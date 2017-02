SIRIOS : Campagne de forage d'hiver en cours sur Cheechoo

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 21 fév. 2017) - Les dirigeants de SIRIOS (TSX CROISSANCE:SOI) ont le plaisir d'annoncer la reprise du forage au diamant sur la propriété aurifère Cheechoo adjacente à la propriété de la mine d'or Éléonore de Goldcorp à Eeyou Istchee Baie James au Québec. Deux foreuses sont en opération sur la propriété et jusqu'à maintenant un sondage a été complété et deux autres sont en cours pour un total de 790 mètres forés. Les forages prévus seront répartis sur le secteur foré principal et son prolongement vers le nord-ouest mais aussi sur des cibles situées entre 0,8 et 3 kilomètres vers l'ouest et le nord-ouest de celui-ci.

Le projet aurifère Cheechoo est situé à Eeyou Istchee Baie James au Québec, à 800 km au nord de Montréal, à 200 km à l'est de Wemindji et à moins de 10 km de la mine d'or Éléonore du producteur Goldcorp, qui a débuté sa production en 2015. Sirios a reçu en octobre dernier le prix de Découverte de l'année 2016 par l'Association de l'Exploration Minière du Québec (AEMQ) pour sa découverte aurifère Cheechoo.

