 286

MESURES FINANCIÈRES NON-CONFORMES AUX IFRS

L'information comprise dans ce communiqué de presse renferme certains renseignements qui ne sont pas des mesures financières conformes aux IFRS. Sigma Industries utilise le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») et le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements ajusté (« BAIIA ajusté ») pour évaluer sa performance financière. Puisqu'il n'existe aucune méthode généralement reconnue pour calculer ces mesures financières, il se peut qu'on ne puisse la comparer avec des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés. Le BAIIA désigne le bénéfice avant intérêts, impôts, amortissements, tandis que le BAIIA ajusté consiste du BAIIA auquel s'ajoutent (se soustraient) d'autres produits et charges non liés à l'exploitation. Ces mesures ne représentent pas les fonds disponibles pour le service de la dette, le paiement de dividendes, le réinvestissement ou d'autres utilisations discrétionnaires, et ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux autres mesures de performance calculées selon les IFRS.

À PROPOS DE SIGMA INDUSTRIES

Sigma Industries Inc. (TSX CROISSANCE:SSG), une société manufacturière spécialisée dans la fabrication de produits en composite, compte deux filiales en exploitation et emploie 275 personnes. Elle exerce ses activités dans les marchés des camions de gros tonnage, des autocars, du transport en commun, de la machinerie et de l'énergie éolienne. Sigma vend ses produits aux fabricants et distributeurs d'équipement d'origine des États-Unis, du Canada et de l'Europe.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse comporte certains énoncés prospectifs à l'égard de la société. Ces énoncés prospectifs dépendent d'un certain nombre de facteurs et comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels pourraient être différents de ce qui est prévu. L'information contenue dans ce communiqué de presse est datée du 19 septembre 2017, soit la date à laquelle la direction a approuvé le communiqué. La direction n'assume pas l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs, sauf lorsque requis par la loi.

Note aux lecteurs : Les états financiers consolidés intérimaires condensés non-audités et l'analyse par la direction de la situation financière et des résultats d'exploitation ont été affichés sur SEDAR et peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com.

