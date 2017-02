SIRIOS annonce les résultats d'échantillonnage de surface à Cheechoo

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 28 fév. 2017) - Les dirigeants de SIRIOS (TSX CROISSANCE:SOI) ont le plaisir d'annoncer les résultats de l'échantillonnage en rainures effectué l'automne dernier sur la propriété aurifère Cheechoo. Des teneurs atteignant entre 1 et 3,1 g/t Au sur des longueurs variant entre 5 et 25 mètres ont été obtenues sur la surface échantillonnée du décapage principal. De plus, une rainure avec or visible a titré 4,1 g/t Au sur 8,1 m, incluant 25,4 g/t sur 1,0 m, à plus de 600 m au nord-ouest du décapage principal, près du sondage #14.

Une zone dans les roches méta-sédimentaires a donné une moyenne de 1,3 g/t Au sur 17,7 mètres (rainures #15, 18, 50 et 49). Cette zone minéralisée, visuellement reconnaissable par la présence de veinules et dykes plissés de pegmatite, se prolonge sur 135 m en profondeur car elle avait été recoupée par les sondages #52-60-70 et 83, donnant respectivement 1,3 g/t Au sur 22,6 m; 1,3 g/t sur 5,5 m; 0,9 g/t sur 6,0 m et 2,0 g/t sur 12,2 m.

Sur le décapage principal, l'ensemble des rainures, totalisant une longueur cumulative de 909 mètres couvrant une surface d'environ 10 000 mètres carrés, a donné une teneur moyenne pondérée en or de 0,4 g/t.

Les principaux résultats d'analyse des rainures sont présentés au tableau ci-dessous et deux cartes de localisation sont disponibles aux liens suivants :

http://sirios.com/images/carte-2017-02-28.jpg

http://sirios.com/images/carte-rainures.png

Résultats de prospection

Deux échantillons prélevés dans une veine métrique de quartz à or visible dans un bloc sub-anguleux ont titré 91,2 g/t Au et 113,5 g/t Au. Ces échantillons ont été prélevés l'automne dernier dans les environs du sondage #38, à plus de 750 mètres à l'ouest du secteur principal foré. Des sondages dans ce secteur seront réalisés cet hiver.

PRINCIPAUX RÉSULTATS D'ANALYSE

ÉCHANTILLONNAGE EN RAINURES - CHEECHOO -

Rainure

CHRN-16- Note Longueur

(m)* Au

(g/t) 32 et 33 Secteur sondage #14 8,1 4,1 1,0 **tm 25,4 49 Méta-sédiments 17,8 1,4 15, 18 et 50 Méta-sédiments 17,6 1,2 incl. 1,0 6,9 53 Méta-sédiments 4,1 1,6 87 5,0 1,8 incl. 1,0 **tm 7,5 91 8,1 3,1 incl. 1,0 **tm 21,4 92 5,0 1,2 102 24,0 1,0 126 10,8 1,6 128 à 132 7,5 1,0 164 à 168 24,4 1,1

* Intervalle le long de la rainure, épaisseur vraie non-déterminée ** Présence d'or visible tm : Teneur en or obtenue par pyro-analyse avec tamisage métallique

La propriété Cheechoo, détenue à 100% par Sirios, est située à Eeyou Istchee Baie James au Québec, à 800 km au nord de Montréal, à 200 km à l'est de Wemindji et à moins de 10 km de la mine d'or Éléonore du producteur Goldcorp.

Contrôle de la qualité analytique

Tous les échantillons de roche ont été décrits par le personnel de Sirios au campement d'exploration Cheechoo ou sur leur site de prélèvement. Ils ont ensuite été expédiés à un laboratoire commercial pour fins d'analyse. Suivant un programme strict d'assurance et de contrôle de qualité analytique, des échantillons en blanc et des matériaux de référence certifiés ont été intégrés aux échantillons par Services Technominex inc. de Rouyn-Noranda. Ils sont ensuite analysés pour l'or par pyro-analyse et finition à l'absorption atomique par les laboratoires Actlabs situés à Ste-Germaine-Boulé à proximité de Rouyn-Noranda. Les analyses significatives titrant à plus de 3 g/t ont aussi été répétées au laboratoire. Les échantillons avec présence d'or visible ont été analysés par pyro-analyse avec tamisage métallique à partir d'un échantillon d'environ 1kg.

Ce communiqué de presse a été préparé par Jordi Turcotte, Msc., géo. et Dominique Doucet, ing. président de SIRIOS, personnes qualifiées selon la Norme 43-101.

