Sirios débute une nouvelle campagne de forage sur CHEECHOO

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 14 sept. 2017) - Les dirigeants de SIRIOS (TSX CROISSANCE:SOI) ont le plaisir de donner une mise à jour concernant l'accomplissement de nombreux travaux exécutés pendant les mois d'été, qui sont toujours en cours, de même que le début de la campagne de forage d'automne 2017 sur la propriété aurifère CHEECHOO adjacente à la propriété de la mine d'or Éléonore de Goldcorp à Eeyou Istchee Baie James au Québec.

Les travaux intensifs exécutés sur la propriété comprennent entre autres :

de la prospection détaillée sur plus de 10 km carrés, sur les cibles à haut potentiel,

l'excavation de plusieurs tranchées avec échantillonnage en rainure et cartographie,

l'agrandissement du décapage principal de 2016 avec exécution d'environ 1 000 mètres additionnels de rainures à maille serrée, variant de 10 mètres à 5 mètres par endroits, et cartographie,

un levé d'échantillonnage de till (34 échantillons) pour compléter le levé exécuté en 2015-16,

l'exécution d'un deuxième levé de diagraphie dans 12 sondages présélectionnés.

Plus de 700 échantillons de roche prélevés par rainure sont présentement à l'analyse sans compter les nouveaux échantillons (environ 1 000) du décapage principal et qui sont en voie d'être expédiés vers le laboratoire. De plus, dans le but d'améliorer le protocole d'échantillonnage, une étude comparative entre les résultats d'analyses des échantillons de carotte de forage par deux techniques différentes d'analyse pour l'or a été menée par des spécialistes. Des échantillons de carottes provenant de zones minéralisées de sondages antérieurs sont également expédiés hebdomadairement au laboratoire pour analyse avec procédé de tamisage métallique, un nombre total de plus de 900 échantillons seront ainsi acheminés.

Programme d'exploration 2017-18

Les travaux d'été cités ci-haut et qui se poursuivent actuellement font partie du programme d'exploration 2017-18 avec un budget prévu total de 5,7 M$. Le programme comprend, entre autres, l'exécution cet automne d'environ 8 000 mètres de forage au diamant qui débute aujourd'hui, suivi de 10 000 mètres additionnels l'hiver prochain. Le forage permettra de tester des cibles près de la surface et en profondeur autant dans la tonalite que dans les roches méta-sédimentaires, un secteur précis sera foré avec une maille de 50 mètres. Certains sondages testeront également les prolongements possibles de minéralisations aurifères le long du contact tonalite-méta-sédiments tandis que d'autres testeront des cibles de type «wildcat».

Avec un fonds de roulement de 8,7M$, Sirios possède les liquidités nécessaires pour accomplir tous les travaux d'exploration requis jusqu'à la fin de 2018.

Le projet aurifère CHEECHOO, détenu à 100% par Sirios, est situé à Eeyou Istchee Baie James au Québec, à 800 km au nord de Montréal, 200 km à l'est de Wemindji et à moins de 10 km de la mine d'or Éléonore du producteur Goldcorp, qui a débuté sa production en 2015. Sirios a reçu le prix de Découverte de l'année 2016 par l'Association de l'Exploration Minière du Québec (AEMQ) pour sa découverte aurifère Cheechoo.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Dominique Doucet, ing. président de SIRIOS, personne qualifiée selon la Norme 43-101.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.