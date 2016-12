SIRIOS complète des levées de fonds de 2,7 M C$

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 22 déc. 2016) - Les dirigeants de RESSOURCES SIRIOS (TSX CROISSANCE:SOI) ont le plaisir d'annoncer qu'ils ont procédé aux clôtures de deux placements privés sans l'entremise de courtier pour un montant total de 2 180 364 C$ en plus d'avoir recueilli 541 184 C$ faisant suite à l'exercice de 2 211 015 bons de souscription pour un grand total de 2 721 549 C$. Un montant de 1 073 865 C$ a été récolté par l'émission de 2 825 959 unités à 0,38 C$ tandis que 1 106 500 C$ provenait de l'émission de 2 213 000 actions accréditives à 0,50 C$.

Goldcorp Inc. («Goldcorp») a acquis 1 631 222 unités représentant un montant de 619 864 C$. Deux dirigeants de Sirios ont participé au placement en acquérant un total de 40 000 actions accréditives.

Chaque unité comprend une action ordinaire de Sirios et un demi-bon de souscription. Chaque bon confère à son détenteur le droit de souscrire une action ordinaire à 0,50 C$ au cours des douze mois suivant la date de clôture.

Dominique Doucet, président de Sirios a déclaré: « Nous sommes très heureux d'avoir obtenu encore une fois un appui solide de la part de Goldcorp, de tous nos actionnaires institutionnels et des fonds qui ont exercé des bons de souscription et/ou participé à la totalité du placement non-accréditif et à 70% du placement accréditif. Les fonds recueillis, qui augmentent notre fonds de roulement à plus de 5M C$, permettront le démarrage d'une autre importante campagne de forage au début de 2017 continuant ainsi la progression rapide et ordonnée du projet aurifère Cheechoo. »

Les titres émis dans les deux placements sont sujets à une période de rétention de quatre mois et un jour. Les placements privés ont reçu l'approbation conditionnelle de la Bourse de Croissance TSX. Des frais d'intermédiation totalisant 48 000 C$ ont été payés pour ceux-ci.

Le produit des placements sera utilisé pour réaliser des travaux d'exploration principalement sur Cheechoo et pour les affaires courantes de la Société. Cheechoo est situé à Eeyou Istchee Baie James à 200 km à l'est de Wemindji et au voisinage immédiat de la mine d'or Éléonore de Goldcorp. Veuillez consulter le site web de Sirios pour de plus amples informations sur ce projet.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.