Sirios obtient 23,5 g/t Au(1) sur 3,1 mètres en surface à Cheechoo

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 3 oct. 2017) - Les dirigeants de SIRIOS (TSX CROISSANCE:SOI) ont le plaisir d'annoncer la première série de résultats de prospection avec échantillonnage en rainures effectuées récemment sur la propriété aurifère Cheechoo. De l'or a été observé sur la tranchée 2-2 dans un intervalle de 3,1 m à 23,5 g/t Au* (45,5 g/t teneur non coupée) inclus dans un intervalle de 21,6 m à une teneur moyenne de 4,0 g/t Au* (7,1 g/t teneur non coupée). Une teneur de 112 g/t Au sur 1,1 m est comprise dans ces intervalles. La rainure faite perpendiculairement aux structures géologiques indique que l'intervalle de 21,6 m correspond approximativement à l'épaisseur vraie.

(1) : teneur coupée (écrêtée) à 50 g/t Au.

La tranchée 2-2 est située à environ 150 mètres au nord du décapage principal, la minéralisation aurifère se trouve au contact de roches méta-sédimentaires et d'un dyke tonalitique. Elle est observée à la fois dans le dyke de tonalite et dans les roches méta-sédimentaires qui sont recoupés par des pegmatites ou veines et veinules plissées de quartz-feldspath. La minéralisation aurifère observée dans cette tranchée est similaire à celles observées dans d'autres rainures de même que dans une dizaine de sondages, incluant le sondage #52 (réf. communiqué 29 mars et 8 juin 2016), situés jusqu'à 300 mètres plus au sud. Tous ces sondages (#12, 54, 60, 61, 62, 65, 70, 83, 86) démontrent une continuité de la minéralisation aurifère le long du contact entre les méta-sédiments et la tonalite. D'autres sondages testant les extensions latérales et en profondeur de la tranchée 2-2 seront faits pendant la campagne de forage, actuellement en cours.

Découverte de l'indice Dyke mafique

La prospection a permis de découvrir l'indice aurifère Dyke Mafique avec une rainure titrant 1,2 g/t Au sur 3,7 m. L'indice est situé à environ 1,3 km au nord-ouest du décapage principal. L'ensemble des échantillons de rainure de ce secteur d'environ 100 mètres carrés a donné une moyenne pondérée de 0,8 g/t Au. L'or est associé à la tonalite recoupée par un dyke mafique d'une épaisseur d'environ 2 mètres. Des travaux additionnels de décapage et d'échantillonnage seront entrepris dans ce nouveau secteur.

Une carte de localisation des indices d'or en surface et des cartes de la tranchée 2-2 et de l'indice Dyke mafique sont disponibles aux liens suivants :

http://sirios.com/maps/indices.jpg

http://sirios.com/maps/t22.jpg

http://sirios.com/maps/dyke.jpg

Une douzaine de tranchées ont été effectuées dans un rayon de 2 km du décapage principal. Les tranchées ont été effectuées aux endroits où le mort-terrain peu épais le permet, pour augmenter la compréhension de la minéralisation aurifère et de ses contrôles. Actuellement, 1 320 échantillons de rainures, provenant en grande partie du décapage principal sont en cours d'analyse, ainsi qu'un peu moins de 100 échantillons choisis de prospection. La prospection des extrémités nord et sud-est de la propriété, à plus de 7 km et plus de 3 km respectivement du décapage principal, n'a pas donné de résultats significatifs.

Le projet aurifère CHEECHOO, détenu à 100% par Sirios, est situé à Eeyou Istchee Baie James au Québec, à 800 km au nord de Montréal, 200 km à l'est de Wemindji et à moins de 10 km de la mine d'or Éléonore du producteur Goldcorp. Sirios a reçu le prix de Découverte de l'année 2016 par l'Association de l'Exploration Minière du Québec (AEMQ) pour sa découverte aurifère Cheechoo.

Contrôle de la qualité analytique

Tous les échantillons de roche ont été décrits par le personnel de Sirios au campement d'exploration Cheechoo ou sur leur site de prélèvement. Ils ont ensuite été expédiés à un laboratoire commercial pour fins d'analyse. Suivant un programme d'assurance et de contrôle de qualité analytique, des échantillons en blanc et des matériaux de référence certifiés ont été intégrés aux échantillons par le personnel de Sirios. Ils ont ensuite été analysés pour l'or par pyro-analyse et finition à l'absorption atomique par les laboratoires Actlabs situés à Ancaster en Ontario. Les échantillons avec or visible et ainsi que tous les échantillons provenant de la tranchée 2-2 ont été analysés par pyro-analyse avec tamisage métallique à partir d'un échantillon d'environ 1kg.

Ce communiqué de presse a été préparé par Jordi Turcotte, Msc., géo. et Dominique Doucet, ing. président de SIRIOS, personnes qualifiées selon la Norme 43-101.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.