Sir Richard Branson soutient la santé et l'engagement des employés alors que le Virgin Pulse Global Challenge commence

FRAMINGHAM, MA--(Marketwired - 25 mai 2017) - Le Virgin Pulse Global Challenge a été lancé cette semaine, emmenant plus de 300 000 employés à travers 185 pays dans un voyage de santé et de bien-être, et commençant à inverser les tendances d'engagement stagnantes au sein des effectifs du monde entier.

Sir Richard Branson a soutenu cette cause et il a affirmé qu'il montrerait l'exemple en participant lui-même au programme.

" Cela fait cinquante ans que je suis dans les affaires et la santé a toujours été ma priorité ", a-t-il déclaré. " Le Virgin Pulse Global Challenge est un moyen fantastique d'inspirer chaque personne à se concentrer sur son bien-être.

" Je me suis récemment blessé en jouant au tennis, alors je compte me servir du challenge pour suivre mes pas et être de nouveau en pleine possession de mes moyens physiques.

" J'encourage tout le monde à s'inscrire à cette initiative, à s'activer davantage en matière de bien-être et à encourager les employés à en faire de même. La santé et la culture des équipes devraient toujours être prioritaires. Et si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise. "

Le programme Global Challenge est l'un des événements les plus importants et les plus anticipés dans le calendrier du bien-être au travail.

Pendant 100 jours, des membres dans le monde entier participent à un voyage virtuel qui encourage l'activité physique, une alimentation saine, la résilience face au stress, la qualité du sommeil et des habitudes saines. Ensemble, les membres forment des équipes, fixent des objectifs et s'encouragent les uns les autres à faire des choix sains chaque jour.

L'ensemble du groupe Virgin y participera également aux côtés de Sir Richard, qui espère que d'autres employeurs suivront son exemple et investiront dans leurs employés à une époque où 87 % des travailleurs sont démotivés au travail à l'échelle mondiale.

Virgin Pulse Chris Boyce, PDG de Virgin Pulse, a accueilli Sir Richard Branson et l'implication du groupe Virgin en déclarant : " Nous sommes ravis que Sir Richard montre son engagement envers le bien-être des employés en nous rejoignant dans le cadre du Global Challenge de cette année.

" Chez Virgin Pulse, notre mission est d'aider les organisations à créer des cultures de travail florissantes où les employés sont engagés, soutenus et habilités à donner le meilleur d'eux-mêmes au travail, chaque jour. Nous y parvenons grâce à cet événement mondial. "

Les inscriptions au Global Challenge sont encore ouvertes. Pour inscrire votre organisation, veuillez consulter le site d'inscription. Pour tout complément d'information, rendez-vous à l'adresse : globalchallenge.virginpulse.com

À propos de Virgin Pulse

Faisant partie du groupe Virgin de Sir Richard Branson, Virgin Pulse est le principal fournisseur de solutions technologiques qui favorisent l'engagement et le bien-être des employés, aidant les employeurs à créer des effectifs plus heureux, en meilleure santé et, au final, plus productifs. La plateforme " mobile-first " moderne de la société offre une expérience utilisateur personnalisée qui utilise la ludification pour encourager les utilisateurs à former des habitudes qui inspirent un changement significatif et mesurable parmi les individus et les entreprises pour lesquelles ils travaillent. En aidant les employés à s'épanouir au travail et dans tous les aspects de la vie, Virgin Pulse aide à changer les vies et les entreprises pour de bon partout dans le monde. Plus de 2 200 entreprises internationales, représentant un grand nombre des sociétés des palmarès Fortune 500 et Best Places to Work, ont choisi les solutions de Virgin Pulse pour engager leur main-d'œuvre et faire évoluer les performances de leur entreprise. Pour en savoir plus sur Virgin Pulse, rendez-vous sur virginpulse.com ou globalchallenge.virginpulse.com