SIRIOS recoupe 10,6 m à 11,2 g/t d'or dans le secteur ouest de Cheechoo

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 9 mai 2017) - Les dirigeants de Ressources SIRIOS inc. (TSX CROISSANCE:SOI) ont le plaisir d'annoncer les résultats de trois sondages effectués dans le secteur Ouest situé à environ 750 mètres à l'ouest du secteur Central où sont situés la majorité des sondages sur la propriété aurifère Cheechoo.

Le sondage #99 a recoupé près de la surface un intervalle de 10,6 m à 11,2 g/t Au qui inclue deux intervalles avec or visible d'un mètre chacun titrant 63,3 g/t Au et 50,5 g/t Au



PRINCIPAUX RÉSULTATS D'ANALYSE SONDAGES #95, 96, 97 et #99 - PROJET CHEECHOO - SECTEUR OUEST Forage

CH-17- Note De

(m) À

(m) Épaisseur

(m)* Au

(g/t) Au (g/t)

coupée

*** 95 nouveau 27,0 39,0 12,0 0,6 déjà publié 99,5 113,0 13,5 11,9 8,2 incl. 99,5 100,5 1,0 ** tm 100,0 50,0 et 100,5 101,6 1,1 ** tm 33,4 nouveau 127,0 129,6 2,6 2,3 96 nouveau 202,0 206,5 4,5 1,1 97 nouveau 147,1 152,2 5,1 1,3 incl. 149,2 151,2 2,0 2,7 99 nouveau 38,1 48,7 10,6 ** tm 11,2 9,9 incl. 38,1 39,1 1,0 ** tm 63,3 50,0 et 45,7 46,7 1,0 ** tm 50,5 50,0

* Intervalle le long du trou, épaisseur vraie non-déterminée ** Présence d'or visible *** : Teneurs en or élevées coupée à 50 g/t tm : Teneur en or obtenue par pyro-analyse avec tamisage métallique

Le sondage #95, situé dans le secteur Ouest, avait été analysé en priorité et les résultats d'analyses annoncés antérieurement (voir communiqué du 6 mars 2017).

La campagne de forage d'hiver sur Cheechoo s'est terminée à la mi-avril. Un total de 5 397 mètres a été foré dans quatorze sondages (#94 à #107) et quatre extensions en profondeur (#36E, 37E, 58E et 82E). Trois sondages (#82E, #94 et #98) ont atteint des profondeurs de 500 à 750 mètres afin de tester le contact interprété tonalite/méta-sédiments. Ils ont bel et bien recoupé le contact qui est principalement constitué d'une séquence de sédiments et de tonalite en alternance.

Les résultats d'analyses des sondages #36E, 37E, 82E, 94, 98 et 100 à 107 sont toujours en attente ou en cours de compilation. Un tableau de toutes les analyses formant les intervalles décrits dans le tableau ci-dessus est disponible sur le site web de Sirios au lien suivant :

http://sirios.com/files/Drill-holes-details.pdf

Une carte localisant les sondages de même que leurs coordonnées sont disponibles aux liens suivants :

http://sirios.com/images/carte-2017-05-09.jpeg

http://sirios.com/files/Coordinates.pdf

La propriété Cheechoo, détenue à 100% par Sirios, est située à Eeyou Istchee Baie James au Québec, à 800 km au nord de Montréal, à 200 km à l'est de Wemindji et à moins de 10 km de la mine d'or Éléonore du producteur Goldcorp.

Contrôle de la qualité analytique

Toutes les carottes de forage, de calibre NQ, ont été décrites par le personnel de Sirios au camp d'exploration Cheechoo. Elles ont ensuite été expédiées à Rouyn-Noranda pour y être sciées en deux moitiés, dont une, envoyée à un laboratoire commercial pour fins d'analyse, et l'autre, conservée pour référence future. Suivant un programme strict d'assurance et de contrôle de qualité analytique, des blancs et des standards de référence certifiés ont été intégrés à la séquence d'échantillonnage, le tout ayant été effectués par Services Technominex inc. de Rouyn-Noranda. Ils ont ensuite été analysés pour l'or par pyro-analyse et finition à l'absorption atomique par les laboratoires Actlabs situés à Ste-Germaine-Boulé à proximité de Rouyn-Noranda. Les analyses significatives titrant plus de 3 g/t ont de plus été répétées au laboratoire. Les carottes avec présence d'or visible ou encore provenant de zones aurifères suspectées ont été analysées par pyro-analyse avec tamisage métallique à partir d'un échantillon d'environ 1kg.

Jordi Turcotte, Msc., géo. et Jacquelin Gauthier, géo., personnes qualifiées selon la Norme 43-101 ont préparé et vérifié les informations techniques de ce communiqué de presse, et ils ont révisé la version final du texte.

